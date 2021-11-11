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Фотографии классиков: от оттепели до застоя

Фотографии классиков: от оттепели до застоя (25 фото)

Автор:
11 ноября 2021 21:39
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1231
25
В этой подборке соседствуют репортажные и жанровые фотографии таких мастеров фотоискусства, как Анатолий Егоров, Евгений Халдей, Валентин Хухлаев, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Бальтерманц, Александр Слюсарев и других в период с 1957 по 1973 год.
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Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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au3 10 часов назад
18. Когда Белазы были маленькими ....
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