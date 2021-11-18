Власть Воронежа аннулирует ковид сертификаты

Вот представьте себе ситуацию: вы все-таки, как законопослушный гражданин, решились вакцинироваться дабы получить этот сертификат злосчастный с QR-кодом. Отстояли километровые очереди, чтобы вакцинироваться одной дозой, спустя месяц пришли чтобы вакцинироваться второй. Потом опять повальные очереди для получения самого сертификата. И вот вы уже счастливый обладатель сертификата с QR-кодом, вроде нужно радоваться, круги ада пройдены, и вы теперь без проблем можете находиться в любых заведениях и организациях, но не тут-то было. Чтобы жизнь наша не казалась такой сладкой и беспроблемной Минздрав решил нас «порадовать» очередным нововведением - теперь, если житель Воронежа вдруг заболеет короной, то сертификат, который подтверждает наличие у него двух прививок будет аннулирован и будет выдан сертификат переболевшего. Но, а теперь самое интересное - после истечения действия QR-кода заболевшего - вэлком на прививку для QR - кода привитого. Пока не заболеешь опять. "Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз!"….

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Более того, получается все привитые и заболевшие автоматически станут не привитыми, а значит статистика по заболевшим среди привитых - улучшится, и увеличится количество вакцинаций, так как срок действия сертификата – уменьшится.

Я понимаю про обнуление сроков в политике: политики установили срок, не подошел - обнулили. А вот про своеобразное обнуление антител после вакцинации и последующей болезни - слышу впервые. Назовите, пожалуйста источник про быстрое снижение антител после заболевания и тогда у населения отпадут все вопросы касательно вакцинации.

А вообще, с каждым днем все больше складывается впечатление, что наши власти над нами просто издеваются, придумывая всё новые и новые правила для нашей с вами комфортной жизни.