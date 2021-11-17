Самые большие подводные лодки в мире. Рассказываем о проекте «Акула»

Например, в нескольких своих произведениях писатель Жюль Верн очень подробно описывал корабль под названием «Наутилус». Он мог длительное время автономно находиться под водой, преодолевать огромные расстояния и опускаться на морское дно. За это фантаста даже стали называть «отцом подводных лодок».

Первые же реальные подводные лодки были очень скромных размеров, и часто там мог разместиться только один человек. На сегодняшний день мировая история подводного кораблестроения очень обширна. Но смогли ли современные инженеры приблизиться к идеалам фантастов былых лет?

Самыми крупными из когда-либо построенных подводных лодок являются советские тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (ТРПКСН) проекта 941 «Акула». Что же представляет собой и что может эта подлодка?

История создания

Как иногда говорят, война — двигатель прогресса. Поводом к созданию «Акулы» послужило политическое и техническое соперничество двух сверхдержав в XX веке, называемое «холодной войной». США и СССР соревновались во всех сферах, и строительство военного подводного флота не стало исключением. В конце 60-х годов XX века США начали создание стратегических атомных подводных лодок типа «Огайо», вооруженных ракетами «Трайдент».

В ответ на это в декабре 1972 года в Центральное конструкторское бюро морской техники СССР «Рубин» поступило тактико-техническое задание на проектирование субмарин следующего поколения. В требованиях к новым кораблям были указаны: малошумность, безопасность, высокая автономность плавания, возможность работы подо льдами Арктики, а главное — подлодки должны были нести новейшие на тот момент межконтинентальные баллистические ракеты «Р-39».

Главным конструктором проекта был назначен С.Н. Ковалев. На тот момент Сергей Никитич был уже очень опытным конструктором. Под его руководством разрабатывались подводные стратегические ракетоносцы первого и второго поколений. Новая лодка должна была превзойти по характеристикам все предыдущие и, по сути, стать родоначальницей третьего поколения.