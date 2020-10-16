Самые длинные реки в Европе: Топ-10

Половина европейских городов были построены на реках, что не удивительно, ведь реки всегда имели важное транспортное и экономическое значение для развития городов. В конце концов, люди просто любят отдыхать на берегах рек, наслаждаясь пейзажами и чистой водой, а многие – и удя в ней рыбу.
Размеры рек, на которых стоят города, могут сильно различаться, и это вовсе не значит, что самые крупные города должны стоять на самых больших реках. О том, какая самая длинная река в Европе, и пойдёт речь ниже.
1. Волга (3531 км)
Именно великая русская река и является длиннейшей водной артерией Европы. Надо признать, что по длине европейский рекордсмен сильно отстаёт от самых длинных рек мира, таких как Амазонка, Нил, Янцзы, но в достаточно компактной Европе и это уже неплохой результат. Начинается Волга, как и многие другие восточноевропейские реки (Днепр, Западная Двина и пр.) на Валдайской возвышенности, затем течёт по Среднерусской возвышенности на юго-восток, у предгорий Урала поворачивает южнее и впадает во внутреннее Каспийское море. Исток Волги находится на высоте 228 метров над уровнем моря, а вот её дельта уходит на 28 метров ниже этого уровня. Обычно течение Волги делят на три участка: верхнюю, среднюю и нижнюю Волгу. В её бассейне, занимающем 8% от территории России, находится свыше 150 тысяч больших и малых рек.
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2. Дунай (2860 км)
Это длиннейшая река Западной Европы. Начинается она в Германии, а затем протекает по территориям 10 стран, пока не впадает в Чёрное море. На протяжении столь длительного пути очень сильно видоизменяются ландшафты берегов Дуная: высокие горы, ледники, горные плато, карстовые плоскогорья, поросшие лесом равнины и поля. Дунайская вода имеет желтовато-коричневый оттенок из-за обилия уносимого им с берегов взвешенных частиц ила, поэтому воспетый Иоганном Штраусом «голубой» Дунай считается и самой мутной европейской рекой. Для Западной Европы Дунай является не только самой длинной, но и самой полноводной рекой.
3. Урал (2428 км)
Истоки реки Урал находятся в Башкирии, на вершине горы Круглая сопка. Почти весь свой путь Урал течёт по территории России, захватывая небольшой кусок Казахстана, после чего также как и Волга впадает в Каспий. По верхней части русла Урала проходит условная граница деления Евразийского материка на 2 континента – Европу и Азию. На реке Урал построены города Оренбург и Магнитогорск. С точки зрения судоходства, Урал не имеет слишком большого значения – речных судов здесь ходит мало. Но зато активно здесь ловится рыба, поскольку в Урале её водится много – сом, севрюга, судак, осётр. Бассейн Урала занимает площадь 231 000 кв. км.
4. Днепр (2201 км)
Река Днепр, протекающая по территориям России, Беларуси и затем Украины, причём для последней он является самой длинной рекой. Начинается Днепр совсем недалеко от Волги – на Валдайской возвышенности, но в конце пути впадает в Чёрное море. На берегах Днепра стоят такие крупные города, как Киев и Днепропетровск. У Днепра, как у типично равнинной реки спокойное медленное течение, а про днепровские пороги, ставшие дном водохранилищ, все давно уже забыли. В Днепре обитает свыше 70 разновидностей рыб, в том числе осётр, карп, тарань и сельдь. Также в днепровской воде растут многие виды водорослей: наиболее распространены зелёные, но есть и золотистые, диатомовые, криптофитовые.
5. Дон (1870 км)
Истоки Дона находятся на Среднерусской возвышенности, а впадает он в Азовское море. Есть ошибочное мнение, что исток Дона находится в Шатском водохранилище, но на самом деле его началом является ручеёк Урванка, что протекает в Новомосковске Тульской области (на месте формального источника льётся водопроводная вода). Дон является судоходной рекой, а его бассейн охватывает 422 000 кв. км. Речные суда поднимаются от устья Дона до города Лиски. На этой старинной русской реке построены многие города, в том числе такие крупные, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Азов. К сожалению, Дон был сильно загрязнён, что привело к сокращению его рыбных запасов. Но даже и сейчас в нём обитают почти 70 видов рыб. Чаще всего здесь ловятся плотва, лещ, краснопёрка, щука и окунь.
6. Печора (1809 км)
Эта северная река течёт по территории Коми и Ненецкого автономного округа, а далее впадает в Баренцево море. Истоки Печоры находятся на Северном Урале. На её берегах стоит Нарьян-Мар. Печора судоходна, но только до Троицко-Печорска. Здесь активно ловят сигу, сёмгу и ряпушку. Бассейн Печоры, занимающий 322 000 кв. км, богат залежами полезных ископаемых: каменного угля, газа и нефти.
7. Кама (1805 км)
Это длиннейшая из рек Европы, являющаяся притоком и самой большой рекой Западного Урала. Истоки Камы расположены на Верхнекамской возвышенности, возле деревни Карпушата. В районе Куйбышевского водохранилища Кама впадает в Волгу – самую длинную европейскую реку. Площадь бассейна Камы составляет 507 000 кв. км, где насчитывается почти 75 тысяч рек и речушек. Правда, подавляющее большинство из них длиной всего около десятка километров. Интересно, что Кама намного старше Волги, до последнего оледенения она сама впадала в Каспийское море, в то время как Волга сливалась с Доном. После прохождения ледника, который сильно изменил рельеф местности, многое изменилось – Кама стала самым крупным притоком Волги.
8. Ока (1498 км)
Самым крупным правым притоком Волги является река Ока, имеющая бассейн площадью 245 000 кв. км. Начинается она как обычный родник возле села Александровка в Орловской области. На Оке было построено много старинных русских городов: Рязань, Калуга, Муром, Нижний Новгород, поэтому она, как и Волга, тесно связана с историей России. Там был построен и Дивягорск – один из древнейших городов Руси, который теперь почти что полностью смыт быстрыми водами реки. Из-за постепенного обмеления Оки судоходство на ней нестабильное, которое не раз приостанавливалось (2007, 2014, 2015 годы). По этой же причине постепенно сокращается и количество рыбы в Оке.
9. Днестр (1352 км)
Река Днестр начинается во Львовской области, в селе Волчье, а в конце пути на юг он впадает в Чёрное море, пересекая за это время территории Украины и Молдавии. Во многих местах граница между этими странами проходит по руслу Днестра. На Днестре были построены Тирасполь, Рыбница, Бендеры. Площадь бассейна Днестра составляет примерно 72 100 кв. км. С распадом СССР уменьшилось и судоходство по этой реке, а за последнее время практически полностью исчезло, поэтому в настоящее время там можно изредка встретить только экскурсионные теплоходы и маломерные суда.
10. Вятка (1314 км)
Река Вятка начинается, как и Кама на Верхнекамской возвышенности, что в Удмуртии. Но в конце своего пути она всё-таки впадает в этот самый большой приток Волги. Площадь бассейна Вятки составляет 129 000 кв. км. Эта извилистая река имеет типично равнинный характер. Человек использует её не только для судоходства, но и для сплава леса. Речные маршруты заканчиваются в Кирове, имея протяжённость от устья примерно 700 километров. В Вятке водится много рыбы, местные жители ловят в ней окуня, щуку, судака, плотву и прочие виды. На её берегах были построены такие города, как Киров, Орлов, Сосновка.
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