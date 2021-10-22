Великолепная Брижит Бардо на фотографиях со съемок «Женщин»

Режиссером и одним из сценаристов «Женщин» выступил Жан Орель, в главных ролях снялись Брижит Бардо и Морис Роне. Во Франции фильм посмотрели 505 292 зрителя. В Италии «Женщины» вышли в 1970 году, и Комитет по театральному надзору Министерства культурного наследия Италии присудил ему рейтинг VM18 (не подходит для зрителей младше 18 лет), поскольку даже после сокращения некоторых сцен фильм все равно был проникнут эротикой и неуместным для впечатлительных несовершеннолетних.