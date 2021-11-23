Лакриматорий: зачем раньше собирали слёзы в пузырек?

С античных времен и до конца XIX века можно было увидеть маленькие сосуды для сбора женских слез. Их называли лакриматориями — от латинского lacrima, то есть слеза.
Чаще всего это были целые произведения искусства — из цветного стекла, в драгоценной оправе со вставками из камней. Специальная форма горлышка позволяла легко собрать катящиеся слезы.
Зачем же нужны были женские слезы? Почему их было принято собирать?
Речь вовсе не шла о каких-либо рецептах ведьмовских или алхимических зелий. Но, тем не менее, традиции сбора слез в лакриматории были достаточно странными.
Взять с собой
Традиция собирать слезы появилась еще в античном мире. Тогда люди верили, что, отправляясь на тот свет, человеку стоит взять с собой все необходимое. Украшения, деньги, дорогие вещи подтверждали статус ушедшего. Но с собой могли взять и любимую лошадь, продукты, полезные предметы. По верованиям античных времен — в последнем путешествии все это должно было пригодиться.
Но также считалось, что ушедшему важно знать и помнить — его любили и ценили близкие и окружение, он был для них важен. Поэтому в античном мире и в Византии, а затем и в средневековой Европе на похоронах раздавали лакриматории. В них собирали слезы женщин, а иногда и профессиональных плакальщиц. Пузырек закрывали пробкой и клали в могилу.
Чем больше слез удавалось собрать — тем явственней было выражение любви и уважения к ушедшему. Полный лакриматорий — человек был хороший.
Но если в этом случае традиция отчасти понятна и современному человеку, то были и более странные ритуалы, связанные с лакриматориями. Обычай сбора слез продержался долго – до викторианских времен.
Зачем же еще собирали слезы в специальные сосуды?
Романтика вдов
В христианской Европе вдова была обязана демонстрировать скорбь по супругу вне зависимости от того, испытывала она ее или нет. Долгое ношение траура, сокращение социальных контактов, отказ от увеселений, неодобрение повторных браков — такова была участь вдовы. Но и такое состояние романтизировалось.
Некоторые вдовы в знак своей печали постоянно носили с собой лакриматории и собирали слезы по умершему супругу. В годовщину вдова выливала слезы на его могилу. Так что полный лакриматорий в руках вдовы означал, что она чтит память своего супруга.
Новый виток использование лакриматориев получило в викторианскую эпоху. Долгое вдовство королевы и множество вдов в обществе придали этому состоянию особый налет романтизма. Но встречались и еще более странные случаи сбора женских слез.
Поплачь по мне, пока я живой…
Средневековые ревнивцы, отправляясь в странствия и военные походы, выдавали супругам лакриматории. В отсутствии мужа женщина должна была постоянно плакать о нем, демонстрируя свою любовь и верность. По возвращении его из путешествий жена была обязана предъявить полный сосуд слез.
Таким странным способом женщины доказывали мужьям, что проводили время без них в слезах и молитвах, а не в увеселениях. Как ревнивцы могли понять, что жена наплакала лакриматорий, тоскуя по нему, а не нюхая, например, лук, история умалчивает.
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