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Великолепная Брижит Бардо на фотографиях со съемок «Женщин»

Великолепная Брижит Бардо на фотографиях со съемок «Женщин» (33 фото)

Автор:
22 октября 2021 20:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брижит Бардо   звезды   знаменитости   кино   старые фотографии   французское кино   
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Подборка винтажных снимков, на которых запечатлена прекрасная Брижит Бардо во время съемок эротической комедии «Женщины» 1969 года.

Режиссером и одним из сценаристов «Женщин» выступил Жан Орель, в главных ролях снялись Брижит Бардо и Морис Роне. Во Франции фильм посмотрели 505 292 зрителя. В Италии «Женщины» вышли в 1970 году, и Комитет по театральному надзору Министерства культурного наследия Италии присудил ему рейтинг VM18 (не подходит для зрителей младше 18 лет), поскольку даже после сокращения некоторых сцен фильм все равно был проникнут эротикой и неуместным для впечатлительных несовершеннолетних.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брижит Бардо   звезды   знаменитости   кино   старые фотографии   французское кино   
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5  комментариев
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28k
Игорь 3 часа назад
"Великолепная Брижит Бардо"
=========
Чего там такого лепного велико - не понятно. Да та же "актриса" из "Греческой смоковницы" гораздо более была хм... интересна...
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Ничего красивого в ней не вижу, наоборот страшная.
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5k
Ya 2 часа назад
Искусственно раскрутили, или просто люди не имеют вкуса. Если глянуть, то сразу видно, фигуры нет, ноги безобразны, коленки полная херня, рот перекошен и кожа ужасная и т.д. Всегда возникал вопрос-за что хвалят?
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3k
Дмитрий 3 часа назад
Да простят меня все "любители ББ", но кроме смазливого личика ни каких там великих способностей в актёрском мастерстве нет...Ни чего личного....ОбыНКновенная смазливая посредственность....
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Брижита хороша. Хотя, немножко косоглазая.
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