Блогер за рулем BMW устроил с страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.
Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".
Источник:
В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.
На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.
К слову, BMW M4 Competition блогер купил буквально неделю назад.
Одно из последних видео в "Инстаграме" Саида
Источник:
Источник:
- Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы
- В ЗАГС на Майбахе - отстой: реальные пацаны глубинки ездят только на тракторах и комбайнах
- Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно
- Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет
- Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
Понравилось133
Чаще бы таких новостей.
З.Ы. Гниды самовыпилились и слава Богу, никого не забрали, аплодирую стоя!
==================================
Кто там за рулем были? Тоже саиды или иваны?
В Питере по нашим центральным улочкам так не погоняешь. Наши дебилы, правда, на набережные да на КАД выползают, но там потенциальных сопутствующих потерь меньше.
Мне жаль человека, я соболезную родным. Но после просмотра его видео, все становится закономерно.
Хачи трюкачи... Туда и дорога