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Цветные фотографии времён СССР

Цветные фотографии времён СССР (60 фото)

Автор:
18 ноября 2021 15:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   детство   фотографии   
989
60

Цветные фотографии времён СССР

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Метки: СССР   детство   фотографии   
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8  комментариев
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5k
Кирилл 3 часа назад
Где все толстые?
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19k
Will2006 Час назад
Чувак в майке Дееп Пурпле порадовал

А особенно порадовала герла на 6й сверху фото
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
О, Ялта!

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6k
mH 4 часа назад
Спасибо, порыдал.
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99
Foma Kiniaev 4 часа назад
это не бесогончик ли на первом фото?
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8k
Rus77 4 часа назад
Спасибо!
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1k
Анна Анна 5 часов назад

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