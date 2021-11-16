66 % населения Земли ездят по правой стороне дороги, а 34 % - по левой стороне дороги

Bernd Wechner, 1996г.

Упорное, многолетнее сопротивление Британии и Канады (по датам) введению метризации могло бы даже вызвать восхищение.



Из обзора штангенциркуля

"Я не смог отказать себе в удовольствии подвигать в дробном режиме по одному шажку и .. продемонстрировать вам простоту и наглядность дюймовой системы.

Ведь это же так логично и очевидно, когда например после 11/128 идет 3/32, а после 1/8 — 17/128!"



Банальные примеры того, где США решили выделиться и тем самым выстрелили себе же в ногу (С):



"Длина измеряется в дюймах — футах — ярдах — милях которые между собой соотносятся как 12:1, 3:1, 1760:1, и не конвертируются в целых числах в метры. Бесспорное удобство во всех аспектах.



Вес измеряется в унциях и фунтах, которые, опять же, соотносятся как 16:1 и с трудом сочетаются с килограммами и граммами.



Объем измеряется в унциях (как и вес, ага), пинтах (мокрых и сухих), и галлонах, которые не соизмеримы прямиком с литрами, ну и конечно кубических дюймах/футах, и других ужасах о которых не хочется даже думать.



Питательная ценность продуктов и калорийность считается не на 100 грамм, а на порцию, которая в каждом продукте разная, поэтому прямиком сравнивать разные продукты или брать известные нормы не получится.



Скорость, конечно, как производная вычисляется в милях в час (спасибо хоть за часы).



Часы оставили, но формат времени другой, 12 часовой вместо 24 часового, ведь конечно удобнее добавить утро это или вечер, чем взять линейную шкалу. И, уж тем более, всем очевидно, что после 11 PM идет 12 AM, а за ним 1 AM!



Даты и числа тоже пишутся в ином, нелинейном формате, но иногда, когда меньше всего ожидаешь, может использоваться привычный день-месяц-год.

Удачи с ходу понять что такое 08/09/2020."