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Суровые челябинские девушки

Суровые челябинские девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 10:19
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   дети   клиентка   рюкзак   таксист   фото   челябинск   
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В Челябинске клиентка такси несколько раз ударила детским рюкзаком таксиста, который отказался везти её с ребёнком из-за отсутствия детского кресла в машине.

Видно, как дама уселась на заднее сиденье. Однако таксист увидел, что она не одна, а с ребёнком, и пытался объяснить, что для перевозки столь юного пассажира ему требуется автокресло, которого нет.

Оказалось, что дама заказала машину не по детскому тарифу. Водитель такси предложил женщине выйти. В ответ она отходила его рюкзаком.


Недовольная клиентка пригрозила таксисту, что всё расскажет мужу, который с ним разберётся. Впрочем, как следует из видео, у таксиста это недоразумение вызвало только смех.

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Метки: видео   дети   клиентка   рюкзак   таксист   фото   челябинск   
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3  комментария
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1k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Недовольная клиентка пригрозила таксисту, что всё расскажет мужу, которого у неё нет.
Имхо, так правильнее будет.
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305
Пётр Зайко 24 минуты назад
Маниакальное депрессивно-агрессивное таксисочное расстройство у быдло-дамочки
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65k
Viktor Полчаса назад
Надо было ей сказать волшебные слова: "Вези меня, мразь!" и всё было бы нормально!

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