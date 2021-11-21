Трагедия «Вепря»: как 19-летний русский моряк едва не устроил Европе второй Чернобыль

Но Главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов решил пока ограничиться переговорами. Из Питера доставили мать и старшего брата Сергея Кузьминых, а также привлекли к переговорам священника.

По требованию преступника ему в кубрик передали пистолет Стечкина, алкоголь, шоколад и черную икру, а также трубку прямой телефонной связи. Безуспешные переговоры продолжались до 23:45, после чего в торпедном отсеке раздался хлопок и связь с Кузьминых прервалась.

Как оказалось, в телефонную трубку офицеры ФСБ вмонтировали небольшое взрывное устройство, которое должно было разнести голову террориста, не повредив боезапас субмарины. Это и произошло на 45-й минуте разговора Сергея Кузьминых со своим братом.

Секретное расследование со множеством вопросов

Информацию о происшествии немедленно засекретили. Командир «Вепря», капитан 1-го ранга Олег Телушкин заявил, что никакой «дедовщины» на его подводной лодке не было, а молодых моряков никто и никогда не обижал. Правда, он так и не смог ответить, почему двое матросов первого года службы спали не в кубрике, а в торпедном отсеке.

Непонятно и то, почему караульную службу на пирсе нес только один моряк, хотя их должно было быть двое. Официально – из-за нехватки личного состава, но кого это волнует?

Военный прокурор Вадим Завалишин обратил внимание, что охрана торпедных аппаратов, хранящих невероятное по своей мощи ядерное оружие, также не велась.

Но самое главное, почему на борту атомной подводной лодки, вернувшейся из боевого похода, продолжали находиться 40 боевых торпед и ракет? В том числе и с ядерными боеголовками?

«Угрюм и асоциален»

По официальной версии, Сергей Кузьминых погиб от самопроизвольного взрыва регенеративного патрона, который беспечно вертел в руках.

В военкомате, откуда юноша призывался на службу, неожиданно нашлось его второе личное дело, где было написано о его угрюмом характере и склонности к совершению антисоциальных действий. Хотя при призыве на подводные лодки медицинскую комиссию, в которой особое внимание уделялось психологической совместимости с коллегами, с трудом проходил лишь 1 призывник из 100.

Официально захват атомной подлодки «Вепрь» назвали чрезвычайным происшествием, большинство командиров получили выговоры по службе, а Олега Телушкина ненадолго даже понизили в должности. Выжившему Сергею Беседину выплатили обычную страховку. И на этом все!

Но некоторые исследователи убеждены, что если бы безалаберным действиям командного состава Северного флота была дана своевременная и заслуженная оценка, то менее чем через 2 года ВМФ России не потерял бы огромную атомную подлодку «Курск» и 118 находившихся на ее борту моряков.