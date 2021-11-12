В Амурске медики прокатили пациента, превратив носилки в сани

Фельдшеры скорой помощи в Амурске не смогли перенести пациента в машину из-за гололеда. Скорая помощь тоже не смогла подъехать к подъезду. Тогда медики нашли необычный выход - они превратили носилки в сани и покатили человека по льду.
Медикам в Амурске пришлось найти нестандартный выход их ситуации. Приехав на вызов, врачи обнаружили около подъезда лёд. Вся дорога замёрзла и превратилась в каток. Фельдшеры превратили носилки в сани и прокатили на них мужчину прямо до машины. Та не смогла подъехать к подъезду из-за сильного гололёда.
Видео появилось в соцсетях. В краевом Минздраве прокомментировали ситуацию:
"Сотрудники скорой помощи в данном случае приняли единственное возможное решение. Такой метод транспортировки от дома до машины был единственным безопасным. Пациент дал своё согласие. Случай в Амурске в очередной раз демонстрирует высокий уровень подготовки медицинских кадров к работе в экстремальных условиях. Команда сработала слаженно, и помощь человеку была оказана оперативно и в полном объёме", — прокомментировали в ведомстве.
Источник:
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Вот если бы они сверху тоже уселись кататься ...
А поскольку там один мужик и все бабы,то и руки тетки не желали оттягивать.
Если носилки были конечно.
А бывало и так. Просили меня,прохожего,помочь вынести носилки с больным.
Потому как в бригаде дядька и тетка врачи,тетке не выдюжить.
При том,водитель сидящий за баранкой скорой и не думал вылезать из авто.