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Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента

Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента (7 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 10:39
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   знаменитости   искусство   кино   советские актеры   спорт   
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Актеры, сыгравшие в эпизодах, частенько запоминаются не меньше исполнителей главных ролей.

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Метки: актеры   знаменитости   искусство   кино   советские актеры   спорт   
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8  комментариев
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Александр Час назад
Вот смотришь на послевоенных артистов, и поражаешься их выдержке. Им не нужны были психологи никакие, как сейчас, они не стали зверьми. Они после того, что прошли еще умудрялись дарить людям радость. И по классу актерского мастерства все были на четыре головы выше нынешних "звезд". Вот такие люди и только такие должны быть примером для будущих поколений, и уж никак слащявые зажравшиеся твари, которые мелькают на эстраде сегодня.
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2k
sedoisever 14 минут назад
Что ни заголовок, то корявость...
Не "кто был мужчиной", а "кем был мужчина".
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14k
Alex Полчаса назад
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3k
ezhik 2 часа назад
вроде был такой пост не так давно
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