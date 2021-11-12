7.

Последователи «Аум Синрике» на встрече с Секо Асахарой в Москве в 1993 году.



В начале 1990-х годов «Аум Синрике» вела активную деятельность в России. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встречался с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступал в ведущих вузах перед студентами.



На счету адептов секты несколько убийств и теракты с использованием отравляющих веществ. В 1994 году приверженцы "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек, отравлены 600 человек.



20 марта 1995 года сектанты совершили второй теракт, практически одновременно, в 8 часов утра, применив на пяти линиях токийского метро отравляющее вещество зарин. Непосредственно в теракте 1995 года участвовали 10 человек — пять пар, состоящих из исполнителя и водителя. Основной обязанностью исполнителя было войти в вагон метро, проехать определённое количество станций, опустить пакеты с зарином на пол вагона и перед выходом проткнуть их специально заточенным концом зонта. Водители же ждали на указанной станции и должны были увезти исполнителей в безопасное место.



В результате газовой атаки погибли 13 человек (по другим данным — 12) и 6,3 тысячи получили отравление различной степени тяжести, результатом которого стали поражения опорно-двигательного аппарата, речи, зрения.



16 мая 1995 года полиция Токио арестовала Асахару и еще около 30 руководителей "Аум Синрикё" недалеко от Токио. Руководство секты сначала категорически отрицало свою причастность к терактам, но после проведенных арестов и обысков у полиции появились неопровержимые доказательства того, что Асахара лично отдавал приказы об изготовлении зарина и применении его в токийском метро.



Следствие установило, что на химическом минизаводе, принадлежащем "Аум Синрикё", было налажено производство нервно-паралитических газов. Организация также занималась разработкой бактериологического оружия, купила вертолет и пыталась приобрести танк.



Процесс по делу секты тянулся около восьми лет. 27 февраля 2004 года Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты Сёко Асахаре.



Помимо газовой атаки в токийском метро, Асахаре и примерно 30-ти его сподвижникам суд также инкриминировал использование газа на горном курорте Мацумото в июне 1994 года, ряд убийств, похищения людей, незаконное производство оружия и наркотиков.



С марта 1995 года деятельность секты запрещена во всех странах мира.