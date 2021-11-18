Самая нелепая смерть: история о том, как можно забыть парашют при прыжке…

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Вот так и бывает: живет человек, занимается любимым делом, а в историю вошел лишь благодаря нелепой случайности.
Этот случай сегодня бы смог запросто фигурировать в номинации на премию Дарвина. Пятого апреля 1988 года в газете Los Angeles Times вышла заметка об очень странном инциденте, который произошел с опытным 35-ти летним скайдайвером Иваном Макгуайером.
Своему экстремальному увлечению Иван посвящал практически все свободное время. По меркам скайдайвинга он был очень опытным спортсменом. Если подсчитать все его прыжки, то цифра получится внушительной. Более 800 раз Иван рисковал собой, поднявшись в небо с парашютом, но ему везло. Зато последний прыжок прославил спортсмена на весь мир и, к сожалению, посмертно.
В тот день Макгуайер прыгал дважды. Первый прыжок прошел, как говорится, без сучка и задоринки, а во втором спортсмен должен был выступить в качестве видеооператора. Ему предстояло снять прыжок инструктора и его подопечного в округе Франклин. Иван очень сосредоточенно собирал все необходимое видеооборудование и забыл самое главное - парашют.
Расследовавшая несчастный случай комиссия, исключила версию самоубийства. Основная причина, повлекшая смерть Макгуайера, по мнению экспертов, - нарушение 105 пункта инструкции безопасности, который гласит так: "пилот должен визуально ценить наличие парашютов у спортсменов".
Скорее всего, пилот принял съемочное оборудование за парашют и скомандовал готовиться к прыжку. А может, он просто пренебрег инструкцией, подумав, что на борту находятся вполне опытные спортсмены, за оснащение которых можно не волноваться.
Как бы то ни было, на высоте 10 500 футов (3200 метров) Иван Макгуайер, имея при себе лишь съемочную аппаратуру, покинул самолет. Разумеется, без единого шанса выжить.
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