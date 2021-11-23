Лакриматорий: зачем раньше собирали слёзы в пузырек?

Чаще всего это были целые произведения искусства — из цветного стекла, в драгоценной оправе со вставками из камней. Специальная форма горлышка позволяла легко собрать катящиеся слезы.

Зачем же нужны были женские слезы? Почему их было принято собирать?

Речь вовсе не шла о каких-либо рецептах ведьмовских или алхимических зелий. Но, тем не менее, традиции сбора слез в лакриматории были достаточно странными.

Взять с собой