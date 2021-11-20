Вспоминаем русские квесты 90-х и нулевых – от великих «Братьев Пилотов» до настоящего трэша

Если не считать ремастеры «Петьки», то жанр, со всей его самобытностью и любовью к анекдотам, всё-таки сдох в нулевых. Из тех, кто остался, можно выделить разве что украинскую студию Frogwares. Чуваки лепили классические квесты про Шерлока Холмса ещё в нулевых, а в последние десять лет вывели их на принципиально новый уровень. Их Холмсы – крутые, но уже современные квесты, не зацикленные на классической пойнт-энд-клик механике. И вдохновлялись разработчики явно не «Петькой», а скорее тем же Бенуа Сокалем и разными детективными играми. Если не знать, кто их делает, то заподозрить в «Приключениях Шерлока Холмса» игру от постсоветских разработчиков просто невозможно. А настоящие, несмешанные русские квесты 90-х и нулевых всегда были про другое. Про народные типажи и спорный юмор, анекдоты и славянскую мифологию, причём как древнюю, про Бабу Ягу, так и современную с новыми русскими. Это такой же уникальный продукт конкретной эпохи, как пиратские VHS-кассеты с сиквелами фильма «Нико» со Стивено Сигалом, у которого не было настоящих сиквелов. Или те же анекдоты про парней в малиновых пиджаках. Уже в конце нулевых им было просто неоткуда браться.