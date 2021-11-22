Заходи...улыбнись. Понедельник всё-таки

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Прикольные картинки с улыбательным уклоном.
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Авторский пост
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Слышал от бабушки такую версию что 20х так сокращали имена.
Владимир который сейчас Вовка был Вовчук-то есть Чук .
А Сергей -Серый -Серьга - был Сергек- соответственно Гек.
Реально так было или нет -?
Внезапно встретился с Апостолом Петром...