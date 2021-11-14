Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков

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Одна из самых крупных диверсий за годы войны унесла жизни 700 немецких солдат, 40 офицеров и 2 генералов Вермахта, которые несколько минут до взрыва смотрели кинокомедию и хохотали. Увы, но герой, отправивший на тот свет почти тысячу фашистов, так и не получил за свой подвиг должной награды.
В годы Великой Отечественной войны сражения велись не только на фронте, но и в тылу. Партизаны пускали под откос военные поезда, устраивали засады на дорогах. Но эта история, которая обросла впоследствии кучей домыслов и мифов, об удивительно красивой диверсии, подготовленной одним простым человеком - Константином Чеховичем.
Чехович родился в 1919 году в Одессе, там же он окончил Индустриальный институт. В 1939-м его призвали в армию, где он дослужился до командира взвода саперов в Литовской ССР. Через полтора месяца после начала Великой Отечественной войны Чеховича и еще четырех его сослуживцев отправили через линию фронта в сторону Ленинграда. Их задачей было уйти в тыл к немцам - там они должны были слиться с местным населением, наладить связь с партизанами для проведения диверсионных мероприятий.
К сожалению, коллегам Чеховича не повезло - их небольшой отряд попал в перестрелку, товарищей убило, а сам Константин попал в плен с тяжелой контузией. Через пару недель ему удалось сбежать, а еще через неделю связаться с партизанами 7-й Ленинградской бригады. По изх заданию Чехович должен был проникнуть в город Порхов, что в 88 километрах от Пскова, чтобы там осесть и стать "спящим агентом".
К сожалению, коллегам Чеховича не повезло - их небольшой отряд попал в перестрелку, товарищей убило, а сам Константин попал в плен с тяжелой контузией. Через пару недель ему удалось сбежать, а еще через неделю связаться с партизанами 7-й Ленинградской бригады. По изх заданию Чехович должен был проникнуть в город Порхов, что в 88 километрах от Пскова, чтобы там осесть и стать "спящим агентом".
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Город Порхов во время ВОВ - остатки моста, взорванного немцами перед отступлением
Целых два года Чеховичу потребовалось, чтобы стать одним из горожан, тихим и незаметным. Втираясь в доверие к немцам, он изрядно поработал как мастер конспирации: сумел практически сразу же жениться, устроился на работу - сначала часовщиком, а затем - мастером на местную электростанцию.
Жена Чеховичу нужна была для прикрытия, к тому же в доме ее матери в селе проходили тайные встречи коспиратора с партизанами. На них разрабатывались планы диверсий. Предполагалось сначала, что Чехович будет работать над уничтожением электростанции, однако эту затею пришлось практически сразу оставить - такие объекты слишком надежно охранялись фашистами. Зато кинотеатры, в которые вояки любили захаживать по выходным, отчего-то ими недооценивались, и Чехович обратил свое внимание на этот факт. Он сумел проникнуть в штат служащих и даже смог дослужиться до администратора самого большого кинотеатра Порхова. Для партизана это было редкой удачей.
Жена Чеховичу нужна была для прикрытия, к тому же в доме ее матери в селе проходили тайные встречи коспиратора с партизанами. На них разрабатывались планы диверсий. Предполагалось сначала, что Чехович будет работать над уничтожением электростанции, однако эту затею пришлось практически сразу оставить - такие объекты слишком надежно охранялись фашистами. Зато кинотеатры, в которые вояки любили захаживать по выходным, отчего-то ими недооценивались, и Чехович обратил свое внимание на этот факт. Он сумел проникнуть в штат служащих и даже смог дослужиться до администратора самого большого кинотеатра Порхова. Для партизана это было редкой удачей.
Порховский кинотеатр
Здание, где по выходным фашисты смотрели кино и расслаблялись после боевых будней, располагалось в бывшем доме купца Зацкого - это был старинный, построенный на совесть особняк с толстыми стенами, колоннами и большим залом. Помимо кинозала, в нем располагалась Служба безопасности СС, а прямо под крышей была резиденция военной разведки — подразделения Абвер-Норд. Цель взорвать здание во время сеанса была грандиозной, однако так просто эти планы осуществить было невозможно. Чтобы занести внутрь объекта достаточное количество тротила, потребовались недели, если не месяцы.
Тротилом Чеховича снабжали партизаны. Чтобы добыть его, Константин вместе с женой отправлялись в лес за клюквой, или ходили к ее родственникам за яблоками, а возвращались с корзинами и тюками, в которых под ягодами и фруктами была спрятана взрывчатка. Мероприятие это было рискованным, но Чеховичу везло.
Чтобы пронести тротил в здание, тоже использовали опасную и даже сумасбродную схему: небольшое количество тротила Константин проносил ежедневно сам, а попросил о помощи 15-летнюю уборщицу. Девочка, мывшая полы, согласилась прятать расплавленный и сформованный тротил на дне ведра под грязной водой. Чехович был неплохим технарем, потому всю подготовку проводил тщательно и скрупулезно: сам плавил тол в горячей воде, придавая ему форму, сам устанавливал заряды на несущих колоннах здания, чтобы то смогло разрушиться как карточный домик.
Чтобы пронести тротил в здание, тоже использовали опасную и даже сумасбродную схему: небольшое количество тротила Константин проносил ежедневно сам, а попросил о помощи 15-летнюю уборщицу. Девочка, мывшая полы, согласилась прятать расплавленный и сформованный тротил на дне ведра под грязной водой. Чехович был неплохим технарем, потому всю подготовку проводил тщательно и скрупулезно: сам плавил тол в горячей воде, придавая ему форму, сам устанавливал заряды на несущих колоннах здания, чтобы то смогло разрушиться как карточный домик.
Так оно и вышло. 20 часов, 13 ноября 1943 года в зал набилось 764 фашиста - немцы смотрели фильм "Артисты цирка". Был аншлаг и кинотеатр трещал по швам от желающих приобщиться к киноискусству и немного отдохнуть.
Чудовищной силы взрыв, прогремевший в здании, мгновенно превратил место развлечения в огромную могилу. Удивительным оказался не только факт такой виртуозно осуществленной диверсии, но и то, что помогавшие Чеховичу, и он сам смогли улизнуть от рук жаждавших крови диверсантов фашистов.
Чудовищной силы взрыв, прогремевший в здании, мгновенно превратил место развлечения в огромную могилу. Удивительным оказался не только факт такой виртуозно осуществленной диверсии, но и то, что помогавшие Чеховичу, и он сам смогли улизнуть от рук жаждавших крови диверсантов фашистов.
Взорванный кинотеатр
Чехович предупредил о диверсии не только уборщицу Евгению Михайлову, проносившую в грязной воде тротил, но и киномеханика Сергея Шелковникова — оба они бежали к партизанам. Сам Константин на момент взрыва также на велосипеде успел уехать в лес, где его в безопасности ждали жена и сын.
Как немцы не пытались, но скрыть произошедшее не могли - многие газеты по всему миру написали о случившемся. Погибших в кинотеатре фашистов похоронили в 192 могилах — по несколько человек под каждым надгробием.
После этой операции Чехович был назначен начальником штаба 2-го отряда 7-й Ленинградской партизанской бригады. Он был умелым руководителем - партизаны под его началом пустили под откос 49 эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, разрушили 250 километров рельсов, уничтожили 40 километров связи противника и около 3500 солдат Вермахта. Однако за подвиг с подрывом кинотеатра Константин так и не был по достоинству награжден. У руководства возникли сомнения в роли Чеховича в той диверсии - выдвигались даже предположения о том, что взрыв был простой случайностью.
Спустя время контрразведчик Евгений Голубев сумел доказать, что Чехович почти в одиночку сумел провернуть это грандиозное по своей задумке и масштабам мероприятие, но награды за него так и не было. После войны Чехович жил скромно и тихо, занимаясь восстановлением железных дорог, которые сам в свое время и подрывал. Впоследствии он уехал на родину в Одессу, где работал начальником Одесского механического завода.
13 ноября 2013 года в Порхове состоялось открытие мемориальной доски в память о подвиге Константина Чеховича, правда на этом мероприятии самого героя не было - Константин Чехович скончался в 1997 году.
13 ноября 2013 года в Порхове состоялось открытие мемориальной доски в память о подвиге Константина Чеховича, правда на этом мероприятии самого героя не было - Константин Чехович скончался в 1997 году.
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Новости партнёров
---------------Уважаемый автор! Было бы странно видеть на данном мероприятии фронтовика, партизана и наконец героя, 1918-го года рождения...Вы б ещё сокрушались что Александра Невского не было на открытии собственного памятника! Жертва ЕГ, не иначе!