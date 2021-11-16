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5 восточных пыток, о которых вы, скорее всего, ещё не слышали

5 восточных пыток, о которых вы, скорее всего, ещё не слышали (6 фото)

Автор:
16 ноября 2021 00:21
Метки: азия   восток   жертвы   история   истязания   пытки   способы   традиции   
2440
6
Когда мы говорим о пытках, то прежде всего представляем средневековье, инквизицию с их орудиями причинения боли в тёмных подземных казематах, или издевательства немецко-фашистских захватчиков над пленными и мирным населением. Однако пытки с древнейших времён существовали и в Азии, где наряду с особой, не всегда понятной европейцу культурой, сложились специфические традиции издевательств над людьми.
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Источник:

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Метки: азия   восток   жертвы   история   истязания   пытки   способы   традиции   
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ACU900 8 часов назад
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293
Чумной Доктор Час назад
Молодцы. и правда большую часть методик я не знал. очень интересно . простенько и со вкусом.
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сеньор Леонсио 2 часа назад
У них есть достойные продолжатели традиций!
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47k
Albert GER 7 часов назад
Исидаки.
так вот как они растяжку тренируют..
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12k
Вася 7 часов назад
Ссылка coub.com
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2k
khvatich 8 часов назад
Автор путает, пытку и казнь жестокую. Казнь за нарушение, страшна!!! Чтоб не нарушали.
Пытка, узнать истину, правду... На Руси, пытали, пока показания, не сойдутся у всех пытаемых.Врод так,было.
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