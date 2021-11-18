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Власть Воронежа аннулирует ковид сертификаты

Власть Воронежа аннулирует ковид сертификаты (1 фото)

Автор:
18 ноября 2021 16:51
Метки: Вакцинация   воронеж   ковид19   проблемы   сертификат   
936
1

На днях Минздрав рассказал о новых правилах, которые касаются сертификата о вакцинации.

Вот представьте себе ситуацию: вы все-таки, как законопослушный гражданин, решились вакцинироваться дабы получить этот сертификат злосчастный с QR-кодом. Отстояли километровые очереди, чтобы вакцинироваться одной дозой, спустя месяц пришли чтобы вакцинироваться второй. Потом опять повальные очереди для получения самого сертификата. И вот вы уже счастливый обладатель сертификата с QR-кодом, вроде нужно радоваться, круги ада пройдены, и вы теперь без проблем можете находиться в любых заведениях и организациях, но не тут-то было. Чтобы жизнь наша не казалась такой сладкой и беспроблемной Минздрав решил нас «порадовать» очередным нововведением - теперь, если житель Воронежа вдруг заболеет короной, то сертификат, который подтверждает наличие у него двух прививок будет аннулирован и будет выдан сертификат переболевшего. Но, а теперь самое интересное - после истечения действия QR-кода заболевшего - вэлком на прививку для QR - кода привитого. Пока не заболеешь опять. "Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз!"….

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Более того, получается все привитые и заболевшие автоматически станут не привитыми, а значит статистика по заболевшим среди привитых - улучшится, и увеличится количество вакцинаций, так как срок действия сертификата – уменьшится.

Я понимаю про обнуление сроков в политике: политики установили срок, не подошел - обнулили. А вот про своеобразное обнуление антител после вакцинации и последующей болезни - слышу впервые. Назовите, пожалуйста источник про быстрое снижение антител после заболевания и тогда у населения отпадут все вопросы касательно вакцинации.
 А вообще, с каждым днем все больше складывается впечатление, что наши власти над нами просто издеваются, придумывая всё новые и новые правила для нашей с вами комфортной жизни.

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Метки: Вакцинация   воронеж   ковид19   проблемы   сертификат   
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14k
Ser 4 часа назад
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21k
pssst 15 минут назад
Ого, да я прям провидец. Недели не прошло.

У Ковида, кстати, обнаружился еще один симптом. Он превращает сертификат о вакцинации в поддельный. Ща по приколу, все реально вакцинированные начнут болеть, и их сертификаты анулируют. С кодами останутся только те, кто купил.

Источник: https://old.fishki.net/post/4000515/comment-43365040/https://old.fishki.net/post/4000515/comment-43365040/
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383
Mixan 42 минуты назад
Знаете ,что интересно в этой афере вакцинации ? Прежде чем уколоть ,подписываешь один хитрый документ ,что ты здоров и не имеешь претензий ,если что то пойдет не так после вакцинации .
Многие не читают это и потом возмущаются ,если осложнение или смерть ..
Думаю к Новому году ,вся шумиха сойдет и количество тех и этих снизится ..Но в следующем году еще больше истерия начнется ..
Власти выгодно ,когда народ сидит по домам и по больницам ..хе хе
Даже на западе протесты антиглоболистов снизились ..
Вот так и живем хлеб жуем
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6k
Константин Безумов Час назад
Чет автор реально проблему из одного места высосал
Главное-нах сертификат? Ещё пилять и в очередь за ним.
У меня его нет и никогда не было. Скриншота с сайта госуслуги с QR кодом всем хватает. Это раз.
Я переболел. И второй QR в течение суток снова пришёл на госуслуги, скриншот сделал и смело вперёд.

И? В чем сцук проблема?
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4k
fin4all 2 часа назад
А теперь включаем логику.
Сертификат о вакцинации говорит о том, что у организма ДОЛЖЕН БЫТЬ иммунитет к вирусу. Однако факт заболевания говорит, что иммунитета нет, а значит сертификат недействителен. так что все правильно.
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443
Ivan Ivanov fin4all 2 часа назад
Почитайте, пожалуйста, зачем делается прививка. А потом будем рассуждать логически.
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5k
пирожок 2 часа назад
Это нужно, чтобы заболевшие старались не обращаться по диагнозу ковида.
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2k
Alexandr 3 часа назад
Почему после прививки сертификат дают на год, а после болезни только на полгода?
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14k
Мария Коненкова 3 часа назад
Многокилометровые очереди на вакцинацию... где вы это видели? Потом еще очередь на получение сертификата - вообще бред. Бумажный сертификат выдают при получении второго компонента, на месте. В течение дня приходит куар-код на телефон. Как-то качественнее надо набрасывать!
Насчет сроков - тоже непонятно, что не устраивает: был код вакцинированного - заболел - аннулировали, дали код переболевшего, действителен полгода, далее вакцинируйся "лайтом", получай новые антитела и новый код. А вы хотели и на ёлку залезть, и жопу не ободрать? Так не бывает. Все справедливо.
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0
Мила Анохина Мария Коненкова 2 часа назад
Ну, в Европейском и полтора часа в очереди постоять тоже из разряда лакшари, наверное ))) я, лично, в павильоне "здоровье" на ул. Дружбы, тоже летом, мимо ехала, увидела павильон, свободное место парковочное (!) бесплатное(!) ну и кольнулась быстренько, и второй соответственно там же и так же быстро. И, да, бумажку дали при первом уколе, при втором добавили отметку туда же. А вот QR-код не пришел, надыбала через приложение "госуслуги", но все в целом норм, если не заморачиваться. А так, все как всегда: неразбериха, паника, тех кто что-то делает единицы, остальные создают видимость деятельности или откровенно кладут... или ложат ))))
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11k
Kucher 3 часа назад
Не знаю как в Воронеже, но в двух сотнях километрах от туда, в Курске, в "первой" поликлинике, передо мною на вакцинацию была "многокилометровая" очередь из пяти человек, да пока я своей очереди ждал, ещё трое подошли.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Бедолаги и вакцинироваться нельзя и в ресторан не пустят .
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383
Mixan 4 часа назад
Чем больше вакцинированных ,тем становится интересней ..Ждем продолжения этой аферы века !
Я переболел и семья тоже ,обыкновенный грипп ..Вакцину колоть не собираюсь ,это уже точно ..Не желаю участвовать в этом театре абсурда
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383
Mixan Allmaster 51 минуту назад
Ха ха ха Такое же ощущение ..Но я настроен серьезно ,посылать на хер всех !!!!! Моя жизнь ,мои правила !
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4k
MadShark 4 часа назад
Все, в принципе, довольно логично написано, но из-за выводов в конце - типичный очередной наброс субстанции на вентилятор.
Срок действия сертификата вакцинированного на данный момент 1 год. Есть вполне себе вероятность его уменьшения. Срок действия переболевшего полгода. Болезнь сокращает срок действия сертификата привитого только в первые полгода, а потом - вот внезапно-то - продлевает его.
А если сократится срок действия сертификата вакцинированного, то - о, ужас! - будет только увеличиваться срок действия! Рэжим лютует!
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23k
Юрьевич 4 часа назад
"теперь, если житель Воронежа вдруг заболеет короной, то сертификат, который подтверждает наличие у него двух прививок будет аннулирован и будет выдан сертификат переболевшего. Но, а теперь самое интересное - после истечения действия QR-кода заболевшего - вэлком на прививку для QR - кода привитого. Пока не заболеешь опять. "Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз!"…."

А что не логичного то?
Если вы привились, то у вас скорее всего есть антитела. Если вы заболели и не сдохли, то у вас точно есть антитела. В итоге сертификат подтверждает у вас наличие антител. В этом то и смысл сертификата, а не в том - привиты вы или нет.
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