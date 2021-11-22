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19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
2.
Американский истребитель летит над горящими нефтяными месторождениями Кувейта, подожжёнными отступающими иракскими солдатами. Война в Заливе, 1991 год.
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4.
Так выглядит циферблат Биг-Бена изнутри. Лондон, 1920 год.
Большие часы Вестминстера являются третьими по размеру в мире (после часов Абрадж аль-Бейт и Ратуши Миннеаполиса) четырёхсторонними часами с боем. Маятник часов установлен внутри ветронепроницаемой коробки, расположенной ниже комнаты с часовым механизмом. Его длина составляет 4 метра, вес — 300 кг. Ход маятника составляет 2 секунды. Точность хода часов регулируется с помощью монет, которые кладут на маятник: старая (додесятичная) монета в 1 пенни ускоряет его движение на 0,4 секунды в сутки.
Общий вес часового механизма — 5 тонн. Диаметр циферблата — 7 метров. Длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра. В основании каждого из четырёх циферблатов часов располагается латинская надпись «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию Первую»). По периметру башни, справа и слева от часов, находится другая фраза на латыни — «Laus Deo» («Слава Богу» или «Хвала Господу»).
Большие часы Вестминстера являются третьими по размеру в мире (после часов Абрадж аль-Бейт и Ратуши Миннеаполиса) четырёхсторонними часами с боем. Маятник часов установлен внутри ветронепроницаемой коробки, расположенной ниже комнаты с часовым механизмом. Его длина составляет 4 метра, вес — 300 кг. Ход маятника составляет 2 секунды. Точность хода часов регулируется с помощью монет, которые кладут на маятник: старая (додесятичная) монета в 1 пенни ускоряет его движение на 0,4 секунды в сутки.
Общий вес часового механизма — 5 тонн. Диаметр циферблата — 7 метров. Длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра. В основании каждого из четырёх циферблатов часов располагается латинская надпись «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию Первую»). По периметру башни, справа и слева от часов, находится другая фраза на латыни — «Laus Deo» («Слава Богу» или «Хвала Господу»).
5.
Солдаты 7-го батальона Королевского Австралийского полка возвращаются домой после годового пребывания во Вьетнаме. 1968 год.
6.
Вышка, построенная в столице Швеции Стокгольме для соединения более чем пяти тысяч телефонных проводов. Вскоре из-за частых обрывов проводов под тяжестью снега телефонные компании стали прятать их под землёй. Вышка сгорела в 1953 году.
8.
Турецкий сержант с пятилетней корейской сиротой, удочерённой им после того, как он спас её в разбомбленной деревне. Сувон, Южная Корея, 1950 год
11.
Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу» («Джоконда») в начале 1500-х годов, но настоящая известность к этому произведению пришла лишь после 1911 года.
Это произошло после вопиющей кражи картины средь бела дня, совершённой работником Лувра Винченцо Перуджей (Vincenzo Peruggia). Как он это сделал? Что ещё более интересно, стала бы «Мона Лиза» такой известной, если бы он этого не сделал?
Согласно полицейской версии, бывший работник Лувра Винченцо Перуджа скрылся в музее в воскресенье, 20 августа, зная, что музей будет закрыт на следующий день. Но, согласно допросу, всё обстояло несколько иначе. Винченцо знал Лувр как свои пять пальцев, поэтому утром 21 августа 1911 года он спокойно вошёл в музей через вход для сотрудников, одетый в белую музейную униформу. Конечно он знал, что по понедельникам Лувр закрыт для посетителей, поэтому незамысловатый план похищения должен был пройти как по маслу.
Проникнув в зал, Винченцо Перуджа снял «Джоконду» со стены, завернул её в одежду и сразу покинул здание. После исчезновения картины началась настоящая паника. Никто не мог поверить, что «Мону Лизу» можно просто взять и вынести из Лувра, где работают сотни людей. Тем не менее, картина не нашлась. Правительство уволило всю администрацию Лувра и закрыло границы, чтобы не допустить вывоза картины. А в то время газетная шумиха крайне способствовала росту популярности «Джоконды».
Самое интересное, что при обыске у бывших и настоящих сотрудников Лувра полицейские явились и на квартиру Винченцо, куда он первоначально спрятал картину. Вор держался очень уверенно и пояснил — он весь день работал в другом месте. Полицейские поверили ему на слово и ушли, а вор вместе с краденым произведением перебрался в Италию.
Картину нашли только спустя два года в Италии. И здесь виноват был сам вор, который отозвался на объявление в газете и предложил продать «Мону Лизу» директору галереи Уффици. В конце концов, в январе 1914 года картина вернулась в Париж, до этого торжественно проехав по выставкам всей Италии. На протяжении всего этого времени «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом поклонения как шедевр мировой классики.
Это произошло после вопиющей кражи картины средь бела дня, совершённой работником Лувра Винченцо Перуджей (Vincenzo Peruggia). Как он это сделал? Что ещё более интересно, стала бы «Мона Лиза» такой известной, если бы он этого не сделал?
Согласно полицейской версии, бывший работник Лувра Винченцо Перуджа скрылся в музее в воскресенье, 20 августа, зная, что музей будет закрыт на следующий день. Но, согласно допросу, всё обстояло несколько иначе. Винченцо знал Лувр как свои пять пальцев, поэтому утром 21 августа 1911 года он спокойно вошёл в музей через вход для сотрудников, одетый в белую музейную униформу. Конечно он знал, что по понедельникам Лувр закрыт для посетителей, поэтому незамысловатый план похищения должен был пройти как по маслу.
Проникнув в зал, Винченцо Перуджа снял «Джоконду» со стены, завернул её в одежду и сразу покинул здание. После исчезновения картины началась настоящая паника. Никто не мог поверить, что «Мону Лизу» можно просто взять и вынести из Лувра, где работают сотни людей. Тем не менее, картина не нашлась. Правительство уволило всю администрацию Лувра и закрыло границы, чтобы не допустить вывоза картины. А в то время газетная шумиха крайне способствовала росту популярности «Джоконды».
Самое интересное, что при обыске у бывших и настоящих сотрудников Лувра полицейские явились и на квартиру Винченцо, куда он первоначально спрятал картину. Вор держался очень уверенно и пояснил — он весь день работал в другом месте. Полицейские поверили ему на слово и ушли, а вор вместе с краденым произведением перебрался в Италию.
Картину нашли только спустя два года в Италии. И здесь виноват был сам вор, который отозвался на объявление в газете и предложил продать «Мону Лизу» директору галереи Уффици. В конце концов, в январе 1914 года картина вернулась в Париж, до этого торжественно проехав по выставкам всей Италии. На протяжении всего этого времени «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом поклонения как шедевр мировой классики.
12.
Женщины, привезённые из Таиланда, позируют для фото на выставке, которая станет известна как Человеческий Зоопарк. Париж, 1889 год
13.
25-летний японский вратарь Тейджи Хонма на Зимних Олимпийских Играх в Гармиш-Партенкирхене. Германия, 1936 год. Хонма родился в Сакате (префектура Ямагата) и посещал медицинскую школу при Манчжурском медицинском университете в Мукдене в Манчжурии, которую Япония оккупировала в 1931 году. Хонма одним из первых вратарей надел маску.
В 1927 году Элизабет Грэм, игравшая за женскую команду в Королевском университете, надела по настоянию отца фехтовальную маску. Через три года Клинт Бенедикт из НХЛ надел кожаную маску для защиты сломанного носа. Маска Хонмы была подобна маске кетчера в бейсболе. Она была кожаной, с проволочной сеткой для защиты лица.
Стоя в воротах, он надевал очки, и проволочная сетка имела два круглых отверстия под очки диаметром меньше шайбы. Хонма провёл за Японию оба матча. В первом Япония уступила будущему победителю, Великобритании, со счётом 0:3, во втором – Швеции со счётом 0:2. Игры велись под открытым небом и прерывались на время снегопадов.
В 1927 году Элизабет Грэм, игравшая за женскую команду в Королевском университете, надела по настоянию отца фехтовальную маску. Через три года Клинт Бенедикт из НХЛ надел кожаную маску для защиты сломанного носа. Маска Хонмы была подобна маске кетчера в бейсболе. Она была кожаной, с проволочной сеткой для защиты лица.
Стоя в воротах, он надевал очки, и проволочная сетка имела два круглых отверстия под очки диаметром меньше шайбы. Хонма провёл за Японию оба матча. В первом Япония уступила будущему победителю, Великобритании, со счётом 0:3, во втором – Швеции со счётом 0:2. Игры велись под открытым небом и прерывались на время снегопадов.
17.
Сибирские ханты из коллекции снимков представителей финно-угорских народностей, собранной профессором хельсинкского университета У.Т. Сирелиусом, 1898-1900 годы
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Метки: заграница интересно история фотографии
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