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Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков

Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков (10 фото)

Автор:
14 ноября 2021 23:08
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   история   кинотеатр   партизаны   
344
10
Одна из самых крупных диверсий за годы войны унесла жизни 700 немецких солдат, 40 офицеров и 2 генералов Вермахта, которые несколько минут до взрыва смотрели кинокомедию и хохотали. Увы, но герой, отправивший на тот свет почти тысячу фашистов, так и не получил за свой подвиг должной награды.
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Метки: ВОВ   история   кинотеатр   партизаны   
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5  комментариев
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233k
Rusbond Час назад
А сейчас по одессе ходят фашисты и жгут живьем мирных жителей!
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1k
-ШУТ- Час назад
...правда на этом мероприятии самого героя не было - Константин Чехович скончался в 1997 году.
---------------Уважаемый автор! Было бы странно видеть на данном мероприятии фронтовика, партизана и наконец героя, 1918-го года рождения...Вы б ещё сокрушались что Александра Невского не было на открытии собственного памятника! Жертва ЕГ, не иначе!
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