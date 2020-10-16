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Самые длинные реки в Европе: Топ-10

Самые длинные реки в Европе: Топ-10 (11 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: длинные реки   европа   интересно   красота   природа   река   фото   
488
11
Половина европейских городов были построены на реках, что не удивительно, ведь реки всегда имели важное транспортное и экономическое значение для развития городов. В конце концов, люди просто любят отдыхать на берегах рек, наслаждаясь пейзажами и чистой водой, а многие – и удя в ней рыбу.
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Метки: длинные реки   европа   интересно   красота   природа   река   фото   
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4  комментария
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3k
cfhfwby 56 минут назад
Вообще-то, есть вариант того, что при слиянии Волги и Камы, дальше река должна бы называться ... Камой, т.к. водность Камы выше, чем у Волги и в нее больше вливается речушек.
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2k
kca-opa 13 минут назад
В детстве Дон перепИсал с берега до берега в Донском районе Тульской обл, ручей как ручей
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