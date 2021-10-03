FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3295 постов • 1085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора

В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора (4 фото)

Автор:
03 октября 2021 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: америка   катализатор   наркотики   объявления   продажа   соц сети   
1895
4
С развитием интернета стало так просто продавать и покупать разные товары не выходя из дома. С одной стороны, это невероятно удобно, но вот с другой стороны, это чревато последствиями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: америка   катализатор   наркотики   объявления   продажа   соц сети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
alertol Час назад
Без комментариев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 16 минут назад
Полиэтиленовый пакет, шприц, ложка и белое вещество (например сахар, соль, стиральный порошек) поотдельности продаются в магазинах и аптеках. И фото с этими вещами поотдельности ни у кого не вызовут вопросов. Но как только вы эти вещи положите вместе и сфоткаете, то сразу к вам придут полицейские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 20 минут назад
Вот так в мелочах и засыпаемся по крупному.
Кто то очепятку совершит, а кто то на фото выложеным в сеть, наркоту не замечает.
Мелочей НЕ БЫВАЕТ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
672
ilukste 24 минуты назад
лох, он и в Америке лох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth Полчаса назад
Тест на IQ завален.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 48 минут назад
"он дал хороший совет продавцам, порекомендовав им перед публикацией фото товаров, убедиться, что в кадр не попали наркотики и другие запрещенные предметы."

Ах, вот как нужно делать! Спасибо за полезный совет. Учту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Франц Лефорт 58 минут назад
Можно засчитать, как явку с повинной.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Люди, которые просто хотели продать зеркало, но их объявления собрали смешки и стали покруче стендапа Люди, которые просто хотели продать зеркало, но их объявления собрали смешки и стали покруче... 100 лет назад: Авито наших прадедов 100 лет назад: Авито наших прадедов Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда 20 странных и смешных объявлений, которые могли появиться только в России 20 странных и смешных объявлений, которые могли появиться только в России Объявления: ни дня без прикола Объявления: ни дня без прикола
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
4
133
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа
4
168
Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#подборка#фотографии#новости#Россия#еда#что почитать#аварии#кулинария
#интересно#факты#СССР#Разное#сарказм#автомобили#кино#прикольные#вкусно#рецепты
#история#люди#картинки#интересное#природа#дтп#чтение#страна#животные#кулинарные рецепты

На что жалуетесь?

Вернуться