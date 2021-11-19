Мужчина умер от разрыва сердца на похоронах своего кота

52-летний житель Калининграда лишился любимого кота. Не желая бросать любимца где попало, мужчина решил его похоронить. Он вместе с женой отправился за город, чтобы предать тело питомца земле. Когда мужчина копал яму, он потерял сознание. Женщина выскочила на дорогу, остановила попутную машину и вызвала скорую помощь. Медики пытались откачать мужчину, но их усилия не увенчались успехом, пишет Царьград. Врачам осталось лишь констатировать смерть.