Мужчина умер от разрыва сердца на похоронах своего кота

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В Калининградской области мужчина вместе с женой поехал хоронить любимого котика за город. Когда хозяин копал могилу для любимого питомца, у него прихватило сердце.
52-летний житель Калининграда лишился любимого кота. Не желая бросать любимца где попало, мужчина решил его похоронить. Он вместе с женой отправился за город, чтобы предать тело питомца земле. Когда мужчина копал яму, он потерял сознание. Женщина выскочила на дорогу, остановила попутную машину и вызвала скорую помощь. Медики пытались откачать мужчину, но их усилия не увенчались успехом, пишет Царьград. Врачам осталось лишь констатировать смерть.
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