Загадочный русский алфавит

206
1
1
Иностранец попытался разобраться в русском алфавите. Своё первое знакомство с буквами он запечатлел на видео.
Великий и могучий русский язык.
Источник:
Ссылки по теме:
- Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
- Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями
- А у вас буква отвалилась! Пост о тотальной безграмотности
- Девушка эпично провалила тест на доверие
- "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов
Метки: Юмор алфавит видео иностранец прикол русский язык
13
Понравилось13
Новости партнёров