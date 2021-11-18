Сколько платят гастарбайтерам в Катаре, где идет стройка к чемпионату мира по футболу

В отчете Amnesty International говорится о том, что во всех этих случаях выдаются свидетельства о смерти с формулировками "естественные причины" или "внезапная остановка сердца".



Эти формулировки "почти бессмысленны без объяснения конкретных причин - и, следовательно, не имеют никакой связи с условиями труда погибших, - говорится в отчете Amnesty. - В результате семьи погибших лишены возможности узнать, что случилось с их близкими. Это также препятствует получению этими семьями компенсации от работодателей или властей Катара".