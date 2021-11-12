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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
12 ноября 2021 21:16
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1309
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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353
Mixan 2 часа назад
Красивые девушки все же были в начале 90-х Живые, натуральные ,образованные ,наивные чистые ..
Эх мужики ,вы не представляете ,сколько красивых (наивных) девушек вывезли из России в 90-х ,бордели в Турции Ближнего Востока и Африке были переполнены ..Страшные времена были !!!! И многих не по своей воле,просто на улице выдергивали ..Статистика страшная была ,по всей России рыскали дилеры "живого товара " ...
Такие еще остались ,но осторожные ..
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32k
Mamin Sibiriak 13 минут назад
"Pet Shop Boys" предвидели 2014 год?

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14k
alexis 49 минут назад
А Эдита Станиславовна? Нет?
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48k
doker Час назад
Первое фото чуть не выбило из седла... Показалось - фото жены, но я снимал на ч/б плёнку. Да, ностальгия...
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1k
Гур 2 часа назад
Салтыкова классная (с)
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703
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
С Галкиным всё ясно, вот остальные куда лезут?)
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