Великолепная Брижит Бардо на фотографиях со съемок «Женщин»

Подборка винтажных снимков, на которых запечатлена прекрасная Брижит Бардо во время съемок эротической комедии «Женщины» 1969 года.
Режиссером и одним из сценаристов «Женщин» выступил Жан Орель, в главных ролях снялись Брижит Бардо и Морис Роне. Во Франции фильм посмотрели 505 292 зрителя. В Италии «Женщины» вышли в 1970 году, и Комитет по театральному надзору Министерства культурного наследия Италии присудил ему рейтинг VM18 (не подходит для зрителей младше 18 лет), поскольку даже после сокращения некоторых сцен фильм все равно был проникнут эротикой и неуместным для впечатлительных несовершеннолетних.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чего там такого лепного велико - не понятно. Да та же "актриса" из "Греческой смоковницы" гораздо более была хм... интересна...