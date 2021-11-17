Самые большие подводные лодки в мире. Рассказываем о проекте «Акула»

Издревле людей интересовал неведомый, загадочный подводный мир. Некоторые дерзкие мечтатели даже представляли в своих фантазиях причудливые подводные дома и корабли, в которых люди могли бы долгое время находиться или даже путешествовать в морских глубинах. С развитием технического прогресса фантазии принимали все более конкретные формы.
Например, в нескольких своих произведениях писатель Жюль Верн очень подробно описывал корабль под названием «Наутилус». Он мог длительное время автономно находиться под водой, преодолевать огромные расстояния и опускаться на морское дно. За это фантаста даже стали называть «отцом подводных лодок».
Первые же реальные подводные лодки были очень скромных размеров, и часто там мог разместиться только один человек. На сегодняшний день мировая история подводного кораблестроения очень обширна. Но смогли ли современные инженеры приблизиться к идеалам фантастов былых лет?
Самыми крупными из когда-либо построенных подводных лодок являются советские тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (ТРПКСН) проекта 941 «Акула». Что же представляет собой и что может эта подлодка?
История создания
Как иногда говорят, война — двигатель прогресса. Поводом к созданию «Акулы» послужило политическое и техническое соперничество двух сверхдержав в XX веке, называемое «холодной войной». США и СССР соревновались во всех сферах, и строительство военного подводного флота не стало исключением. В конце 60-х годов XX века США начали создание стратегических атомных подводных лодок типа «Огайо», вооруженных ракетами «Трайдент».
В ответ на это в декабре 1972 года в Центральное конструкторское бюро морской техники СССР «Рубин» поступило тактико-техническое задание на проектирование субмарин следующего поколения. В требованиях к новым кораблям были указаны: малошумность, безопасность, высокая автономность плавания, возможность работы подо льдами Арктики, а главное — подлодки должны были нести новейшие на тот момент межконтинентальные баллистические ракеты «Р-39».
Главным конструктором проекта был назначен С.Н. Ковалев. На тот момент Сергей Никитич был уже очень опытным конструктором. Под его руководством разрабатывались подводные стратегические ракетоносцы первого и второго поколений. Новая лодка должна была превзойти по характеристикам все предыдущие и, по сути, стать родоначальницей третьего поколения.
Сложность задачи состояла в том, что ракеты, под которые проектировался корабль, были очень больших размеров. Разместить шахты для их хранения и пуска в стандартном корпусе лодки не представлялось возможным. Именно этот фактор в большей степени и определил будущий облик корабля и его огромные габариты. Было принято уникальное в истории подводного кораблестроения решение.
Лодку решили сделать двухкорпусной, а шахты ракет разместить вне прочных корпусов — непосредственно между ними. Данная схема расположения напоминала катамаран. В каждом из корпусов должна была разместиться отдельная энергетическая система с ядерным реактором.
Первая в серии подводная лодка «ТК-208» была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года, а спущена на воду 29 сентября 1980 года. На носовой части корабля была изображена акула. Позже облик акулы появился и на форменных нашивках экипажа. Всего было запланировано к постройке десять, а построено и введено в строй шесть таких кораблей.
Характеристики и возможности
Лодка получилась очень удачной, хотя при этом и весьма внушительных размеров. Длина «Акул» составила 172,8 м, ширина корпуса 23,3 м, средняя осадка 11,2 м. Для постройки этих исполинов на заводе был специально возведён новый цех № 55, который стал самым большим крытым эллингом в мире.
Основные технические характеристики ТРПКСН проекта 941:
- Скорость (надводная) — 12 узлов;
- Скорость (подводная) — 25 узлов (46,3 км/ч);
- Рабочая глубина погружения — 400 м;
- Предельная глубина погружения — 500 м;
- Автономность плавания — 180 суток (6 месяцев);
- Экипаж — 160 человек (в том числе 52 офицера);
- Водоизмещение надводное — 23 200 т;
- Водоизмещение подводное — 48 000 т;
- 2 водо-водяных ядерных реактора ОК-650ВВ по 190 МВт каждый.
Все требования, указанные в тактико-техническом задании, оказались соблюдены. На лодках 941-го проекта смогли разместить 20 больших межконтинентальных баллистических ракет «Р-39». Была предусмотрена возможность одновременного пуска всех ракет залпом. Это было проверено и подтверждено в ходе учений в 1998 году.
Хотя на кораблях данного класса обычно не предусмотрено торпедное вооружение, «Акул» также укомплектовали шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм. Лодка получилась значительно менее шумной, чем ее предшественницы проекта 667. Высокая автономность плавания позволяла лодкам данного типа совершать длительные походы. Большой запас плавучести обеспечивался особенностями конструкции, а прочность корпуса позволяла проламывать льды толщиной до 2,5 м.
Все для безопасности
По мнению большинства специалистов, в проекте 941 невероятно много было сделано для обеспечения безопасности корабля и экипажа. Различные технические решения превзошли свое время и, вероятно, будут применяться при проектировании подлодок будущего.
Сама по себе конструкция лодки уже на этапе проектирования предполагала взаимозаменяемость элементов, изоляцию отдельных блоков и максимальную безопасность. Так, например, изолированный торпедный отсек позволял «Акуле» сохранить плавучесть даже при взрыве невышедшей торпеды. Повреждение одного из прочных корпусов также не привело бы к гибели корабля.
Ядерные реакторы были оснащены системой автоматического гашения при потере электроснабжения и импульсной аппаратурой для контроля состояния. Расположение ракетных шахт вне прочных корпусов тоже способствовало повышению безопасности. К примеру, 27 сентября 1991 года на ТК-17 «Архангельск» произошло чрезвычайное происшествие: во время учебного пуска в шахте взорвалась и сгорела учебная ракета. На обычной однокорпусной лодке подобная авария могла привести к фатальным последствиям, но «Архангельск» дошел в порт своим ходом и отделался лишь легким ремонтом.
На случай, если борьба за живучесть корабля все же оказывалась безнадёжной, проектом были предусмотрены автономные всплывающие спасательные камеры, способные разместить весь экипаж.
Подводный отель
Благодаря получившимся габаритам лодки конструкторы не были стеснены в пространстве при проектировании внутренних помещений, в том числе предназначенных для улучшения комфорта экипажа.
На борту «Акул» были предусмотрены спортивный зал, обшитая дубовыми досками сауна, бассейн 2х4 м и глубиной 2 м, 4 душевых комнаты, 9 гальюнов и даже отдельное помещение для курения. Экипаж размещался в 2-х, 4-х и 6-тиместных каютах с письменными столиками, книжными полками, шкафчиками для одежды, умывальниками и телевизорами. Удобства для экипажа обеспечивали очень высокую автономность плавания. Лодка могла до полугода нести боевое дежурство подо льдами Арктики.
Такой комфорт на подводных лодках не встречался ранее нигде. За это моряки негласно прозвали корабли данной серии «плавучим Хилтоном».
Сравнение размеров
«Акулы» получились поистине колоссальными. Очень сложно представить этих гигантов в реальности. Для этого можно сравнить габариты лодки с привычными простому человеку объектами. Так, например, высота «Акулы» сопоставима с высотой 9-ти этажного дома. Их даже иногда называют «девятиэтажками». Длина лодки в полтора раза больше футбольного поля. А если поставить её на Красную площадь, то «Акула» займет почти всю ее длину.
Современные подводные лодки 4-го поколения имеют однокорпусную конструкцию и, соответственно, гораздо более скромные размеры. От конструкторов 5-го поколения также требуют дальнейшего уменьшения габаритов. Вполне вероятно, мир уже никогда не увидит субмарин крупнее «Акулы», и право называться «самой большой подлодкой в мире» так и останется за ней. Но кто знает, какие задачи будут стоять перед подводными лодками, например, через двести лет?
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
Авторский пост
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