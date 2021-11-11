1093
19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
1.
Американская девушка на площади Республики (Piazza della Repubblica) во Флоренции. Италия, 1951 год. Фотография Рут Оркин «Американская девушка в Италии» («American Girl in Italy»). На снимке изображена 23-летняя Нинали Крейг (тогда её знали как Джинкс Аллен — это был псевдоним, который придумала для неё Оркин). Фотография впервые была опубликована в 1952 году в издании Cosmopolitan как иллюстрация к эссе, повествующем о том, с чем могут столкнуться молодые женщины во время путешествия в другую страну. Несмотря на то, что некоторые критики того времени посчитали её слишком постановочной, в итоге этот снимок стал самой известной и тиражируемой работой Рут Оркин.
Позже в интервью журналу Today Нинали Крейг рассказывала, что мужчины вели себя достаточно вежливо. А на вопросы о постановке отвечала: «Нет, нет и ещё раз нет. Какой смысл собирать вместе 15 мужчин и сделать всего лишь два кадра? Рут попросила мотоциклиста, чтобы тот сказал своему другу не смотреть в камеру, и мне пришлось прогуляться по улице дважды, а всё остальное — воля случая»
Позже в интервью журналу Today Нинали Крейг рассказывала, что мужчины вели себя достаточно вежливо. А на вопросы о постановке отвечала: «Нет, нет и ещё раз нет. Какой смысл собирать вместе 15 мужчин и сделать всего лишь два кадра? Рут попросила мотоциклиста, чтобы тот сказал своему другу не смотреть в камеру, и мне пришлось прогуляться по улице дважды, а всё остальное — воля случая»
2.
Толпа собралась на месте аварии. Поезд в Сент-Томасе (St. Thomas), Онтарио, насмерть сбил слона Джамбо (Jumbo). 15 сентября 1885 года
×
×
4.
Боб Дилан (Bob Dylan), его подружка Сьюз Ротоло (Suze Rotolo) и фолк-певец, «мэр улицы МакДугал» Дэйв Ван Ронк (Dave Van Ronk). 1963 год
5.
Вандомская колонна. 1871 год. Колонна, подражание Траяновой колонне в Риме, якобы выполненная из металла сотен пушек, взятых Великой армией у неприятелей, — русских и австрийцев, на самом деле, выполнена из камня и обложена бронзовыми барельефами. Это видно на фотографии разрушенной колонны. Её высота 44,3 м, диаметр 3,6 м. Колонна винтообразно — полосой длиной 280 м, насчитывающей 22 витка — обложена бронзой из 425 барельефов работы Лепера, на которых изображены действия кампании 1805 года. Внутренняя лестница позволяет подняться наверх.
Известный художник Гюстав Курбе ещё с момента падения Второй империи в сентябре 1870 года высказывался за снос колонны, производящей «впечатление кровавого ручья в мирном саду», и за то, чтобы перенести этот памятник на эспланаду Дома инвалидов и установить на пустынном месте, посещаемом главным образом военными. Во время Коммуны Курбе оказался комиссаром по культуре и был близок к осуществлению своей мечты. Но общественное мнение Парижа требовало полного уничтожения колонны. 12 апреля 1871 года Коммуна, по предложению Ф. Пиа, приняла декрет: «Парижская Коммуна, считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением побеждённых со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трёх великих принципов Французской республики — Братство, постановляет: Статья первая и единственная. — Колонна на Вандомской площади будет разрушена». 18 мая 1871 года колонна была повалена на землю при огромном стечении народа.
После поражения Коммуны новое правительство подняло колонну, восстановило в очередной раз снятую статую Наполеона I и обязало Курбе по суду оплатить издержки. Имущество художника было распродано, но и после выхода из тюрьмы он был обязан платить 10 000 франков каждый год. Через 7 лет Курбе умер в бедности
Известный художник Гюстав Курбе ещё с момента падения Второй империи в сентябре 1870 года высказывался за снос колонны, производящей «впечатление кровавого ручья в мирном саду», и за то, чтобы перенести этот памятник на эспланаду Дома инвалидов и установить на пустынном месте, посещаемом главным образом военными. Во время Коммуны Курбе оказался комиссаром по культуре и был близок к осуществлению своей мечты. Но общественное мнение Парижа требовало полного уничтожения колонны. 12 апреля 1871 года Коммуна, по предложению Ф. Пиа, приняла декрет: «Парижская Коммуна, считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением побеждённых со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трёх великих принципов Французской республики — Братство, постановляет: Статья первая и единственная. — Колонна на Вандомской площади будет разрушена». 18 мая 1871 года колонна была повалена на землю при огромном стечении народа.
После поражения Коммуны новое правительство подняло колонну, восстановило в очередной раз снятую статую Наполеона I и обязало Курбе по суду оплатить издержки. Имущество художника было распродано, но и после выхода из тюрьмы он был обязан платить 10 000 франков каждый год. Через 7 лет Курбе умер в бедности
9.
Надпись на дороге перед домом нацистского военного преступника Иоахима Пайпера (Joachim Peiper). Вскоре после этого Пайпер погиб, в его дом бросили зажигательную бомбу. Трав (Traves), Франция. 1976 год
11.
Ингемар Йоханссон (Ingemar Johansson) отправляет в нокаут Флойда Паттерсона (Floyd Patterson) и становится чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. 26 июня 1959 года
12.
Вид на поле боя из вентиляционной шахты с позиций австралийско-новозеландских войск близ Ипра, Бельгия. 1917 год
13.
Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (Margaret Bourke-White) забралась на здание компании «Крайслер» (Chrysler). 1934 год. Маргарет Бурк-Уайт стала первой женщиной — военным журналистом и первой женщиной, которой разрешили работать на фронте.
В мае - сентябре 1941 года она побывала в СССР. Её пребывание совпало с нарушением Германии пакта о ненападении. Она была единственным иностранным фотографом, который присутствовал в Москве во время нападения Германии. Позже она сопровождала американские войска в северной Африке, а затем — в Италии и Германии. Весной 1945 года Бурк-Уайт посетила концентрационный лагерь Бухенвальд. Позже она сказала: «Использование камеры давало некоторое облегчение. Она создавала небольшой барьер между мною и окружающим меня ужасом».
В мае - сентябре 1941 года она побывала в СССР. Её пребывание совпало с нарушением Германии пакта о ненападении. Она была единственным иностранным фотографом, который присутствовал в Москве во время нападения Германии. Позже она сопровождала американские войска в северной Африке, а затем — в Италии и Германии. Весной 1945 года Бурк-Уайт посетила концентрационный лагерь Бухенвальд. Позже она сказала: «Использование камеры давало некоторое облегчение. Она создавала небольшой барьер между мною и окружающим меня ужасом».
16.
Десятилетний Эд Харди (Ed Hardy) рисует цветными карандашами татуировки на спине друга. Калифорния, 1956 год. Дон Эд Харди – известный татуировщик
17.
Дирижабль Ванимана «Акрон» (“Akron”) перед отчаливанием. Нью-Йорк, 1911 год. Мелвин Ваниман был американским фотографом, бизнесменом и искателем приключений. Он погиб 2 июля 1912 года во время второй попытки пересечь Атлантику на своём дирижабле. «Акрон» взорвался у берегов Нью-Джерси
18.
Раненые во Фредериксберге. Май 1864 года. Во время Гражданской войны в США город имел особое стратегическое положение, так как находился всего в 55 милях от Вашингтона и в 50 милях от Ричмонда, столиц обоих североамериканских государств времён войны.
В результате битвы при Фредериксберге с 11 по 15 декабря 1862 года город был полностью разрушен — как в результате артобстрела, так и умышленных поджогов со стороны армии северян. 3 мая 1863 года в городе и возле него произошла ещё одна битва. Новые ожесточённые бои проходили здесь и в мае 1864 года
В результате битвы при Фредериксберге с 11 по 15 декабря 1862 года город был полностью разрушен — как в результате артобстрела, так и умышленных поджогов со стороны армии северян. 3 мая 1863 года в городе и возле него произошла ещё одна битва. Новые ожесточённые бои проходили здесь и в мае 1864 года
Источник:
Еще крутые истории!
- Когда мир был на грани: пять экологических катастроф XX века, в которых виноват человек
- Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты
- Родители думали, что купили сыну хаски - но "щенок" оказался диким животным
- 15 забавных кадров, которые рассказывают маленькие комедийные истории
- «Превращение любви»
Метки: заграница интересно история фотографии
55
Понравилось55
Новости партнёров