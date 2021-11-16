Одной фобией больше: девушка нашла скрытую камеру в съёмной квартире

Алина Бондарева поделилась в "Тиктоке", что сидела у подруги в гостях и пила чай. В какой-то момент девушка вспомнила, что ей попадалась информация о том, что хозяева квартир иногда ставят "жучки", чтобы следить за жильцами в целях сохранения имущества, либо же с извращённым желанием подглядывать.



Шутки ради девушки решили поискать устройства. Каково же было их удивление, когда за решёткой вентиляции они нашли предмет, похожий на камеру!