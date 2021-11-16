3.

Исследовательская станция адмирала Бёрда “Little America III”, построенная в 1940 году, была обнаружена в 1963 году в антарктическом море Росса разрушенной и торчащей из дрейфующего айсберга. Она была погребена под восьмиметровым слоем снега на расстоянии 500 километров от своего первоначального местонахождения, а на полках были аккуратно разложены припасы