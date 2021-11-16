Одной фобией больше: девушка нашла скрытую камеру в съёмной квартире

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22-летняя Алина эмоционально рассказала, что нашла в однокомнатной квартире скрытую камеру, направленную на кровать.
Алина Бондарева поделилась в "Тиктоке", что сидела у подруги в гостях и пила чай. В какой-то момент девушка вспомнила, что ей попадалась информация о том, что хозяева квартир иногда ставят "жучки", чтобы следить за жильцами в целях сохранения имущества, либо же с извращённым желанием подглядывать.
Шутки ради девушки решили поискать устройства. Каково же было их удивление, когда за решёткой вентиляции они нашли предмет, похожий на камеру!
Шутки ради девушки решили поискать устройства. Каково же было их удивление, когда за решёткой вентиляции они нашли предмет, похожий на камеру!
Внимание. Присутствует ненормативная лексика:
Позже Алина опубликовала видео, частично ответив на вопросы подписчиков.
Внимание. Присутствует ненормативная лексика:
@abondarevaa1
Ответ пользователю @boohenon♬ оригинальный звук - Алина Бондарева
Уже известно, что квартиросъёмщица обратилась в полицию, и устройство забрали на экспертизу.
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Припёрлась - сняла хату - служи!
Или вали в свой выпедрищщинск!
Владелец хаты всё правильно сдедал! Нехера лимиту плодить!
Жертва ЕГЭ.
Был уже случай да и вообще - мусора нихера не делают. От слова воообще! Приходится самому о себе заботиться.
а то как она чесала жопу и дразнила киску вообще никого не е-бет!