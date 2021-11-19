Не выдержал напряжения: у депутата Рады задымился пульт для голосования

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В здании Верховной Рады Украины произошло задымление из-за сгоревшего пульта для голосования. От пожара помещение спас один из депутатов.
У одного из слуг народа сгорел пульт голосования. Техника сначала задымилась, а затем стала плавиться. Почти все сразу же стали снимать ЧП на мобильные телефоны. И только один человек принёс огнетушитель и потушил оборудование.
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