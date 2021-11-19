23.

Леонид Ярмольник в гостях у Владислава Листьева. Россия, Москва, начало 1990-х.



Актёр и продюсер Леонид Ярмольник был близким другом Владислава Листьева. В 1993 году они вместе запустили телепроект «L-клуб».

Из интервью Леонида Ярмольника:

— Могли бы вы вспомнить историю, раскрывающую характер Влада Листьева?

— С удовольствием. Сейчас даже трудно представить, что подобное могло быть нам в диковинку — время, когда видеокамеры, обычные, непрофессиональные, были большой редкостью. Купить их у нас можно было только в «Березке». Я стал обладателем такой камеры одним из первых. Мы дружной компанией встречали Новый год у меня на даче. Так вот, Влад, как ребенок, выхватил у меня эту камеру и больше мне ее не отдавал. Весь Новый год Влад проработал оператором, ему дико нравилось снимать. Можно было бы принять за шутку — человек, который работает на ТВ, будет неразлучно ходить с камерой. А ему, как мальчишке, было интересно. Это было замечательное время. Когда в нас было еще много мальчишества и неподдельного любопытства, нам было интересно посмотреть новые часы, купить новую машину, поснимать на камеру: А потом наступило время, когда все это стало не так увлекательно. Наверное, это еще вопрос возраста и искушенности.



— Вы сохранили эту запись?



— Конечно. Документальное доказательство операторского искусства Влада. Запись не очень качественная, но ведь была задача не снять красиво, а запечатлеть настроение происходящего



— Вы пытались выяснить причины гибели Влада?



— Мы все пытались это выяснить. Но они, в принципе, абсолютно понятны. Это произошло оттого, что Влад решил прекратить рекламу на ОРТ, закрыть ее и найти новую схему, чтобы все эти рекламные потоки шли только на производство этих программ и развитие телеканала. Я так понимаю, что тем людям, в руках которых были деньги, уже полученные с этой рекламы, очень не понравилась ситуация, когда Влад принял решение о приостановлении выхода рекламы. Все это понятно. Дальше уже никто не докапывался, к сожалению.



— Каким вы запомнили Влада Листьева?



— Помню, на кухне у них в квартире жена Альбина кормила Влада пельменями, а параллельно мы считали и смотрели, какие нужно сделать новые телепрограммы, как должна строиться сетка нового канала. Влад мне говорил сквозь пельмени, что мне нужно сделать и когда. А я понимал, что тогда у меня в сутках должно быть 28 или даже 36 часов. Я спросил: «Влад, а спать я когда буду?» Он спокойно через очки посмотрел на меня и ответил: «Никогда». Как само собой разумеющееся. А еще я вспоминаю: когда я почувствовал, что-то пошло не так и забоялся, я спросил у Влада: «Неужели ты не боишься?» На что он похлопал меня по плечу и с улыбкой сказал: «Да ладно, мы с тобой любимцы нации, кто нас тронет?» Это было за три недели до его убийства.