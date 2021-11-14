Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков

Чехович родился в 1919 году в Одессе, там же он окончил Индустриальный институт. В 1939-м его призвали в армию, где он дослужился до командира взвода саперов в Литовской ССР. Через полтора месяца после начала Великой Отечественной войны Чеховича и еще четырех его сослуживцев отправили через линию фронта в сторону Ленинграда. Их задачей было уйти в тыл к немцам - там они должны были слиться с местным населением, наладить связь с партизанами для проведения диверсионных мероприятий.



К сожалению, коллегам Чеховича не повезло - их небольшой отряд попал в перестрелку, товарищей убило, а сам Константин попал в плен с тяжелой контузией. Через пару недель ему удалось сбежать, а еще через неделю связаться с партизанами 7-й Ленинградской бригады. По изх заданию Чехович должен был проникнуть в город Порхов, что в 88 километрах от Пскова, чтобы там осесть и стать "спящим агентом".