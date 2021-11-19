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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
19 ноября 2021 21:15
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1710
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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Алексей Маз 7 часов назад
Ну, к этому фото мы скоро придем..
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65k
Viktor Полчаса назад
Джейсон не пловец, а прыгун в воду.
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5k
TirAn 4 часа назад
Фото №20
Сотрудники Службы внешней разведки сидят в российском Белом доме, наблюдая за событиями в Москве во время конституционного кризиса в России, 1993 год

А что они там разведовали? Х...нь какая то
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29k
Юр21 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 6 часов назад
Я в 98 купил АТ&T, тариф был 80% от офф з/п за месяц. Но мобильность и потн поднял реальный доход раз в пять
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23
Van55 doker 6 часов назад
Так он в 99 только основан. Он то тут при чём поясните?
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25k
Мрачный мачо 7 часов назад
Ну? помните школьную дискотеку?
Ссылка www.youtube.com
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