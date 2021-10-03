В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора

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С развитием интернета стало так просто продавать и покупать разные товары не выходя из дома. С одной стороны, это невероятно удобно, но вот с другой стороны, это чревато последствиями.
В американском штате Миссури местный житель 38-летний Джеймс Кертц решил продать новенький катализатор. Красиво сфотографировал коробку, написал объявление и опубликовал его в Facebook Marketplace. Но вот незадача, глазастые пользователи не только рассматривали фото самого катализатора, но и внимательно изучили задний план фотографии. А посмотреть там было на что. На столе лежал большой прозрачный пакет, наполненный веществом похожим на наркотик. Более того, рядом находился шприц и ложка.
Бдительные граждане молчать не стали и тут же переслали любопытное объявление шерифу округа Стоун Дугу Рейдеру. Тот очень впечатлился снимком и со своими коллегами навестил продавца, прихватив с собой ордер на обыск.
Каково же было удивление Джеймса Кертца, когда ему показали фото с наркотиками на столе. Ведь он даже не обратил на них внимания, когда фотографировал катализатор. В ходе обыска у него было обнаружено 48 граммов метамфетамина и пистолет, владеть которым Джеймсу было запрещено. Дело в том, что незадачливый продавец ранее уже имел проблемы с властями. На его счету аресты за хранение наркотиков и домашнее насилие над детьми.
На своей странице в Facebook шериф Рейдер поблагодарил всех неравнодушных, а также напомнил, что социальные сети сейчас широко используются полицией для раскрытия преступлений. Кроме того, он дал хороший совет продавцам, порекомендовав им перед публикацией фото товаров, убедиться, что в кадр не попали наркотики и другие запрещенные предметы. Гражданам, которые хотели приобрести катализатор шериф сообщил, что сделка в ближайшее время не состоится, так как продавец ожидает суда и когда вернется не известно.
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Кто то очепятку совершит, а кто то на фото выложеным в сеть, наркоту не замечает.
Мелочей НЕ БЫВАЕТ!
Ах, вот как нужно делать! Спасибо за полезный совет. Учту.