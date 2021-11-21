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Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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Авторский пост
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Он неприкасаемый явно ..Но пока !
Я просто видел и отписывался от них наводнивших все сайты русскоязычные Злятся они ,что Россия живет и развивается хе хе
-Вы евреев на работу берёте?
-Конечно берём!
-А где вы их берёте?
В России скооро нас совсем не останется. Старики поумирают, молодые разъедутся.
А проворовавшийся и спившиийся народ-богоносец всё ищет виноватых...
"-Я это говорил?
-Вы этого не говорили, мессир!"
"Интересней всего в этом вранье то, что это вранье от первого до последнего слова."
Смотрите и размышляйте ,что происходит и кто гонит это все на Россию