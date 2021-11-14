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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
Подборка знаменитых фотографий журнала «LIFE», в разные годы публиковавшихся на его обложке. «LIFE» – еженедельный новостной журнал, выходивший с 1936 до 1972 гг. с сильным акцентом на фотожурналистику.
Затем он выходил ежемесячно с 1978 по 2000 годы.
Подборка знаменитых фотографий журнала «LIFE», в разные годы публиковавшихся на его обложке. «LIFE» – еженедельный новостной журнал, выходивший с 1936 до 1972 гг. с сильным акцентом на фотожурналистику.
Затем он выходил ежемесячно с 1978 по 2000 годы.
1.
Американский образ жизни (The American Way). Photo by Margaret Bourke-White, 1937. Очередь за едой у пункта Красного креста во время Великой депрессии на фоне плаката: «Нет такого другого образа жизни, как американский».
2.
The Beatles in Miami. Photo by John Loengard, 1964. "Битлз" отдыхают во время первого визита в Америку.
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4.
Самый длинный день (The Longest Day). Photo by Robert Capa, 1944. Момент высадки американской армии на Омаха-бич в Нормандии 6 июня 1944 года, отображенный также в фильме «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга.
5.
Глаза ненависти (Eyes of Hate). Photo by Alfred Eisenstaedt, 1933. Здесь запечатлен момент, когда Геббелс (сидит) узнал, что его переводчик — еврей, и приветливая улыбка сошла с его лица.
6.
Всадники свободы (Freedom Riders). Photo by Paul Schutzer, 1961. Freedom Riders - совместные автобусные поездки черных и белых активистов, протестовавших против нарушений прав чернокожего населения в южных штатах США.
В 1961 г. они арендовали автобусы и разъезжали по южным штатам, выступая против сегрегационных законов и обычаев, подвергаясь нападениям со стороны белых южан и арестам. Для защиты активистов в ходе поездки из Монтгомери ( штат Алабама) в Джексон ( штат Миссисипи) были выделены солдаты Национальной гвардии.
В 1961 г. они арендовали автобусы и разъезжали по южным штатам, выступая против сегрегационных законов и обычаев, подвергаясь нападениям со стороны белых южан и арестам. Для защиты активистов в ходе поездки из Монтгомери ( штат Алабама) в Джексон ( штат Миссисипи) были выделены солдаты Национальной гвардии.
8.
Gunhild Larking. Photo by George Silk, 1956. Шведская прыгунья в высоту Gunhild Larking на Олимпийских играх в Мельбурне 1956 года.
10.
Королевские прыжки (Jumping Royals). Photo by Philippe Halsman, 1959. Герцог и герцогиня Виндзорские.
15.
Крысолов из Энн-Арбор (Pied Piper of Ann Arbor). Photo by Alfred Eisenstaedt, 1950. Барабанщик из Мичиганского университета марширует с детьми.
17.
Оставшийся в живых (Littlest Survivor). Photo by W. Eugene Smith, 1943. Во время Второй мировой сотни японцев оказались в осаде на острове Сайпан и совершили массовое самоубийство, чтобы не сдаваться американцам. Когда американские морские пехотинцы осматривали остров, в одной из пещер был найден едва живой ребенок.
18.
Liz and Monty: Photo by Peter Stackpole, 1950. Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт беседуют на площадке студии Paramount во время перерыва в съемках фильма «A Place in the Sun».
19.
«Dali Atomicus». Photo by Philippe Halsman, 1948. Шесть часов и 28 бросков (воды, стула и трех кошек). По словам фотографа, «его помощники и он были мокрыми, грязными и почти полностью истощенными», когда наконец снимок удался.
20.
Both Sides Now. Photo by John Shearer, 1971. Мухаммед Али (слева) любил перед боем дразнить оппонентов. Перед «боем века» с Джо Фрейзером (справа) в марте 1971 года он подверг сомнению его мужественность, интеллектуальные способности и «чернокожесть».
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Метки: заграница интересно история фотографии
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Всегда относился к ним нейтрально, но это требование бОльших "прав", уже выбешивает даже на расстоянии