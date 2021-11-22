11.

Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу» («Джоконда») в начале 1500-х годов, но настоящая известность к этому произведению пришла лишь после 1911 года.

Это произошло после вопиющей кражи картины средь бела дня, совершённой работником Лувра Винченцо Перуджей (Vincenzo Peruggia). Как он это сделал? Что ещё более интересно, стала бы «Мона Лиза» такой известной, если бы он этого не сделал?

Согласно полицейской версии, бывший работник Лувра Винченцо Перуджа скрылся в музее в воскресенье, 20 августа, зная, что музей будет закрыт на следующий день. Но, согласно допросу, всё обстояло несколько иначе. Винченцо знал Лувр как свои пять пальцев, поэтому утром 21 августа 1911 года он спокойно вошёл в музей через вход для сотрудников, одетый в белую музейную униформу. Конечно он знал, что по понедельникам Лувр закрыт для посетителей, поэтому незамысловатый план похищения должен был пройти как по маслу.

Проникнув в зал, Винченцо Перуджа снял «Джоконду» со стены, завернул её в одежду и сразу покинул здание. После исчезновения картины началась настоящая паника. Никто не мог поверить, что «Мону Лизу» можно просто взять и вынести из Лувра, где работают сотни людей. Тем не менее, картина не нашлась. Правительство уволило всю администрацию Лувра и закрыло границы, чтобы не допустить вывоза картины. А в то время газетная шумиха крайне способствовала росту популярности «Джоконды».

Самое интересное, что при обыске у бывших и настоящих сотрудников Лувра полицейские явились и на квартиру Винченцо, куда он первоначально спрятал картину. Вор держался очень уверенно и пояснил — он весь день работал в другом месте. Полицейские поверили ему на слово и ушли, а вор вместе с краденым произведением перебрался в Италию.

Картину нашли только спустя два года в Италии. И здесь виноват был сам вор, который отозвался на объявление в газете и предложил продать «Мону Лизу» директору галереи Уффици. В конце концов, в январе 1914 года картина вернулась в Париж, до этого торжественно проехав по выставкам всей Италии. На протяжении всего этого времени «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом поклонения как шедевр мировой классики.