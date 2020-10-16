Самые длинные реки в Европе: Топ-10

Именно великая русская река и является длиннейшей водной артерией Европы. Надо признать, что по длине европейский рекордсмен сильно отстаёт от самых длинных рек мира, таких как Амазонка, Нил, Янцзы, но в достаточно компактной Европе и это уже неплохой результат. Начинается Волга, как и многие другие восточноевропейские реки (Днепр, Западная Двина и пр.) на Валдайской возвышенности, затем течёт по Среднерусской возвышенности на юго-восток, у предгорий Урала поворачивает южнее и впадает во внутреннее Каспийское море. Исток Волги находится на высоте 228 метров над уровнем моря, а вот её дельта уходит на 28 метров ниже этого уровня. Обычно течение Волги делят на три участка: верхнюю, среднюю и нижнюю Волгу. В её бассейне, занимающем 8% от территории России, находится свыше 150 тысяч больших и малых рек.