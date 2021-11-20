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Блогер за рулем BMW устроил с страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Блогер за рулем BMW устроил с страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве (4 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2021 17:06
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.

Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".

В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.

На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.

К слову, BMW M4 Competition блогер купил буквально неделю назад.

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Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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96  комментариев
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302
Александр 2 часа назад
Очень хорошая новость, одной обезьяны В Москве меньше.
Чаще бы таких новостей.
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15k
Жупел - Кипучая сера 4 минуты назад
Овцеёбы отправились к своему уаля-аля!!!!! Там Маскви нету, бе-им-ве нету, русаков нету! Туда им и дорога!

З.Ы. Гниды самовыпилились и слава Богу, никого не забрали, аплодирую стоя!
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1k
Pioner76 4 минуты назад
Идиот, а не блогер.
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2k
cnob7 4 минуты назад
просто...
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
"Мерседесом" и "Вольво".
==================================
Кто там за рулем были? Тоже саиды или иваны?
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2k
Sergius SPb 7 минут назад
И снова брюнет.
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3k
Ivan 8 минут назад
И мажоры, и дагестанцы, и нарушители, и блогеры, а главное, зажмурились! Жаль, только не депутаты-министры
Земля стекловатой! В следующий раз тестируйте автобус, чтоб по-более ваших набилось, а то маловато будет, хоть и очень смешно! Вот когда сайт хороших новостей, тогда сайт хороших новостей! Приятно читать! Владельцем пострадавших машин выражаю искренние пожелания легкого ремонта и отсутствия головняков со страховой!
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2k
lekha-fil 14 минут назад
Собаке ... .
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7k
Dima 16 минут назад
Я немного расстроен этим событием, потому что в этой БМВ 4 посадочных места!
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1k
Acid Snake 18 минут назад
Побольше бы таких новостей
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3k
Gavanskiy 18 минут назад
Зря Собянин дороги в Москве улучшает, развязки строит, улицы расширяет - у дебилов бОльший простор для манёвра,появляется: в "шашки" поиграть, мощь движка новой машины показать.
В Питере по нашим центральным улочкам так не погоняешь. Наши дебилы, правда, на набережные да на КАД выползают, но там потенциальных сопутствующих потерь меньше.
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149
kapas007 18 минут назад
Одной обезьяной меньше! Великолепная новость. Вот это я понимаю сайт хорошего настроения.
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100
dacent kapas007 Секунду назад
Двумя.
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26k
Григорий 19 минут назад
Ну слава богу люди не пострадали.
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36k
Александр 19 минут назад
Сгова герой неназываемой национальности...
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5k
disevenvis 20 минут назад
Все же хорошие новости бывают !!
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8k
кот базилий 21 минуту назад
Опять чуркобесы туда им и место , мразь
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606
BHU1004 22 минуты назад
Отлично! Минус два черножопых и люди не пострадали!
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3k
Aristarx 23 минуты назад
Пердельщик на очередной пердящей машине отперделся.

Мне жаль человека, я соболезную родным. Но после просмотра его видео, все становится закономерно.
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2k
Эдуардо 23 минуты назад
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1k
Жэка Полчаса назад
То самое чувство когда ты глава федерации в Дагестане, но погонять с ветерком приезжаешь в Москву. А то не дай Аллах в родной Махачкале сбить беременную жену уважаемого человека... Прирежут и не почешутся.

Хачи трюкачи... Туда и дорога
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4k
a_komolow Полчаса назад
Туда им и дорога!
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