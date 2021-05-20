Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel

Набор со зданием, в котором Питер Паркер работал в редакции газеты The Daily Bugle, включает в себя 3772 детальки, среди которых 25 фигурок персонажей Marvel, в том числе Мистерио, Гвен-Паук, Веном, Доктор Осьминог, а также эксклюзивные мини-модели Блэйда и Сорвиголовы. Кроме того, в наборе есть мирные персонажи и сотрудники офиса, в том числе глава редакции Джей Джона Джеймсон.