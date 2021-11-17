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Загадочный русский алфавит

Загадочный русский алфавит (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 08:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алфавит   видео   иностранец   прикол   русский язык   
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Иностранец попытался разобраться в русском алфавите. Своё первое знакомство с буквами он запечатлел на видео.
Великий и могучий русский язык.

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Метки: Юмор   алфавит   видео   иностранец   прикол   русский язык   
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Михаил Час назад
"Ю - Number 10 with a connecting line" просто убило )))).
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26k
winergy2012 18 минут назад
Когда я первый раз услышал английский,мне тоже показалось что кто то квакает.А если иносранца что то не устраивает,пусть учит мову.
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