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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (25 фото)

Автор:
21 ноября 2021 11:55
Метки: Юмор   интересно   приколы   
1314
25
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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Метки: Юмор   интересно   приколы   
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Шурум-бурум 3 часа назад
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374
Mixan 36 минут назад
Я вот также по жизни мужики ..Ну вот пошла такая драка ,режь последний огурец ..хе хе
Он неприкасаемый явно ..Но пока !

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374
Mixan 56 минут назад
Почитайте мемуары ходорковского ,там много интересного и козырева с горбачем ..Не удалось им завалить Россию и русский народ ..Разбежались с визгом из России ..Пытаются отсудить награбленное при ЕБН..Мы все помним ,как и что было ..
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374
Mixan Час назад
Они скучают по России и тут сидят на всех сайтах обливая нас грязью от злобы Какую страну они предали !
Я просто видел и отписывался от них наводнивших все сайты русскоязычные Злятся они ,что Россия живет и развивается хе хе

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Rus77 2 часа назад
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Mixan 2 часа назад
Против этого и не поспоришь Достоевский знал все и чувствовал душой ,что будет с Россией ..

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Mixan 2 часа назад
Этим постом ,сейчас хотят выявить антисемитов и прочих патриотов России ..ну ну ..
Смотрите и размышляйте ,что происходит и кто гонит это все на Россию
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