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Мужчина умер от разрыва сердца на похоронах своего кота

Мужчина умер от разрыва сердца на похоронах своего кота (1 фото)

Автор:
19 ноября 2021 13:17
Сообщество : Истории
Метки: грусть   животные   интересное   котик   любовь   смерть   фото   
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В Калининградской области мужчина вместе с женой поехал хоронить любимого котика за город. Когда хозяин копал могилу для любимого питомца, у него прихватило сердце.

52-летний житель Калининграда лишился любимого кота. Не желая бросать любимца где попало, мужчина решил его похоронить. Он вместе с женой отправился за город, чтобы предать тело питомца земле. Когда мужчина копал яму, он потерял сознание. Женщина выскочила на дорогу, остановила попутную машину и вызвала скорую помощь. Медики пытались откачать мужчину, но их усилия не увенчались успехом, пишет Царьград. Врачам осталось лишь констатировать смерть.

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Метки: грусть   животные   интересное   котик   любовь   смерть   фото   
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Leo Sun Час назад
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Сигизмунд Лазаревич 10 минут назад
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Vadims 57 минут назад
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