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35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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8.
Фото с Бэтменом на память.
Дети во время посещения музея восковых фигур.
Россия, Сахалин, 2000 год.
Дети во время посещения музея восковых фигур.
Россия, Сахалин, 2000 год.
11.
Татьяна Буланова в гостях у Ирины Салтыковой на съёмках клипа на песню «Голубые глазки» (1996 год).
15.
Певец Григорий Лепс со своими друзьями в ресторане «1.3.7», отеля «Жемчужина», в котором он работал в начале 1990-х в городе Сочи.
17.
Супермодель Клаудия Шиффер раздаёт автографы.
В декабре 1995 года Шиффер приезжала в Москву по приглашению лидера партии "Наш дом - Россия", премьер-министра Виктора Черномырдина. Визит модели был частью рекламной кампании накануне парламентских выборов, по итогам которых партия "Наш дом - Россия" заняла второе место, уступив лидерство КПРФ.
В декабре 1995 года Шиффер приезжала в Москву по приглашению лидера партии "Наш дом - Россия", премьер-министра Виктора Черномырдина. Визит модели был частью рекламной кампании накануне парламентских выборов, по итогам которых партия "Наш дом - Россия" заняла второе место, уступив лидерство КПРФ.
20.
Сотрудники Службы внешней разведки сидят в российском Белом доме, наблюдая за событиями в Москве во время конституционного кризиса в России, 1993 год.
23.
Леонид Ярмольник в гостях у Владислава Листьева. Россия, Москва, начало 1990-х.
Актёр и продюсер Леонид Ярмольник был близким другом Владислава Листьева. В 1993 году они вместе запустили телепроект «L-клуб».
Из интервью Леонида Ярмольника:
— Могли бы вы вспомнить историю, раскрывающую характер Влада Листьева?
— С удовольствием. Сейчас даже трудно представить, что подобное могло быть нам в диковинку — время, когда видеокамеры, обычные, непрофессиональные, были большой редкостью. Купить их у нас можно было только в «Березке». Я стал обладателем такой камеры одним из первых. Мы дружной компанией встречали Новый год у меня на даче. Так вот, Влад, как ребенок, выхватил у меня эту камеру и больше мне ее не отдавал. Весь Новый год Влад проработал оператором, ему дико нравилось снимать. Можно было бы принять за шутку — человек, который работает на ТВ, будет неразлучно ходить с камерой. А ему, как мальчишке, было интересно. Это было замечательное время. Когда в нас было еще много мальчишества и неподдельного любопытства, нам было интересно посмотреть новые часы, купить новую машину, поснимать на камеру: А потом наступило время, когда все это стало не так увлекательно. Наверное, это еще вопрос возраста и искушенности.
— Вы сохранили эту запись?
— Конечно. Документальное доказательство операторского искусства Влада. Запись не очень качественная, но ведь была задача не снять красиво, а запечатлеть настроение происходящего
— Вы пытались выяснить причины гибели Влада?
— Мы все пытались это выяснить. Но они, в принципе, абсолютно понятны. Это произошло оттого, что Влад решил прекратить рекламу на ОРТ, закрыть ее и найти новую схему, чтобы все эти рекламные потоки шли только на производство этих программ и развитие телеканала. Я так понимаю, что тем людям, в руках которых были деньги, уже полученные с этой рекламы, очень не понравилась ситуация, когда Влад принял решение о приостановлении выхода рекламы. Все это понятно. Дальше уже никто не докапывался, к сожалению.
— Каким вы запомнили Влада Листьева?
— Помню, на кухне у них в квартире жена Альбина кормила Влада пельменями, а параллельно мы считали и смотрели, какие нужно сделать новые телепрограммы, как должна строиться сетка нового канала. Влад мне говорил сквозь пельмени, что мне нужно сделать и когда. А я понимал, что тогда у меня в сутках должно быть 28 или даже 36 часов. Я спросил: «Влад, а спать я когда буду?» Он спокойно через очки посмотрел на меня и ответил: «Никогда». Как само собой разумеющееся. А еще я вспоминаю: когда я почувствовал, что-то пошло не так и забоялся, я спросил у Влада: «Неужели ты не боишься?» На что он похлопал меня по плечу и с улыбкой сказал: «Да ладно, мы с тобой любимцы нации, кто нас тронет?» Это было за три недели до его убийства.
Актёр и продюсер Леонид Ярмольник был близким другом Владислава Листьева. В 1993 году они вместе запустили телепроект «L-клуб».
Из интервью Леонида Ярмольника:
— Могли бы вы вспомнить историю, раскрывающую характер Влада Листьева?
— С удовольствием. Сейчас даже трудно представить, что подобное могло быть нам в диковинку — время, когда видеокамеры, обычные, непрофессиональные, были большой редкостью. Купить их у нас можно было только в «Березке». Я стал обладателем такой камеры одним из первых. Мы дружной компанией встречали Новый год у меня на даче. Так вот, Влад, как ребенок, выхватил у меня эту камеру и больше мне ее не отдавал. Весь Новый год Влад проработал оператором, ему дико нравилось снимать. Можно было бы принять за шутку — человек, который работает на ТВ, будет неразлучно ходить с камерой. А ему, как мальчишке, было интересно. Это было замечательное время. Когда в нас было еще много мальчишества и неподдельного любопытства, нам было интересно посмотреть новые часы, купить новую машину, поснимать на камеру: А потом наступило время, когда все это стало не так увлекательно. Наверное, это еще вопрос возраста и искушенности.
— Вы сохранили эту запись?
— Конечно. Документальное доказательство операторского искусства Влада. Запись не очень качественная, но ведь была задача не снять красиво, а запечатлеть настроение происходящего
— Вы пытались выяснить причины гибели Влада?
— Мы все пытались это выяснить. Но они, в принципе, абсолютно понятны. Это произошло оттого, что Влад решил прекратить рекламу на ОРТ, закрыть ее и найти новую схему, чтобы все эти рекламные потоки шли только на производство этих программ и развитие телеканала. Я так понимаю, что тем людям, в руках которых были деньги, уже полученные с этой рекламы, очень не понравилась ситуация, когда Влад принял решение о приостановлении выхода рекламы. Все это понятно. Дальше уже никто не докапывался, к сожалению.
— Каким вы запомнили Влада Листьева?
— Помню, на кухне у них в квартире жена Альбина кормила Влада пельменями, а параллельно мы считали и смотрели, какие нужно сделать новые телепрограммы, как должна строиться сетка нового канала. Влад мне говорил сквозь пельмени, что мне нужно сделать и когда. А я понимал, что тогда у меня в сутках должно быть 28 или даже 36 часов. Я спросил: «Влад, а спать я когда буду?» Он спокойно через очки посмотрел на меня и ответил: «Никогда». Как само собой разумеющееся. А еще я вспоминаю: когда я почувствовал, что-то пошло не так и забоялся, я спросил у Влада: «Неужели ты не боишься?» На что он похлопал меня по плечу и с улыбкой сказал: «Да ладно, мы с тобой любимцы нации, кто нас тронет?» Это было за три недели до его убийства.
24.
Широкий ассортимент товаров в ларьке.
«Ларек», «комок», «киоск» - все это названия для маленьких коммерческих магазинчиков с широким, но специфическим ассортиментом, ориентированных на уличную продажу товаров. Если кто не помнит, то даже в начале 2000-х супермаркетов, а тем более гипермаркетов, в России почти не было, а значительный торговый оборот шёл через такие вот магазинчики. Особым спросом в «комках» пользовались водка и «жевачка», но в них ходили даже за одеждой и техникой. Про криминальную составляющую такой торговли, пожалуй, лучше промолчать.
«Ларек», «комок», «киоск» - все это названия для маленьких коммерческих магазинчиков с широким, но специфическим ассортиментом, ориентированных на уличную продажу товаров. Если кто не помнит, то даже в начале 2000-х супермаркетов, а тем более гипермаркетов, в России почти не было, а значительный торговый оборот шёл через такие вот магазинчики. Особым спросом в «комках» пользовались водка и «жевачка», но в них ходили даже за одеждой и техникой. Про криминальную составляющую такой торговли, пожалуй, лучше промолчать.
30.
Молодые люди выбирают телефон в офисе продаж Билайн, который располагается на улице 8 марта в Москве, 1997 год.
34.
Джейсон Стэтхэм, член национальной сборной Великобритании по плаванию, стоящий в очереди с коллегой в Mcdonald's в Москве. 1990г
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Сотрудники Службы внешней разведки сидят в российском Белом доме, наблюдая за событиями в Москве во время конституционного кризиса в России, 1993 год
А что они там разведовали? Х...нь какая то
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