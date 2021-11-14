FISHKINET
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда... Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм,... В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде Как брились дамы в прошлом Как брились дамы в прошлом Заходи...Улыбнись от души Заходи...Улыбнись от души Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера... 15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви 15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие Папанинцы на Северном полюсе: какие научные открытия сделала эта экспедиция Папанинцы на Северном полюсе: какие научные открытия сделала эта... Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40 Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40 40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию 40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40 Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро 30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю 30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш... 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты Черно-белые фотографии времён СССР Черно-белые фотографии времён СССР 18 забавных фото со съемок фильмов с использованием хромакея 18 забавных фото со съемок фильмов с использованием хромакея Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир
Интересные фотографии прошлого

Интересные фотографии прошлого (21 фото)

Автор:
14 ноября 2021 22:54
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
420
21
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
Подборка знаменитых фотографий журнала «LIFE», в разные годы публиковавшихся на его обложке. «LIFE» – еженедельный новостной журнал, выходивший с 1936 до 1972 гг. с сильным акцентом на фотожурналистику.
Затем он выходил ежемесячно с 1978 по 2000 годы.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Джордж. Вашингтон. 5 часов назад
Что не так-то? Белые катаются, негры побираются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 40 редких и необычных фотографий 40 редких и необычных фотографий 35 интересных зданий, потерянных во времени 35 интересных зданий, потерянных во времени 25 редких моментов в истории 25 редких моментов в истории
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

682692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова
0
207
В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
5
289
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Набирающие популярность
С разницей в 100 лет
0
7
С разницей в 100 лет
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
0
0
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#СССР#животные#искусство#природа#познавательно#забавно#позитив#прикольные
#фото#Юмор#люди#картинки#фотографии#актеры#страна#комментарии#происшествие#Ynews
#интересно#кино#интересное#знаменитости#подборка#новости#еда#криминал#сарказм#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться