Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента

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Актеры, сыгравшие в эпизодах, частенько запоминаются не меньше исполнителей главных ролей.
Сцена из фильма "Джентельмены удачи", где заведующий детсадом Трошкин, будучи в образе вора Доцента приходит в гости к одному из подельников. Двери сначала открыла маленькая девочка и при повторном звонке в квартиру дверь открывает уже мощный мужчина и происходит знаменитый диалог:
Этого недружелюбного мужчину сыграл актер Алексей Ванин. Интересно то, что за плечами у Ванина был реальный тюремный срок.
Алексей родился 9 января 1925 года в крестьянской семье, в поселке Благовещенка (Алтай). Позже он переехал в Киселевск (Кемеровская область). Он отлично ездил на лошади, хорошо плавал и с юных лет был энергичным и пытливым, с самыми разными интересами.
Алексей родился 9 января 1925 года в крестьянской семье, в поселке Благовещенка (Алтай). Позже он переехал в Киселевск (Кемеровская область). Он отлично ездил на лошади, хорошо плавал и с юных лет был энергичным и пытливым, с самыми разными интересами.
Когда началась война, Алексей очень хотел защищать страну. Но он был слишком мал, чтобы выходить на поле боя. Он приписал себе один год и пошел на фронт. В его метриках появилась новая дата рождения - 13 февраля 1924 года, которая была с ним всю его жизнь.
Сначала Ванин воевал в рядах 150-й Сталинской добровольческой стрелковой дивизии сибиряков, был снайпером. Потом служил в артиллерийской разведке, был трижды ранен. За Калининский фронт его наградили медалью "За отвагу", также был представлен к ордену Красной Звезды и награжден медалями "За освобождение Праги" и "За оборону Сталинграда".
В числе его увлечений было рисование: по окончании войны, будучи еще в рядах Вооруженных сил и ожидая мобилизации, Ванин был армейским художником.
Сначала Ванин воевал в рядах 150-й Сталинской добровольческой стрелковой дивизии сибиряков, был снайпером. Потом служил в артиллерийской разведке, был трижды ранен. За Калининский фронт его наградили медалью "За отвагу", также был представлен к ордену Красной Звезды и награжден медалями "За освобождение Праги" и "За оборону Сталинграда".
В числе его увлечений было рисование: по окончании войны, будучи еще в рядах Вооруженных сил и ожидая мобилизации, Ванин был армейским художником.
Демобилизация. Ванин серьезно увлекся классической борьбой под руководством мастера спорта Василия Анисимова, которого после плена у фашистов, выслали в Киселевск. Алексей набирал обороты: стал чемпионом города Кемерова и Киселевска, Сибирского региона, Москвы. На чемпионатах совестного Союза дважды завоевывал "серебро" и дважды "бронзу".
В 1953 кинокарьера Алексея Ванина началась совершенно случайно: снимали художественный фильм о борцах ("Чемпион мира") и его пригласили на пробы на главную роль. И более чем из 30 претендентов выбрали именно Ванина.
И с тех самых пор соревнования и тренировки стали идти рука об руку со съемочным процессом.
В 1959 году, когда снималась драма "Золотой эшелон" Алексей познакомился с Василием Шукшиным. Они сдружились на теме Алтая, ведь оба были оттуда. И вместе с Шукшиным Ванин участвовал в фильмах "Калина красная", "Ваш сын и брат", "Они сражались за Родину".
И с тех самых пор соревнования и тренировки стали идти рука об руку со съемочным процессом.
В 1959 году, когда снималась драма "Золотой эшелон" Алексей познакомился с Василием Шукшиным. Они сдружились на теме Алтая, ведь оба были оттуда. И вместе с Шукшиным Ванин участвовал в фильмах "Калина красная", "Ваш сын и брат", "Они сражались за Родину".
Завершив борцовскую карьеру Ванин стал тренером. И в этот же период ему пришлось столкнуться с тюрьмой. В начале 60-х он поехал в командировку в Венгрию, взяв с собой 30 секундомеров. Его арестовали и осудили за контрабанду. Дали Алексею три года, но он отсидел лишь половину срока, выйдя по УДО за примерное поведение.
Ванина исключили из КПСС, уволили из ЦСКА, где он работал тренером. И тогда он устроился в спортивное общество "Локомотив" - обучать детей борьбе.
Спортсмен много учился - в Высшей школе тренеров, Институте физической культуры и даже Московской школе локомотивов и электровозов. Алексей был женат целых шесть раз, причем в последний он вступил уже будучи в преклонном возрасте, в 1996 году, когда ему был 71 год.
Ванина исключили из КПСС, уволили из ЦСКА, где он работал тренером. И тогда он устроился в спортивное общество "Локомотив" - обучать детей борьбе.
Спортсмен много учился - в Высшей школе тренеров, Институте физической культуры и даже Московской школе локомотивов и электровозов. Алексей был женат целых шесть раз, причем в последний он вступил уже будучи в преклонном возрасте, в 1996 году, когда ему был 71 год.
В 1998 году Алексею было присуждено звание "Заслуженный артист РФ", а в 2009 году его наградили орденом Дружбы - "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
В фильмография Ванина 80 фильмов, большинство этих ролей были эпизодическими. В последние 10 лет своей жизни он практически не снимался. говоря об этом так:
"И здоровья нет, да и, честно сказать, желания. Снимают-то сегодня всё больше страшилки. Не хочу."
В фильмография Ванина 80 фильмов, большинство этих ролей были эпизодическими. В последние 10 лет своей жизни он практически не снимался. говоря об этом так:
"И здоровья нет, да и, честно сказать, желания. Снимают-то сегодня всё больше страшилки. Не хочу."
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