6.

Всадники свободы (Freedom Riders). Photo by Paul Schutzer, 1961. Freedom Riders - совместные автобусные поездки черных и белых активистов, протестовавших против нарушений прав чернокожего населения в южных штатах США.

В 1961 г. они арендовали автобусы и разъезжали по южным штатам, выступая против сегрегационных законов и обычаев, подвергаясь нападениям со стороны белых южан и арестам. Для защиты активистов в ходе поездки из Монтгомери ( штат Алабама) в Джексон ( штат Миссисипи) были выделены солдаты Национальной гвардии.