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Самая нелепая смерть: история о том, как можно забыть парашют при прыжке…

Самая нелепая смерть: история о том, как можно забыть парашют при прыжке… (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 22:23
Метки: история из жизни   парашют   премия дарвина   прыжок   
1811
6
1
Вот так и бывает: живет человек, занимается любимым делом, а в историю вошел лишь благодаря нелепой случайности.

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Метки: история из жизни   парашют   премия дарвина   прыжок   
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16  комментариев
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11k
Kucher 8 часов назад
К сожалению это не единственный случай. До нас в 80-х доводили сводку происшествий по нашим частям. Выпускающий весь день бросал парашютистов, сам без парашюта, под вечер, видимо на "автомате", выпрыгнул следом за всеми. Память уже подводит, где это произошло, кажется в Рязани.
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12k
Великий Кормчий 6 часов назад
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66k
Максим 8 часов назад
Надо было уже до конца снимать.
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10k
Джон Уик 9 часов назад
Всегда интересовал вопрос а можно ли так как нибудь сгруппироваться и войти в воду с минимальными повреждениями. Можно? Или я фантазёр?
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384
Pterocactus jug 7 часов назад
Да, "Разрушители мифов" тоже говорили, что с высоты 50 метров, вода-как бетон.
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33k
Опаньки 9 часов назад
а видео чего не целиком
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