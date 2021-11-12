В Амурске медики прокатили пациента, превратив носилки в сани

Медикам в Амурске пришлось найти нестандартный выход их ситуации. Приехав на вызов, врачи обнаружили около подъезда лёд. Вся дорога замёрзла и превратилась в каток. Фельдшеры превратили носилки в сани и прокатили на них мужчину прямо до машины. Та не смогла подъехать к подъезду из-за сильного гололёда.