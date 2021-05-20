Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel

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LEGO представила знаменитое здание редакции газеты The Daily Bugle – то самое, в котором работал Питер Паркер (Человек-паук) от Marvel.
Набор со зданием, в котором Питер Паркер работал в редакции газеты The Daily Bugle, включает в себя 3772 детальки, среди которых 25 фигурок персонажей Marvel, в том числе Мистерио, Гвен-Паук, Веном, Доктор Осьминог, а также эксклюзивные мини-модели Блэйда и Сорвиголовы. Кроме того, в наборе есть мирные персонажи и сотрудники офиса, в том числе глава редакции Джей Джона Джеймсон.
Высота полностью собранного здания составляет 82 сантиметра. В комплекте идут три офисных этажа, проходящая спереди улица и задний двор. Набор состоит из модулей, что облегчает доступ к разным частям здания, когда оно находится в собранном виде.
Цена набора составляет 300 долларов (22 тысячи рублей). Он поступит в продажу 1 июня 2021 года.
Цена набора составляет 300 долларов (22 тысячи рублей). Он поступит в продажу 1 июня 2021 года.
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