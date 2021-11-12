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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
2.
Интервью Юрия Хоя для 4 канала «Воронеж» (июнь,2000г)
- Как вы вообще относитесь к поп-исполнителям?
- Да они меня бесят! Ненавижу! Вот мы ведем себя естественно. Я вот, например, в чем приехал - в том и выхожу на сцену. Как на прогулку. Вышел, отбацал. Главное, как ты это подашь. И неважно, в чем ты там одет. Когда мозгов нет, если ты не можешь ничего сделать, спеть там хорошо или что-нибудь сочинить, вот они, попсовики, все усилия бросают на одежду - как они будут выглядеть. Мы, наоборот, все усилия бросаем на творчество. А одежда нужна в основном педикам, я так понял. Меня вообще бесит, когда они выходят: бархатные рубашки, блестит все, бахрома, все такие - сякие!..
Вон Боря Моисеев даже жопу показывает. Вообще-то, когда жопу показывают - это оскорбление. Если б мне на улице жопу показали, то я бы побил того человека. А вы говорите, что "Сектор Газа" - самая скандальная группа! Мы вот свою жопу никому не показываем.
- Как вы вообще относитесь к поп-исполнителям?
- Да они меня бесят! Ненавижу! Вот мы ведем себя естественно. Я вот, например, в чем приехал - в том и выхожу на сцену. Как на прогулку. Вышел, отбацал. Главное, как ты это подашь. И неважно, в чем ты там одет. Когда мозгов нет, если ты не можешь ничего сделать, спеть там хорошо или что-нибудь сочинить, вот они, попсовики, все усилия бросают на одежду - как они будут выглядеть. Мы, наоборот, все усилия бросаем на творчество. А одежда нужна в основном педикам, я так понял. Меня вообще бесит, когда они выходят: бархатные рубашки, блестит все, бахрома, все такие - сякие!..
Вон Боря Моисеев даже жопу показывает. Вообще-то, когда жопу показывают - это оскорбление. Если б мне на улице жопу показали, то я бы побил того человека. А вы говорите, что "Сектор Газа" - самая скандальная группа! Мы вот свою жопу никому не показываем.
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5.
Андрей Губин с директором продюсерского центра «Овация» Борисом Рубиновским
Россия, середина 90-х.
Россия, середина 90-х.
7.
Последователи «Аум Синрике» на встрече с Секо Асахарой в Москве в 1993 году.
В начале 1990-х годов «Аум Синрике» вела активную деятельность в России. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встречался с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступал в ведущих вузах перед студентами.
На счету адептов секты несколько убийств и теракты с использованием отравляющих веществ. В 1994 году приверженцы "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек, отравлены 600 человек.
20 марта 1995 года сектанты совершили второй теракт, практически одновременно, в 8 часов утра, применив на пяти линиях токийского метро отравляющее вещество зарин. Непосредственно в теракте 1995 года участвовали 10 человек — пять пар, состоящих из исполнителя и водителя. Основной обязанностью исполнителя было войти в вагон метро, проехать определённое количество станций, опустить пакеты с зарином на пол вагона и перед выходом проткнуть их специально заточенным концом зонта. Водители же ждали на указанной станции и должны были увезти исполнителей в безопасное место.
В результате газовой атаки погибли 13 человек (по другим данным — 12) и 6,3 тысячи получили отравление различной степени тяжести, результатом которого стали поражения опорно-двигательного аппарата, речи, зрения.
16 мая 1995 года полиция Токио арестовала Асахару и еще около 30 руководителей "Аум Синрикё" недалеко от Токио. Руководство секты сначала категорически отрицало свою причастность к терактам, но после проведенных арестов и обысков у полиции появились неопровержимые доказательства того, что Асахара лично отдавал приказы об изготовлении зарина и применении его в токийском метро.
Следствие установило, что на химическом минизаводе, принадлежащем "Аум Синрикё", было налажено производство нервно-паралитических газов. Организация также занималась разработкой бактериологического оружия, купила вертолет и пыталась приобрести танк.
Процесс по делу секты тянулся около восьми лет. 27 февраля 2004 года Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты Сёко Асахаре.
Помимо газовой атаки в токийском метро, Асахаре и примерно 30-ти его сподвижникам суд также инкриминировал использование газа на горном курорте Мацумото в июне 1994 года, ряд убийств, похищения людей, незаконное производство оружия и наркотиков.
С марта 1995 года деятельность секты запрещена во всех странах мира.
В начале 1990-х годов «Аум Синрике» вела активную деятельность в России. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встречался с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступал в ведущих вузах перед студентами.
На счету адептов секты несколько убийств и теракты с использованием отравляющих веществ. В 1994 году приверженцы "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек, отравлены 600 человек.
20 марта 1995 года сектанты совершили второй теракт, практически одновременно, в 8 часов утра, применив на пяти линиях токийского метро отравляющее вещество зарин. Непосредственно в теракте 1995 года участвовали 10 человек — пять пар, состоящих из исполнителя и водителя. Основной обязанностью исполнителя было войти в вагон метро, проехать определённое количество станций, опустить пакеты с зарином на пол вагона и перед выходом проткнуть их специально заточенным концом зонта. Водители же ждали на указанной станции и должны были увезти исполнителей в безопасное место.
В результате газовой атаки погибли 13 человек (по другим данным — 12) и 6,3 тысячи получили отравление различной степени тяжести, результатом которого стали поражения опорно-двигательного аппарата, речи, зрения.
16 мая 1995 года полиция Токио арестовала Асахару и еще около 30 руководителей "Аум Синрикё" недалеко от Токио. Руководство секты сначала категорически отрицало свою причастность к терактам, но после проведенных арестов и обысков у полиции появились неопровержимые доказательства того, что Асахара лично отдавал приказы об изготовлении зарина и применении его в токийском метро.
Следствие установило, что на химическом минизаводе, принадлежащем "Аум Синрикё", было налажено производство нервно-паралитических газов. Организация также занималась разработкой бактериологического оружия, купила вертолет и пыталась приобрести танк.
Процесс по делу секты тянулся около восьми лет. 27 февраля 2004 года Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты Сёко Асахаре.
Помимо газовой атаки в токийском метро, Асахаре и примерно 30-ти его сподвижникам суд также инкриминировал использование газа на горном курорте Мацумото в июне 1994 года, ряд убийств, похищения людей, незаконное производство оружия и наркотиков.
С марта 1995 года деятельность секты запрещена во всех странах мира.
19.
В 1995 году лидер ЛДПР оказался в центре событий благодаря тому, что стал единственным российским политиком, встретившимся с звездой мировой индустрии фильмов для взрослых, - Чичолиной.
В 1987-1992 годах Чичоллина - депутат итальянского парламента от Радикальной партии.
После одного срока депутатства переизбраться ей не удалось, и она стала заниматься то бизнесом, то музыкой. А в 1995 году решила сделать официальный визит в Москву, где встретиться с ней решился только лидер либерал-демократов Владимир Вольфович Жириновский.
13 сентября 1995 года она прибыла в Москву.
Вечером того же дня они встретились с В. В. Жириновским.
Затем состоялась официальная встреча и интервью для камер. Итальянская дива всё больше говорила о политике и депутатах, а Жириновский все больше о женщинах.
После этого они поехали вместе поужинать в ночном клубе.
По итогам встречи Чиччолина сказала в ответ на вопрос о Жириновском: "Очень милый человек. Он был просто великолепен. Если в вашем парламенте есть такие люди, то я это только поддерживаю. Жириновский показался мне человеком мягким и демократичным"
В 1987-1992 годах Чичоллина - депутат итальянского парламента от Радикальной партии.
После одного срока депутатства переизбраться ей не удалось, и она стала заниматься то бизнесом, то музыкой. А в 1995 году решила сделать официальный визит в Москву, где встретиться с ней решился только лидер либерал-демократов Владимир Вольфович Жириновский.
13 сентября 1995 года она прибыла в Москву.
Вечером того же дня они встретились с В. В. Жириновским.
Затем состоялась официальная встреча и интервью для камер. Итальянская дива всё больше говорила о политике и депутатах, а Жириновский все больше о женщинах.
После этого они поехали вместе поужинать в ночном клубе.
По итогам встречи Чиччолина сказала в ответ на вопрос о Жириновском: "Очень милый человек. Он был просто великолепен. Если в вашем парламенте есть такие люди, то я это только поддерживаю. Жириновский показался мне человеком мягким и демократичным"
25.
Алексей Балабанов, Сергей Бодров мл. и группа «Би-2».
В 1999 году Алексей Балабанов снимал вторую часть легендарного «Брата». Саундтрек к фильму был почти готов, но режиссёр чувствовал какую-то незавершённость. Балабанов попросил Михаила Козырева, продюсера «Нашего радио», подкинуть материала. И тот постарался, показав Алексею кучу альбомов ещё не раскрученных музыкантов.
Песни «Би-2» настолько поразили Балабанова, что, по воспоминаниям Козырева, он хотел сделать саундтрек только из композиций Лёвы и Шуры. «Полковнику никто не пишет» идеально вписалась в приключения Данилы Багрова в Чикаго. А музыкантам группы Балабанов предложил сняться в роли самих себя.
Приглашение сняться в фильме Шура и Лёва позже назовут «культурным шоком». Участие в съёмках дало возможность группе выпустить и клип на трек без дополнительных затрат. Музыканты попросили Балабанова и Бодрова смонтировать подходящие кадры.
«Мы увидели первую версию клипа, перемонтировали, а потом встретили на фестивале Серёжу Бодрова и сказали ему: «Балабанов такую фигню сделал! Ужасный монтаж!» А Серёжа скромно так ответил: «Вы знаете, ребята, это я делал монтаж», – вспоминали участники группы.
В 1999 году Алексей Балабанов снимал вторую часть легендарного «Брата». Саундтрек к фильму был почти готов, но режиссёр чувствовал какую-то незавершённость. Балабанов попросил Михаила Козырева, продюсера «Нашего радио», подкинуть материала. И тот постарался, показав Алексею кучу альбомов ещё не раскрученных музыкантов.
Песни «Би-2» настолько поразили Балабанова, что, по воспоминаниям Козырева, он хотел сделать саундтрек только из композиций Лёвы и Шуры. «Полковнику никто не пишет» идеально вписалась в приключения Данилы Багрова в Чикаго. А музыкантам группы Балабанов предложил сняться в роли самих себя.
Приглашение сняться в фильме Шура и Лёва позже назовут «культурным шоком». Участие в съёмках дало возможность группе выпустить и клип на трек без дополнительных затрат. Музыканты попросили Балабанова и Бодрова смонтировать подходящие кадры.
«Мы увидели первую версию клипа, перемонтировали, а потом встретили на фестивале Серёжу Бодрова и сказали ему: «Балабанов такую фигню сделал! Ужасный монтаж!» А Серёжа скромно так ответил: «Вы знаете, ребята, это я делал монтаж», – вспоминали участники группы.
28.
Юрий Шевчук в Таджикистане, август 1996 года.
В августе 1996 года Юрий Шевчук объехал с концертами погранзаставы Таджикистана и части, где несли службу российские военнослужащие.
В августе 1996 года Юрий Шевчук объехал с концертами погранзаставы Таджикистана и части, где несли службу российские военнослужащие.
31.
Победительница конкурса «Мисс Красная звезда 1997», студентка Московского юридического института МВД РФ Наталья Кракосевич.
32.
Алексей Потехин и Сергей Жуков(группа Руки вверх), в начале своего творческого пути, 1994 год(город Тольятти).
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Эх мужики ,вы не представляете ,сколько красивых (наивных) девушек вывезли из России в 90-х ,бордели в Турции Ближнего Востока и Африке были переполнены ..Страшные времена были !!!! И многих не по своей воле,просто на улице выдергивали ..Статистика страшная была ,по всей России рыскали дилеры "живого товара " ...
Такие еще остались ,но осторожные ..