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Не выдержал напряжения: у депутата Рады задымился пульт для голосования

Не выдержал напряжения: у депутата Рады задымился пульт для голосования (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 12:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Украина   в мире   видео   пожар   пульт   пульт для голосования   рада   
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В здании Верховной Рады Украины произошло задымление из-за сгоревшего пульта для голосования. От пожара помещение спас один из депутатов.
У одного из слуг народа сгорел пульт голосования. Техника сначала задымилась, а затем стала плавиться. Почти все сразу же стали снимать ЧП на мобильные телефоны. И только один человек принёс огнетушитель и потушил оборудование.

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Метки: 360подмосковье   Украина   в мире   видео   пожар   пульт   пульт для голосования   рада   
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pynh Час назад
клятi москалi!!!
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Mikhail K 24 минуты назад
Кляты москали сделали. Путин что то там нахимичил, что бы спалить всех чиновников украины разом.
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Иван Иванов Час назад
А это для них "перемога" или "зрада:?
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