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Одной фобией больше: девушка нашла скрытую камеру в съёмной квартире

Одной фобией больше: девушка нашла скрытую камеру в съёмной квартире (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 20:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   жучок   красноярск   подглядывание   скрытая камера   съёмная квартира   
3579
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22-летняя Алина эмоционально рассказала, что нашла в однокомнатной квартире скрытую камеру, направленную на кровать.
Алина Бондарева поделилась в "Тиктоке", что сидела у подруги в гостях и пила чай. В какой-то момент девушка вспомнила, что ей попадалась информация о том, что хозяева квартир иногда ставят "жучки", чтобы следить за жильцами в целях сохранения имущества, либо же с извращённым желанием подглядывать.

Шутки ради девушки решили поискать устройства. Каково же было их удивление, когда за решёткой вентиляции они нашли предмет, похожий на камеру!
Позже Алина опубликовала видео, частично ответив на вопросы подписчиков.

Внимание. Присутствует ненормативная лексика:

@abondarevaa1

Ответ пользователю @boohenon

♬ оригинальный звук - Алина Бондарева
Уже известно, что квартиросъёмщица обратилась в полицию, и устройство забрали на экспертизу.

Источник:

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Метки: девушки   жучок   красноярск   подглядывание   скрытая камера   съёмная квартира   
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16k
homerchik 2 часа назад
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799
Sieras Dosk. 42 секунды назад
Как только тиктокер/блогер, то камеры у них, то гамно кто-то в унитазе оставил плавать и т.д.
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1k
Руслан Новак 8 минут назад
Да что там смотреть, это же тиктокеры.
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305
Andrey Полчаса назад
я вам так скажу , в квартирах которе сдают посуточно могут и ставить такие камеры! ни для кого не секрет что 80% снимают посуточную хату для траха!
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137
Аккаунт удален Полчаса назад
больше смахивает на звиздешь, чтобы хайпанусь, собрать побольше лайкусечков, чтобы подороже свою пусечку потом продать
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4
Jangalop 47 минут назад
Подсказка: Самый быстрый вариант проверить съемную квартиру на видеокамеры - отследить все подключенные устройства wi-fi роутера
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7k
Игорь 47 минут назад
Вентиляционная решетка над кроватью? Или она в ванной спит?
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4
Jangalop 49 минут назад
И все дружно побежали осматривать свои квартиры ))
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12k
Великий Кормчий Час назад
А в чём проблема?
Припёрлась - сняла хату - служи!
Или вали в свой выпедрищщинск!
Владелец хаты всё правильно сдедал! Нехера лимиту плодить!
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2k
Vic Twin Час назад
Я бы тихо снял и вынес из квартиры. Прикинулся бы валенком, ничего не видел, ничего не слышал. Камера денег стоит. А был бы наезд, где камера, так сразу бы и сдулся: "Так вы что, за мной незаконные съемки устроили скрытой камерой!? Это статья такая-то, лет столько-то". Давайте в полицию позвоним.
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261
Олег83 Час назад
Видео с камеры есть ?!
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248
Снежный Барс 2 часа назад
А с каких пор гэнг бэнг называется "попить чаёк с подругами"?
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4k
avix 2 часа назад
Хотите прикол? Скорее всего, это вполне себе правда. Я реально заинтересовался и выяснил, на что мы с вами смотрим. Конкретную модель не знаю, но это камера с WIFI модулем и SD картой. QR код на SD сокете нужен для соединения с внутренним WIFI камеры, чтобы настроить её для вхождения в общую сеть. Сзади виден белый провод с USB питанием, который ведёт к заряднику где-то в стене. Перенастроить роутер для вывода постоянного потока по определённому порту не слишком сложно. Это вполне рабочая модель, а этой девочке в жизни не создать такое. Вот же больные ублюдки.
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29k
a.fey 2 часа назад
Судя по размерам этой камеры, ее оставили еще французы при отступлении из Москвы.
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979
Мы Ул 2 часа назад
Это не скрытая камера, это какой-то телескоп хаббл! У меня в квартире есть камеры с детектом, но я никому не сдаю хату. Чисто на случай взлома.
Был уже случай да и вообще - мусора нихера не делают. От слова воообще! Приходится самому о себе заботиться.
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216
Misanthrop75 Мы Ул 50 минут назад
Чувак, я вообще, по натуре мизантроп, но ты сегодня просто открыл мне глаза! Вот честно, никогда не приходило подобное на ум. А ведь камеры сейчас очень доступны, в смысле стоимости. Решено - бегом на Али. Нахер потом кого-то винить?! Купил, установил, ещё и за кошаком любимым подсмотрел, когда с работы приходишь))
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
И что там смотреть окромя того, не устроили ли там квартиросъемщики наркопритон или бордель... или не попала ли квартира в субаренду...
а то как она чесала жопу и дразнила киску вообще никого не е-бет!
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1k
lihaci 2 часа назад
Сдается мне, товарищи, что нас пытаются нае... обмануть. Паршивенькая из нее актрисенка.
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1k
Влад Чернов 2 часа назад
лажей попахивает .
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233
Bendix 2 часа назад
Увы, извращенцев и непорядочных слишком много. Полиция - единственный выход. Главное - не бояться! Шантажнули - к ответу. Сиськи и писюны быстро забудутся, а штраф или срок - ой, как долго.
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