Как сделать коробочку из бумаги

ВИДЕО: КАК СДЕЛАТЬ КОРОБКУ

В этом видео показано, как сделать коробку из картона. Так вы можете сделать даже очень большую коробку. Дело в том, что этот способ предполагает не складывание коробки из единой детали, а вырезание дна и стенок по отдельности. Коробка получается прочной и надёжной, так как выполнена из двух слоёв картона. Плюс в видео показано, как сделать разделители для такой коробки.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

— картон или большие картонные коробки;

— макетный нож;

— карандаш и линейка;

— обычный скотч, малярный скотч или клеевой пистолет;

— клей ПВА или двусторонний скотч;

— материал для оклейки коробки (подойдёт упаковочная, самоклеящаяся плёнка, остатки обоев, можно оклеить и тканью).

ВИДЕО: