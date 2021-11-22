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Заходи...улыбнись. Понедельник всё-таки

Заходи...улыбнись. Понедельник всё-таки (26 фото)

Автор:
22 ноября 2021 07:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
2196
26

Прикольные картинки с улыбательным уклоном.

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Метки: Юмор   картинки   мемы   
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6  комментариев
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3k
Виталий Касандров Час назад
Насчет Чука и Гека.
Слышал от бабушки такую версию что 20х так сокращали имена.
Владимир который сейчас Вовка был Вовчук-то есть Чук .
А Сергей -Серый -Серьга - был Сергек- соответственно Гек.
Реально так было или нет -?
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Электрик Витя, подключая к сети дом,
Внезапно встретился с Апостолом Петром...
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19k
Anna 2 часа назад
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низачот: у ментов головные уборы разные
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19k
Anna 2 часа назад
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я -дочь Райкина, маму мою Раей зовут
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10k
3.6o6pa 3 часа назад
В понедельник даже юмор какой-то тяжёлый... ниасилил
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