В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора

Каково же было удивление Джеймса Кертца, когда ему показали фото с наркотиками на столе. Ведь он даже не обратил на них внимания, когда фотографировал катализатор. В ходе обыска у него было обнаружено 48 граммов метамфетамина и пистолет, владеть которым Джеймсу было запрещено. Дело в том, что незадачливый продавец ранее уже имел проблемы с властями. На его счету аресты за хранение наркотиков и домашнее насилие над детьми.