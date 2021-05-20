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Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel

Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel (13 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 08:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   здание   игрушка   лего   марвел   набор   фото   человек паук   
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LEGO представила знаменитое здание редакции газеты The Daily Bugle – то самое, в котором работал Питер Паркер (Человек-паук) от Marvel.

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Метки: видео   здание   игрушка   лего   марвел   набор   фото   человек паук   
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