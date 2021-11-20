Суровые челябинские девушки

В Челябинске клиентка такси несколько раз ударила детским рюкзаком таксиста, который отказался везти её с ребёнком из-за отсутствия детского кресла в машине.
Видно, как дама уселась на заднее сиденье. Однако таксист увидел, что она не одна, а с ребёнком, и пытался объяснить, что для перевозки столь юного пассажира ему требуется автокресло, которого нет.
Оказалось, что дама заказала машину не по детскому тарифу. Водитель такси предложил женщине выйти. В ответ она отходила его рюкзаком.
Недовольная клиентка пригрозила таксисту, что всё расскажет мужу, который с ним разберётся. Впрочем, как следует из видео, у таксиста это недоразумение вызвало только смех.
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Имхо, так правильнее будет.