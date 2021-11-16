5 восточных пыток, о которых вы, скорее всего, ещё не слышали

В Древнем Китае практиковали пытку или казнь варёным мясом

Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли и чистую воду. Через месяц гиподинамии с такой диетой человек, как правило, умирал. Белковая пища не успевала перевариваться и начинала гнить в кишках у несчастной жертвы. В результате распада животных тканей в кровь попадали азотистые соединения, вызывающие интоксикацию организма. Таким образом, преступник умирал не от самого мяса, а от избытка ядовитых веществ в организме, почечной недостаточности и уремии.

Этот метод пытки или казни являлся эффективным только для народов Восточной Азии, питавшихся главным образом варёным рисом. В их организмах от приверженности растительной пище недоставало ферментов, необходимых для переваривания большого количества мяса.