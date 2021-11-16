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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
1.
«Меркурий-семь». Семеро кандидатов для программы «Меркурий». 20 января 1961 года. Эту группу также называли «Первоначальная семёрка» (Original Seven) и «Первая группа астронавтов» (Astronaut Group 1). Состав был обнародован НАСА 9 апреля 1959 года. Это были лейтенант ВМФ Скотт Карпентер, капитан ВВС Гордон Купер, подполковник морской пехоты Джон Гленн, капитан ВВС «Гас» Гриссом, лейтенант-коммандер ВМФ Уолли Ширра, лейтенант-коммандер ВМФ Алан Шеппард и капитан ВВС «Дик» Слейтон.
2.
Мать обнимает сына после его побега из трудового лагеря в Северной Корее и возвращения в Южную. 1953 год
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3.
Исследовательская станция адмирала Бёрда “Little America III”, построенная в 1940 году, была обнаружена в 1963 году в антарктическом море Росса разрушенной и торчащей из дрейфующего айсберга. Она была погребена под восьмиметровым слоем снега на расстоянии 500 километров от своего первоначального местонахождения, а на полках были аккуратно разложены припасы
7.
17 декабря 1903 года. Побережье атлантического океана, долина Китти-Хок, Северная Каролина, США. Самолет "Флайер" ("Летун" - англ) конструкции братьев Уилбура и Орвилла Райт совершил первый полет под управлением Орвилла.
Продолжительность полета составила двенадцать секунд, расстояние, которое смог преодолеть первый летательный аппарат с двигателем, равнялось тридцати с небольшим метрам. В течении этого дня, братья поочередно поднимали самолет еще три раза. На третьей попытке им удалось преодолеть 279 метров на максимальной высоте 14 метров за 59 секунд.
Продолжительность полета составила двенадцать секунд, расстояние, которое смог преодолеть первый летательный аппарат с двигателем, равнялось тридцати с небольшим метрам. В течении этого дня, братья поочередно поднимали самолет еще три раза. На третьей попытке им удалось преодолеть 279 метров на максимальной высоте 14 метров за 59 секунд.
9.
Дуэль между лидером республиканской партии Португалии Альфонсо Костой и графом пенья-гарсийским Хосе Фразаном. Дуэль завершилась победой Фразана, проткнувшего сопернику руку. Лиссабон, 14 июля 1908 года. Автор снимка Джошуа Бенольель
11.
Иммигранты с заражённого оспой корабля на карантине на острове Хоффман в бухте Лоуэр-Бей, Нью-Йорк, Стейтен-Айленд. 1901 год. В XVIII веке оспа была главной причиной смертей в Европе, она убивала до 10% младенцев и выкосила 80-90% индейцев.
13.
Женщины протестуют против ношения хиджаба после революции 1979 года в Иране. Это было 8 марта, в Международный Женский День, и здесь собралось более сотни тысяч женщин
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Метки: заграница интересно история фотографии
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