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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-20

Смешные комментарии из социальных сетей-20 (29 фото)

Автор:
16 ноября 2021 09:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
3816
29
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Прикольные картинки с комментариями.

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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70  комментариев
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40k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
Галкин ты уже выбрал Барда)
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4k
CruelAsm 23 минуты назад
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Гмовядина.
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4k
CruelAsm Полчаса назад
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Ага! Товарищ, замазанный голубым, откуда-то знает, что девушек было две.
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21k
ПаганецЪ 36 минут назад
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Остальные 50% - та же вода из-под крана, только без фильтрации.
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6k
Евгений 37 минут назад
Комментарий к фото
Я подумал, что они номера прикрывают. Типа от камер.
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4k
Алексей Куликов 39 минут назад
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У нас так и продаётся, вода очищеная. По крайней мере в больших бутылях.
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6k
Евгений 47 минут назад
Комментарий к фото
Бельгийская голубая порода. Никакого ГМО, только селекция.
https://zen.yandex.ru/media/wonderfulanimals/bykibodibildery-belgiiskoi-goluboi-porody-strashnye-snaruji-no-dobrye-vnutri-5d1c3bb77f053700b0a8369fhttps://zen.yandex.ru/media/wonderfulanimals/bykibodibildery-belgiiskoi-goluboi-porody-strashnye-snaruji-no-dobrye-vnutri-5d1c3bb77f053700b0a8369f
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1k
Saplus 48 минут назад
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Девичник явно удался лучше мальчишника
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1k
Saplus 55 минут назад
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На всяких БонАквах так честно, правда мелко - и написано: "Вода очищенная из источников централизованного водоснабжения".
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7k
Летучий Мыш Час назад
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А день ног то пропускают, как я погляжу
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16k
Пумба Час назад
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Если вы с соседним селом корефаны, то ехать можно и нужно! Меня как городского в соседненм селе на дискотеке ждали как мессию. Ибо каждое лето я им подгонял свежего музла из города. Так что диджей был в друзьях и за вход я не платил.
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2k
friday2009 Час назад
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Особенно если ехать со своей фонотекой. Можно и не пережить эту дискотеку
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1k
Светлана Час назад
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Не смешно.
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16k
Пумба Час назад
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Работаю на фирме, производящей установки обратного осмоса. Так вот, вас обманывают. Не 50%, а 100%.
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1k
Алексей 2 часа назад
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Мажорные гранаты, у нас проще были- камни
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6k
Константин Безумов 2 часа назад
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Ххах, купил себе год тому модный холодильник с распашными дверями и получил разнос от жены.
Двери отделаны чёрным матовым стеклом и магнитики теперь никак не лепятся.
Пришлось ей смириться с их отсутствием
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14k
Сергей 2 часа назад
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А ещё есть Гремиха-город летающих собак)))
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6k
Константин Безумов 2 часа назад
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Не всегда.
Если едет вас рыл так 30, а "принимающая сторона" до последнего не в курсе о вашем визите и банально не успевает "подготовится"
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2k
vts 3 часа назад
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20
!GEN 3 часа назад
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просто, коровник стоит рядом с пасекой..
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20
!GEN 3 часа назад
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те кто покупает простую воду, у меня на уровне тех, кто летом ходит в дорогой солярий...
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