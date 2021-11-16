5 восточных пыток, о которых вы, скорее всего, ещё не слышали

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Когда мы говорим о пытках, то прежде всего представляем средневековье, инквизицию с их орудиями причинения боли в тёмных подземных казематах, или издевательства немецко-фашистских захватчиков над пленными и мирным населением. Однако пытки с древнейших времён существовали и в Азии, где наряду с особой, не всегда понятной европейцу культурой, сложились специфические традиции издевательств над людьми.
Пытка - это мучительный способ выуживания информации путём причинения жертве физических и нравственных страданий. Её с древнейших времён применяли к подозреваемым в преступлении, шпионаже, измене и даже колдовстве. В настоящее время пытки запрещены международными конвенциями и национальным законодательством государств. Однако, несмотря на все запреты, подобные истязания местами скрытно применяются и сейчас.
Исидаки
Применяемые в Японии «каменные объятия», зависимости от продолжительности, могли быть и пыткой, и наказанием. Каменные плиты клали на бёдра сидящего поджав ноги приступника, в качестве опоры, как правило, использовали ребристую площадку. Пытка могла продолжаться 6-8 часов. После истязаний с максимальной тяжестью человек жил не больше трёх дней. Таким способом, к примеру, казнили уличённых в измене жён самураев.
На колени клали от пяти до десяти плит. Чрезмерная нагрузка на голени и суставы приводила к переломам, разрывам мышц и связок с нарушениями кровообращения. Истязаемый испытывал нестерпимую боль и судороги в результате пытки человек лишался ног или умирал от гангрены.
На колени клали от пяти до десяти плит. Чрезмерная нагрузка на голени и суставы приводила к переломам, разрывам мышц и связок с нарушениями кровообращения. Истязаемый испытывал нестерпимую боль и судороги в результате пытки человек лишался ног или умирал от гангрены.
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Кымбу
Корейские заплечных дел мастера не отличались буйством фантазии, как правило, всё сводилось к избиению палками. Однако даже при помощи обычных жердей им удавалось довести истязаемого человека до требуемой кондиции.
В период царствия династии Чосон практиковалась простая, но эффективная пытка — Кымбу. Допрашиваемого фиксировали, стягивали верёвкой ноги, а между ними перпендикулярно вставляли шест. Вращением жердей перекручивались суставы, вызывая при этом ощущения достаточные для того, чтобы признаться в чём угодно.
В период царствия династии Чосон практиковалась простая, но эффективная пытка — Кымбу. Допрашиваемого фиксировали, стягивали верёвкой ноги, а между ними перпендикулярно вставляли шест. Вращением жердей перекручивались суставы, вызывая при этом ощущения достаточные для того, чтобы признаться в чём угодно.
Скамья тигра
«Пытаемого садят на скамейку с вытянутыми вдоль неё ногами, под пятки подкладывается кирпич, в коленях ноги притягиваются верёвкой к скамейке, ноги с хрустом сгибаются в обратную сторону. Если пытаемый не сознаётся, то под пятки подкладывают 2 кирпича и вновь колени притягиваются верёвками к скамейке; от нестерпимой боли пытаемый оглашает воздух нечеловеческими криками и теряет сознание. Ему ослабляют верёвки, приводят в чувство холодной водой и допрашивают. Если он не сознаётся, пытка продолжается», - Так русский путешественник Всеволод Иванович Роборовский описывал пытку «Скамья тигра»,
которой согласно письменным источникам насчитывается несколько сотен лет.
которой согласно письменным источникам насчитывается несколько сотен лет.
Пытка каплями воды.
С древних времён в Китае была известна пытка каплей воды, она считалась самой изощрённой и ужасной. Человеку закрепляли голову, выбривали макушку, и вода из расположенного на высоте сосуда по капле падала ему на темя. Уже спустя небольшое время истязаемый терял сознание, его возвращали в сознание и всё начиналось снова. Такая пытка могла продолжаться несколько дней.
Самые тяжёлые страдания вызывала монотонность истязания. Сначала человек не обращал внимания на капающую воду, затем раздражался, пытался освободиться, в конце концов, цепенел и впадал в беспамятство. Каждая следующая капля казалась ему ударом молота по голове. Холодная вода, в дополнение к общему эффекту, вызывала спазм сосудов, угнетая работу коры головного мозга. В зависимости от продолжительности пытки жертва в конечном итоге сходила с ума или же погибала.
Самые тяжёлые страдания вызывала монотонность истязания. Сначала человек не обращал внимания на капающую воду, затем раздражался, пытался освободиться, в конце концов, цепенел и впадал в беспамятство. Каждая следующая капля казалась ему ударом молота по голове. Холодная вода, в дополнение к общему эффекту, вызывала спазм сосудов, угнетая работу коры головного мозга. В зависимости от продолжительности пытки жертва в конечном итоге сходила с ума или же погибала.
Пытка пресным варёным мясом
В Древнем Китае практиковали пытку или казнь варёным мясом
Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли и чистую воду. Через месяц гиподинамии с такой диетой человек, как правило, умирал. Белковая пища не успевала перевариваться и начинала гнить в кишках у несчастной жертвы. В результате распада животных тканей в кровь попадали азотистые соединения, вызывающие интоксикацию организма. Таким образом, преступник умирал не от самого мяса, а от избытка ядовитых веществ в организме, почечной недостаточности и уремии.
Этот метод пытки или казни являлся эффективным только для народов Восточной Азии, питавшихся главным образом варёным рисом. В их организмах от приверженности растительной пище недоставало ферментов, необходимых для переваривания большого количества мяса.
Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли и чистую воду. Через месяц гиподинамии с такой диетой человек, как правило, умирал. Белковая пища не успевала перевариваться и начинала гнить в кишках у несчастной жертвы. В результате распада животных тканей в кровь попадали азотистые соединения, вызывающие интоксикацию организма. Таким образом, преступник умирал не от самого мяса, а от избытка ядовитых веществ в организме, почечной недостаточности и уремии.
Этот метод пытки или казни являлся эффективным только для народов Восточной Азии, питавшихся главным образом варёным рисом. В их организмах от приверженности растительной пище недоставало ферментов, необходимых для переваривания большого количества мяса.
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так вот как они растяжку тренируют..
Пытка, узнать истину, правду... На Руси, пытали, пока показания, не сойдутся у всех пытаемых.Врод так,было.