5.

Вандомская колонна. 1871 год. Колонна, подражание Траяновой колонне в Риме, якобы выполненная из металла сотен пушек, взятых Великой армией у неприятелей, — русских и австрийцев, на самом деле, выполнена из камня и обложена бронзовыми барельефами. Это видно на фотографии разрушенной колонны. Её высота 44,3 м, диаметр 3,6 м. Колонна винтообразно — полосой длиной 280 м, насчитывающей 22 витка — обложена бронзой из 425 барельефов работы Лепера, на которых изображены действия кампании 1805 года. Внутренняя лестница позволяет подняться наверх.



Известный художник Гюстав Курбе ещё с момента падения Второй империи в сентябре 1870 года высказывался за снос колонны, производящей «впечатление кровавого ручья в мирном саду», и за то, чтобы перенести этот памятник на эспланаду Дома инвалидов и установить на пустынном месте, посещаемом главным образом военными. Во время Коммуны Курбе оказался комиссаром по культуре и был близок к осуществлению своей мечты. Но общественное мнение Парижа требовало полного уничтожения колонны. 12 апреля 1871 года Коммуна, по предложению Ф. Пиа, приняла декрет: «Парижская Коммуна, считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением побеждённых со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трёх великих принципов Французской республики — Братство, постановляет: Статья первая и единственная. — Колонна на Вандомской площади будет разрушена». 18 мая 1871 года колонна была повалена на землю при огромном стечении народа.



После поражения Коммуны новое правительство подняло колонну, восстановило в очередной раз снятую статую Наполеона I и обязало Курбе по суду оплатить издержки. Имущество художника было распродано, но и после выхода из тюрьмы он был обязан платить 10 000 франков каждый год. Через 7 лет Курбе умер в бедности