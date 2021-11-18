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Сколько платят гастарбайтерам в Катаре, где идет стройка к чемпионату мира по футболу

Сколько платят гастарбайтерам в Катаре, где идет стройка к чемпионату мира по футболу (6 фото)

Автор:
18 ноября 2021 16:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amnesty International   Ynews   А как у них   гастарбайтеры   катар   трудовые мигранты   условия труда   чемпионат мира по футболу   
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До чемпионата мира в Катаре остается год, а стадионы еще не готовы. Спортивные объекты достраиваются в авральном режиме и работают на этих стройках трудовые мигранты. В очень нелегких условиях, под палящим солнцем, по 11 часов в день и за мизерную заработную плату.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Amnesty International   Ynews   А как у них   гастарбайтеры   катар   трудовые мигранты   условия труда   чемпионат мира по футболу   
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4  комментария
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2k
Hunde Beißer2 48 минут назад
Катар - государство Персидского залива, которое потратило миллиарды на 28-дневные соревнования, призванные укрепить его мировую репутацию, но которое не осознает, насколько ужасно выглядит такое отношение к рабочим.

Другое дело у нас! Чебуреки получают не меньше ста баксов в день,и за каждым закреплён инженер по технике безопасности и медсестра!
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Лис Минуту назад
Хороший пример для наших буржуинов. Учитесь, как надо обращаться с гастарбайтерами.
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Вася 7 минут назад
больше всех бабла на этих стройках немцы, австры да шведы поднимают, все инженерные разработки, проекты и ноу хау оттуда. А чтобы деньги отбить, набирают дешманскую рабсилу. Арабы как были тупыми, так и есть, ни одного сложного проекта сами от а до я не в состоянии до ума довести. Денег дохрена, платют западу
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