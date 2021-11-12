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В Амурске медики прокатили пациента, превратив носилки в сани

В Амурске медики прокатили пациента, превратив носилки в сани (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Амурск   Россия   видео   гололёд   интересное   медики   сани   фото   
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Фельдшеры скорой помощи в Амурске не смогли перенести пациента в машину из-за гололеда. Скорая помощь тоже не смогла подъехать к подъезду. Тогда медики нашли необычный выход - они превратили носилки в сани и покатили человека по льду.

Медикам в Амурске пришлось найти нестандартный выход их ситуации. Приехав на вызов, врачи обнаружили около подъезда лёд. Вся дорога замёрзла и превратилась в каток. Фельдшеры превратили носилки в сани и прокатили на них мужчину прямо до машины. Та не смогла подъехать к подъезду из-за сильного гололёда.

Видео появилось в соцсетях. В краевом Минздраве прокомментировали ситуацию:

"Сотрудники скорой помощи в данном случае приняли единственное возможное решение. Такой метод транспортировки от дома до машины был единственным безопасным. Пациент дал своё согласие. Случай в Амурске в очередной раз демонстрирует высокий уровень подготовки медицинских кадров к работе в экстремальных условиях. Команда сработала слаженно, и помощь человеку была оказана оперативно и в полном объёме", — прокомментировали в ведомстве.


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Метки: Амурск   Россия   видео   гололёд   интересное   медики   сани   фото   
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33k
Опаньки 40 минут назад
Ну а чего такого?
Вот если бы они сверху тоже уселись кататься ...
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1k
Андрей Ы. 2 минуты назад
Военно-полевая эвакуация. Всё сделали правильно, без риска для больного.
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3k
Михалыч 8 минут назад
При гололеде можно и самому упасть и пациета уронить. Поэтому правильно сделали, по-другому никак
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7k
Garpia121 12 минут назад
Пациенту уже, похоже, все равно. У него полностью голова замотана.
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7k
Alexandr Barhudarov 14 минут назад
НУ в фельдшеры же идут гиганты , что им поднять и пронести на носилках мужика...
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110
Liberman Полчаса назад
судя по тому что лицо "пациента" скрыто тряпкой - это жмур. а жмур был явно не против и не за)
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Ну, если носилки, то могли бы и по газону носилки допереть.
А поскольку там один мужик и все бабы,то и руки тетки не желали оттягивать.
Если носилки были конечно.
А бывало и так. Просили меня,прохожего,помочь вынести носилки с больным.
Потому как в бригаде дядька и тетка врачи,тетке не выдюжить.
При том,водитель сидящий за баранкой скорой и не думал вылезать из авто.
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