Сколько платят гастарбайтерам в Катаре, где идет стройка к чемпионату мира по футболу

811
6
До чемпионата мира в Катаре остается год, а стадионы еще не готовы. Спортивные объекты достраиваются в авральном режиме и работают на этих стройках трудовые мигранты. В очень нелегких условиях, под палящим солнцем, по 11 часов в день и за мизерную заработную плату.
Гастарбайтерам платят 60 катарских риалов за 11-часовой рабочий день (это примерно 1200 рублей). В августе следующего года рабочие будут в принудительном отпуске на пять месяцев, а соревнования начнутся 21 ноября следующего года.
Укладка тротуаров вокруг стадиона Лусаил в столице Катара, Дохе, происходит под палящим солнцем. Жара просто зверская. Не все ее выдерживают. Но к своему тяжелому труду рабочие относятся безропотно и философски - деваться им некуда. От жары закрывают лица тряпками и шарфами, периодически отдыхают под навесом в тени.
×
×
Катар - государство Персидского залива, которое потратило миллиарды на 28-дневные соревнования, призванные укрепить его мировую репутацию, но которое не осознает, насколько ужасно выглядит такое отношение к рабочим.
В отчете международной организации Amnesty International о состоянии рабочих-мигрантов, опубликованном во вторник, говорится, что тепловой стресс представляет огромный риск для рабочих и уже стал причиной нескольких смертельных случаев. Описано как минимум шесть случаев смерти, произошедших вследствие тяжелых условий труда. 30-летние мужчины падают в обморок и умирают на 40-градусной жаре, проработав на открытом воздухе по 10-11 часов кряду.
В отчете Amnesty International говорится о том, что во всех этих случаях выдаются свидетельства о смерти с формулировками "естественные причины" или "внезапная остановка сердца".
Эти формулировки "почти бессмысленны без объяснения конкретных причин - и, следовательно, не имеют никакой связи с условиями труда погибших, - говорится в отчете Amnesty. - В результате семьи погибших лишены возможности узнать, что случилось с их близкими. Это также препятствует получению этими семьями компенсации от работодателей или властей Катара".
Эти формулировки "почти бессмысленны без объяснения конкретных причин - и, следовательно, не имеют никакой связи с условиями труда погибших, - говорится в отчете Amnesty. - В результате семьи погибших лишены возможности узнать, что случилось с их близкими. Это также препятствует получению этими семьями компенсации от работодателей или властей Катара".
В отчете Amnesty также указывается, что хваленое катарское законодательство, якобы положившее конец системе кафала, запрещавшей рабочим-мигрантам покидать страну или менять работу без разрешения работодателя, просто не работает.
Работодатели консервативны и продолжают злоупотребления, не спеша предоставить работникам обещанные им права. Перед увольнением работники должны предъявить справку об отсутствии возражений от своего предыдущего работодателя. Недобросовестные работодатели наживаются на продаже этих бланков. При попытке сменить работу фирмы могут обвинить трудовых мигрантов в побеге, что подвергнет их риску быть изгнанным из страны.
Работодатели консервативны и продолжают злоупотребления, не спеша предоставить работникам обещанные им права. Перед увольнением работники должны предъявить справку об отсутствии возражений от своего предыдущего работодателя. Недобросовестные работодатели наживаются на продаже этих бланков. При попытке сменить работу фирмы могут обвинить трудовых мигрантов в побеге, что подвергнет их риску быть изгнанным из страны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей
- Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
- В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации
- Анастасия Ивлеева устроила травести-шоу на балу благородных девиц
- Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату
Метки: Amnesty International Ynews А как у них гастарбайтеры катар трудовые мигранты условия труда чемпионат мира по футболу
16
Понравилось16
Новости партнёров
Другое дело у нас! Чебуреки получают не меньше ста баксов в день,и за каждым закреплён инженер по технике безопасности и медсестра!