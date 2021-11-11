"Он без мамы": На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки

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Маленький пленник "плакал" и извивался во время проведения спасательной операции.
Жители Сахалина спасли от неминуемой гибели детёныша косатки. Животное рыбаки случайно заметили в браконьерских сетях и провели целую операцию по его вызволению.
"Это тот самый незабываемый день на морской рыбалке. Закрывая навигацию, мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", — написали рыбаки в своём аккаунте в "Инстаграме", поинтересовавшись у комментаторов, какое именно животное им удалось освободить.
На опубликованной записи видно, что мужчины плыли на моторной лодке и заметили рыболовную сеть с поплавками. В ней и билась маленькая косатка. Если бы вовремя не появились островитяне с удочками, ножом, камерой и добрыми сердцами, то детёныш бы не выжил.
После освобождения малыш благодарно вильнул хвостом и уплыл. Островитяне не скрывали свою радость от совершённого доброго дела.
"Это тот самый незабываемый день на морской рыбалке. Закрывая навигацию, мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", — написали рыбаки в своём аккаунте в "Инстаграме", поинтересовавшись у комментаторов, какое именно животное им удалось освободить.
На опубликованной записи видно, что мужчины плыли на моторной лодке и заметили рыболовную сеть с поплавками. В ней и билась маленькая косатка. Если бы вовремя не появились островитяне с удочками, ножом, камерой и добрыми сердцами, то детёныш бы не выжил.
После освобождения малыш благодарно вильнул хвостом и уплыл. Островитяне не скрывали свою радость от совершённого доброго дела.
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