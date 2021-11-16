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Интересные фотографии прошлого

Интересные фотографии прошлого (19 фото)

Автор:
16 ноября 2021 22:15
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
733
19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
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Bill 5 часов назад
Что еще за "трудовой лагерь в Северной Корее в 1953 году"?
На фото сбежавший военнопленный. Снимок сделан в 1950 году. Фото из национального архива.
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