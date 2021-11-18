Власть Воронежа аннулирует ковид сертификаты

На днях Минздрав рассказал о новых правилах, которые касаются сертификата о вакцинации.
Вот представьте себе ситуацию: вы все-таки, как законопослушный гражданин, решились вакцинироваться дабы получить этот сертификат злосчастный с QR-кодом. Отстояли километровые очереди, чтобы вакцинироваться одной дозой, спустя месяц пришли чтобы вакцинироваться второй. Потом опять повальные очереди для получения самого сертификата. И вот вы уже счастливый обладатель сертификата с QR-кодом, вроде нужно радоваться, круги ада пройдены, и вы теперь без проблем можете находиться в любых заведениях и организациях, но не тут-то было. Чтобы жизнь наша не казалась такой сладкой и беспроблемной Минздрав решил нас «порадовать» очередным нововведением - теперь, если житель Воронежа вдруг заболеет короной, то сертификат, который подтверждает наличие у него двух прививок будет аннулирован и будет выдан сертификат переболевшего. Но, а теперь самое интересное - после истечения действия QR-кода заболевшего - вэлком на прививку для QR - кода привитого. Пока не заболеешь опять. "Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз!"….
Более того, получается все привитые и заболевшие автоматически станут не привитыми, а значит статистика по заболевшим среди привитых - улучшится, и увеличится количество вакцинаций, так как срок действия сертификата – уменьшится.
Я понимаю про обнуление сроков в политике: политики установили срок, не подошел - обнулили. А вот про своеобразное обнуление антител после вакцинации и последующей болезни - слышу впервые. Назовите, пожалуйста источник про быстрое снижение антител после заболевания и тогда у населения отпадут все вопросы касательно вакцинации.
А вообще, с каждым днем все больше складывается впечатление, что наши власти над нами просто издеваются, придумывая всё новые и новые правила для нашей с вами комфортной жизни.
Авторский пост
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У Ковида, кстати, обнаружился еще один симптом. Он превращает сертификат о вакцинации в поддельный. Ща по приколу, все реально вакцинированные начнут болеть, и их сертификаты анулируют. С кодами останутся только те, кто купил.
Источник: https://old.fishki.net/post/4000515/comment-43365040/https://old.fishki.net/post/4000515/comment-43365040/
Многие не читают это и потом возмущаются ,если осложнение или смерть ..
Думаю к Новому году ,вся шумиха сойдет и количество тех и этих снизится ..Но в следующем году еще больше истерия начнется ..
Власти выгодно ,когда народ сидит по домам и по больницам ..хе хе
Даже на западе протесты антиглоболистов снизились ..
Вот так и живем хлеб жуем
Главное-нах сертификат? Ещё пилять и в очередь за ним.
У меня его нет и никогда не было. Скриншота с сайта госуслуги с QR кодом всем хватает. Это раз.
Я переболел. И второй QR в течение суток снова пришёл на госуслуги, скриншот сделал и смело вперёд.
И? В чем сцук проблема?
Сертификат о вакцинации говорит о том, что у организма ДОЛЖЕН БЫТЬ иммунитет к вирусу. Однако факт заболевания говорит, что иммунитета нет, а значит сертификат недействителен. так что все правильно.
Насчет сроков - тоже непонятно, что не устраивает: был код вакцинированного - заболел - аннулировали, дали код переболевшего, действителен полгода, далее вакцинируйся "лайтом", получай новые антитела и новый код. А вы хотели и на ёлку залезть, и жопу не ободрать? Так не бывает. Все справедливо.
Я переболел и семья тоже ,обыкновенный грипп ..Вакцину колоть не собираюсь ,это уже точно ..Не желаю участвовать в этом театре абсурда
Сижу жду, когда о мне, невакцинированном вспомнят... после 5 или 6 раза похоже будет облава))
Срок действия сертификата вакцинированного на данный момент 1 год. Есть вполне себе вероятность его уменьшения. Срок действия переболевшего полгода. Болезнь сокращает срок действия сертификата привитого только в первые полгода, а потом - вот внезапно-то - продлевает его.
А если сократится срок действия сертификата вакцинированного, то - о, ужас! - будет только увеличиваться срок действия! Рэжим лютует!
А что не логичного то?
Если вы привились, то у вас скорее всего есть антитела. Если вы заболели и не сдохли, то у вас точно есть антитела. В итоге сертификат подтверждает у вас наличие антител. В этом то и смысл сертификата, а не в том - привиты вы или нет.
Я переболел без больничного,потом сдал на антитела в госполиклинике, а по результатам анализов еще и плазму попросили сдать.
Че сертификат-то не дают, если антитела подтверждены?
А привившимся дают, даже без понимания реакции на вакцину - сработала или нет.
Так что все ровно наоборот - смысл сертификата как раз в том, чтоб привились. А на наличие антител накласть.
Выльется ли это в полноценное решение - бабушка надвое сказала.