Суровые челябинские девушки

Видно, как дама уселась на заднее сиденье. Однако таксист увидел, что она не одна, а с ребёнком, и пытался объяснить, что для перевозки столь юного пассажира ему требуется автокресло, которого нет.

Оказалось, что дама заказала машину не по детскому тарифу. Водитель такси предложил женщине выйти. В ответ она отходила его рюкзаком.





Недовольная клиентка пригрозила таксисту, что всё расскажет мужу, который с ним разберётся. Впрочем, как следует из видео, у таксиста это недоразумение вызвало только смех.