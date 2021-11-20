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Вспоминаем русские квесты 90-х и нулевых – от великих «Братьев Пилотов» до настоящего трэша

Вспоминаем русские квесты 90-х и нулевых – от великих «Братьев Пилотов» до настоящего трэша (17 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 10:46
Метки: Россия   игры   история   позитив   
490
17
1

Легендарные, самобытные и абсолютно неиграбельные.
Российская игровая индустрия – невероятно странная штука, особенно на ранних этапах её становления. Отдельные шедевры, вроде «Космических рейнджеров», вспоминают и запускают до сих пор, но пространство между хитами завалено огромным количеством бессовестного мусора. Но если есть хотя бы один жанр, определявший русскую игровую сцену девяностых и нулевых, то это квесты.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   игры   история   позитив   
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14  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
А как же про этот квест забыли вспомнить.
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15k
kotovski 19 минут назад
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18k
СергейПименов Полчаса назад
До конца не прошел. Где то глюк на диске был..вываливался при переходе в другую локацию.

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177
Мимо Пробегала Полчаса назад
Почему-то забыли упомянуть о квесте "The DIG" от ЛукасАрта, шикарнее не встречала. И хотя картинки там не ахти для современного взгляда, но для того времени прорисовка каждой детали изумительная.
Сокаль тоже очень неплохие вещи делал.
Из русских играла только в Колобков (средненько), а вообще достойных квестов больше не видела. Программисты забывают о любопытстве игрока, которому нужно запретить совать свой нос туда, куда не следует. Сколько раз начинаешь игру, шаришься по углам, а в результате заходишь в тупик. Чтобы пройти квест, нужно идти четко по сценарию, "шаг влево, шаг вправо" и ты уже выбился из сценария, игра становится непроходимой.
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48k
noName 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Ваня Час назад
вот есть еще два очень очень атмосферных квеста...
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14k
Александр Н. Час назад
"Нет, не так...", "Лучше так..." до сих пор в голове нет-нет да и всплывает.
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29k
Антон Час назад
"И вообще, невежливо делать «русский ответ» чему-то, когда никто ни разу не спрашивал." - Очень хорошая фраза
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9k
Клёст 2 часа назад
Не знаю квестов которые по допрыгнули бы до «Syberia» Бенуа Сокаля, причём и у него самого тоже))
/Это исключительно на мой взгляд/)
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