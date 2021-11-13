Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента

Завершив борцовскую карьеру Ванин стал тренером. И в этот же период ему пришлось столкнуться с тюрьмой. В начале 60-х он поехал в командировку в Венгрию, взяв с собой 30 секундомеров. Его арестовали и осудили за контрабанду. Дали Алексею три года, но он отсидел лишь половину срока, выйдя по УДО за примерное поведение.

Ванина исключили из КПСС, уволили из ЦСКА, где он работал тренером. И тогда он устроился в спортивное общество "Локомотив" - обучать детей борьбе.

Спортсмен много учился - в Высшей школе тренеров, Институте физической культуры и даже Московской школе локомотивов и электровозов. Алексей был женат целых шесть раз, причем в последний он вступил уже будучи в преклонном возрасте, в 1996 году, когда ему был 71 год.