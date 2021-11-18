Самая нелепая смерть: история о том, как можно забыть парашют при прыжке…

Своему экстремальному увлечению Иван посвящал практически все свободное время. По меркам скайдайвинга он был очень опытным спортсменом. Если подсчитать все его прыжки, то цифра получится внушительной. Более 800 раз Иван рисковал собой, поднявшись в небо с парашютом, но ему везло. Зато последний прыжок прославил спортсмена на весь мир и, к сожалению, посмертно.