Фотографии классиков: от оттепели до застоя

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В этой подборке соседствуют репортажные и жанровые фотографии таких мастеров фотоискусства, как Анатолий Егоров, Евгений Халдей, Валентин Хухлаев, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Бальтерманц, Александр Слюсарев и других в период с 1957 по 1973 год.
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Военный парад на Красной площади. 40 лет советской власти. Анатолий Егоров, 7 ноября 1957 года, г. Москва, МАММ / МДФ.
4.
Площадь Дзержинского в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Владимир Сергиенко, 1957 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
7.
Дети младшей группы переходят дорогу. Евгений Халдей, 1959 год, Азербайджанская ССР, г. Сумгаит, МАММ/МДФ.
8.
Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики. Евгений Халдей, 1 февраля 1960 года, Собрание «РИА Новости».
18.
Праздник автомобилистов. Валентин Хухлаев, 4 июня 1966 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева.
19.
За кулисами модного показа модельера Вячеслава Зайцева. Юрий Абрамочкин, 1966 год, из архива Юрия Абрамочкина.
20.
Памятник Владимиру Ленину у Финляндского вокзала. Всеволод Тарасевич, май 1967 года, г. Ленинград, МАММ/МДФ.
21.
В одном из цехов шинного завода. Из серии «Волжский шинный завод». Всеволод Тарасевич, 1967 год, г. Волжский, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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