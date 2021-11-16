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Автор:
16 ноября 2021 16:47
Метки: Давление в трубопроводе   америка   дюйм   
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3

В американской системе мер правильным ответом на вопрос "Сколько энергии нужно чтобы нагреть галлон воды с комнатной температурой" будет "Да пошел ты на *"#!"


Те, кто с детства мыслят в имперской системе мер, никогда не поймут сишников-метристов. Страны, которые не приняли систему СИ в качестве основной или единственной (Либерия, Мьянма и США), отмечены чёрным цветом.


×
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66 % населения Земли ездят по правой стороне дороги, а 34 % - по левой стороне дороги
Bernd Wechner, 1996г.


Упорное, многолетнее сопротивление Британии и Канады (по датам) введению метризации могло бы даже вызвать восхищение.

Из обзора штангенциркуля
"Я не смог отказать себе в удовольствии подвигать в дробном режиме по одному шажку и .. продемонстрировать вам простоту и наглядность дюймовой системы.
Ведь это же так логично и очевидно, когда например после 11/128 идет 3/32, а после 1/8 — 17/128!"

Банальные примеры того, где США решили выделиться и тем самым выстрелили себе же в ногу (С):

"Длина измеряется в дюймах — футах — ярдах — милях которые между собой соотносятся как 12:1, 3:1, 1760:1, и не конвертируются в целых числах в метры. Бесспорное удобство во всех аспектах.

Вес измеряется в унциях и фунтах, которые, опять же, соотносятся как 16:1 и с трудом сочетаются с килограммами и граммами.

Объем измеряется в унциях (как и вес, ага), пинтах (мокрых и сухих), и галлонах, которые не соизмеримы прямиком с литрами, ну и конечно кубических дюймах/футах, и других ужасах о которых не хочется даже думать.

Питательная ценность продуктов и калорийность считается не на 100 грамм, а на порцию, которая в каждом продукте разная, поэтому прямиком сравнивать разные продукты или брать известные нормы не получится.

Скорость, конечно, как производная вычисляется в милях в час (спасибо хоть за часы).

Часы оставили, но формат времени другой, 12 часовой вместо 24 часового, ведь конечно удобнее добавить утро это или вечер, чем взять линейную шкалу. И, уж тем более, всем очевидно, что после 11 PM идет 12 AM, а за ним 1 AM!

Даты и числа тоже пишутся в ином, нелинейном формате, но иногда, когда меньше всего ожидаешь, может использоваться привычный день-месяц-год.
Удачи с ходу понять что такое 08/09/2020."


Давление в трубопроводе 12 фунтов на квадратный дюйм, – много это или мало? (С)

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Метки: Давление в трубопроводе   америка   дюйм   
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5k
Roman 4 часа назад
И правильно посылают!
( В вопросе нет указания до какой температуры греть. )
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59k
Андрей 57 минут назад
Стесняюсь спросить: а что, в Великобритании уже приняли систему СИ в качестве основной или единственной?
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46k
zloykoyot 3 часа назад
"...правильным ответом на вопрос "Сколько энергии нужно чтобы нагреть галлон воды с комнатной температурой" будет "Да пошел ты на *"#!" Абсолютно правильным. Потому что нет физического определения "комнатной температуры". Потому что не указано до какой температуры. Потому что не указано какой воды. Потому как не указано какой именно галлон. Она может быть морской и дистиллированной. Комната может быть угловой, жилой и не жилой. Галлон может быть английский - старый, имперский, для спирта, американский, кубинский. Так что пост с самого начала - говно.
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19k
Юрий 3 часа назад
До чего дожились, иронически сказал Полесов, вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!..
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17k
_Tango_ 4 часа назад
...не сможете установить все эти соотношения

Да че там устанавливать то? Чтобы нагреть один галлон воды на один градус (по Фаренгейту естественно) требуется 8,34 BTU (Британская тепловая единица) потому что для нагрева фунта воды требуется одна такая единица.

Ну да, в галлоне их (фунтов) 8,34 но это уже совсем другая история )))
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424
Алексей 4 часа назад
А ещё расход топлива считают в обратную сторону, не как столько-то галлонов на 100 миль(сухопутных) а как сколько миль на галлоне проедешь. И простенькие компьютеры так высчитывают. Некоторые дальнобои на это ведутся, в результате встают во всяких непотребных местах
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722
Квантовый_Слесарь_82 4 часа назад
Многие американцы жалуются по этому поводу.
Ссылка youtu.be
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3k
Виталий Касандров 4 часа назад
Таки сталкивался с комментами к ценам в США что вот мол у них цена в магазине почти такая же как у нас в РФ .И невдомек что это цена за 453 грамма без учета 10% налога с продаж.
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