Как сделать коробочку из бумаги

Один из самых простых способов сделать коробку своими руками — сложить её из бумаги. Не понадобится даже клей.
Этот вариант подходит для изготовления коробок небольшого и среднего размера, если бумага обычная, тонкая. Чтобы сделать большую коробку, возьмите большой лист бумаги поплотнее.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— квадратный лист бумаги. Если ваш лист прямоугольный, обрежьте его до формы квадрата.
ШАГ 1
Лист сложите сначала дважды наискосок. Разверните. Затем сложите пополам и ещё раз пополам. В середине образуется центральная точка. Загните каждый из 4 углов к этой центральной точке.
ШАГ 2
Представьте посередине образовавшегося квадрата вертикальную центральную линию. Сложите правый и левый края квадрата к этой линии.
Теперь представьте центральную горизонтальную линию посередине образовавшегося прямоугольника. Сложите к ней верхний и нижний края.
ШАГ 3
Разверните квадратик, как показано на первом фото.
Загните углы внутрь, как показано на втором и третьем фото. Вверху образуется клапан — заверните его внутрь коробки и расправьте.
Повторите с другой стороны. Готово!
Крышку для коробки можно сделать по тому же принципу, взяв квадрат бумаги немного большего размера (на 1−2 см, в зависимости от размеров коробки и толщины бумаги).
КАК СДЕЛАТЬ КОРОБКУ ИЗ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА — КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Этот способ хорошо подойдёт, чтобы сделать маленькую коробку из обычной бумаги или коробку среднего размера из бумаги поплотнее, например, из ватмана. Чтобы сделать большую коробку этим способом, берите упаковочный картон или плотный жёсткий картон.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— бумага или картон;
— линейка;
— карандаш;
— ножницы для бумаги;
— клей или скотч.
ШАГ 1
Определите нужные вам размеры коробки. Расчертите деталь на бумаге/картоне. Для простоты сначала можно начертить прямоугольник или квадрат дна коробки. Затем с каждой стороны добавить высоту стенок (она одинакова со всех сторон).
ШАГ 2
Сложите бумагу по расчерченным линиям. По углам образуются квадраты. Ножницами разрежьте по 1 стороне каждого квадрата (см. фото).
Образуются клапаны. Смажьте каждый клапан с лицевой стороны клеем и приклейте, формируя стенки коробки.
Так же склейте крышку. Готово.
P. S. Если ваш картон толстый и/или плотный, лучше не просто разрезать уголки, а вырезать небольшие клинья:
КАК СДЕЛАТЬ КОРОБКУ С КРЫШКОЙ ИЗ КАРТОНА ИЛИ БУМАГИ
Такую коробку кубической формы с крышкой можно сделать разного размера. Для маленькой коробки подойдёт плотная бумага, для средней и большой лучше взять картон.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— картон или бумага;
— ножницы;
— клей;
— может потребоваться линейка, карандаш и принтер.
ШАГ 1
Сначала нужно начертить или распечатать шаблон. Можно воспользоваться этой картинкой. Но и самостоятельно вычертить шаблон несложно. Чертим центральный квадрат. Добавляем по одному такому же квадрату справа, сверху и слева и два таких же снизу. Затем добавляем детали клапанов.
ШАГ 2
Вырежьте шаблон.
ШАГ 3
Сложите по всем прочерченным линиям.
ШАГ 4
Клапаны с лицевой стороны смажьте клеем и соберите коробку. Удобную для открывания выемку можно вырезать ножницами для большой коробки или пробить дыроколом для маленькой.
КАК СДЕЛАТЬ ПРОЧНУЮ КОРОБКУ И КРЫШКУ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ
Этот способ подойдёт, если нужна коробка одновременно прочная и красивая. Прочность и жёсткость ей придаёт плотный картон. Сверху коробка оклеена цветной бумагой — это и украшает, и дополнительно укрепляет её. Таком способом можно сделать и маленькую, и большую коробку.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— плотный картон;
— цветная бумага;
— макетный нож;
— коврик-подложка;
— клей для бумаги;
— карандаш и линейка;
— малярный скотч;
— ножницы для бумаги.
ШАГ 1
Определите форму и размеры коробки и крышки. Крышка должна быть немного больше коробки, чтобы надеваться сверху. Ориентируйтесь на толщину вашего картона и размеры коробки.
ШАГ 2
На картоне расчертите коробку и крышку и вырежьте.
На этом этапе можно расчертить детали из бумаги, которыми будут оклеены коробка и крышка. Положите детали из картона на бумагу с изнанки и обведите, затем добавьте части для внутренних сторон и клапаны, как показано на схеме.
Вырежьте детали из бумаги.
ШАГ 3
На деталях из картона по линейке макетным ножом проведите линии, как показано на фото. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не разрезать картон: нужно только наметить линии сгибов.
ШАГ 4
Сложите коробку и крышку из картона, как показано на фото.
ШАГ 5
Склейте стенки малярным скотчем.
ШАГ 6
Дно коробки снизу смажьте клеем.
Бумажную деталь для оклейки коробки положите изнанкой вверх. Приклейте коробку по центру.
Края бумажной детали смазывайте клеем и приклеивайте к коробке. Сначала приклейте длинные.
Потом короткие.
Так же оклейте крышку. Готово!
ВИДЕО: КАК СДЕЛАТЬ КОРОБКУ
В этом видео показано, как сделать коробку из картона. Так вы можете сделать даже очень большую коробку. Дело в том, что этот способ предполагает не складывание коробки из единой детали, а вырезание дна и стенок по отдельности. Коробка получается прочной и надёжной, так как выполнена из двух слоёв картона. Плюс в видео показано, как сделать разделители для такой коробки.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— картон или большие картонные коробки;
— макетный нож;
— карандаш и линейка;
— обычный скотч, малярный скотч или клеевой пистолет;
— клей ПВА или двусторонний скотч;
— материал для оклейки коробки (подойдёт упаковочная, самоклеящаяся плёнка, остатки обоев, можно оклеить и тканью).
ВИДЕО:
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