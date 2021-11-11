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"Он без мамы": На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки

"Он без мамы": На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки (2 фото)

Автор:
11 ноября 2021 15:03
Метки: Детёныш косатки   животные   сахалин   спасение рыбаками косатки   
776
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Маленький пленник "плакал" и извивался во время проведения спасательной операции.
Жители Сахалина спасли от неминуемой гибели детёныша косатки. Животное рыбаки случайно заметили в браконьерских сетях и провели целую операцию по его вызволению.

"Это тот самый незабываемый день на морской рыбалке. Закрывая навигацию, мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", — написали рыбаки в своём аккаунте в "Инстаграме", поинтересовавшись у комментаторов, какое именно животное им удалось освободить.

На опубликованной записи видно, что мужчины плыли на моторной лодке и заметили рыболовную сеть с поплавками. В ней и билась маленькая косатка. Если бы вовремя не появились островитяне с удочками, ножом, камерой и добрыми сердцами, то детёныш бы не выжил.

После освобождения малыш благодарно вильнул хвостом и уплыл. Островитяне не скрывали свою радость от совершённого доброго дела.

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Метки: Детёныш косатки   животные   сахалин   спасение рыбаками косатки   
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23k
Ваня 7 часов назад
молодцы мужики!!!
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7k
Garpia121 2 часа назад
И куда он один такой маленький без мамы. Он наверное еще молоко пил.
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5k
Станислав 3 часа назад
Освободители Вилли =))))) Мужикам респект!!!!!
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9k
Васильевна 4 часа назад
Не знаю, какой-то он замученный. Выживет ли? Еще и без мамы.
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4k
a_komolow 4 часа назад
Жирный плюс в карму!
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3k
RALEXXX 5 часов назад
На неравнодушных людях земля держится. Спасибо мужики.
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1k
Лёха 7 часов назад
"мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", написали рыбаки"
Это миробли,а не рыбаки.

Косатка - это дельфин.
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