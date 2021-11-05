Студента УрФу по ошибке забрали в армию,а долг за пропущенный учебный год требуют вернуть

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Из-за неправильной справки, выданной университетом, первокурсника призвали к службе, однако в вузе солдата не отчислили и у него набежал долг.
Студент Уральского федерального университета, пожелавший не раскрывать своё имя считает, что в армию его забрали из-за ошибки в документе, выданной вузом. Согласно приказу Минобороны РФ, от 06.09.1999 года, для отсрочки от службы необходимо предоставить справку формы №26, а в университете ему выдали другую.
«В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию», — рассказал студент.
По его словам, повестка пришла, когда университет был закрыт на карантин.
«В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию», — рассказал студент.
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По его словам, повестка пришла, когда университет был закрыт на карантин.
«За два дня я физически не успел бы что-то сделать. Университет далеко, да ещё и карантин. Короче, ушёл в армию», — делится бывший студент.
Однако проблемы на этом не закончились. После демобилизации будущий журналист решил восстановиться на заочное отделение журфака. Там выяснилось, что он задолжал учебному заведению, пока служил в армии.
«Оказалось, что меня официально отчислили в ноябре (а в армию забрали в июле) и теперь я должен институту 47 тысяч за обучение, за семестр. Хотя я на тот момент полгода уже как в армии был. Сказали, что могут меня восстановить только после того, как я оплачу долг», — пояснил студент.
Однако проблемы на этом не закончились. После демобилизации будущий журналист решил восстановиться на заочное отделение журфака. Там выяснилось, что он задолжал учебному заведению, пока служил в армии.
«Оказалось, что меня официально отчислили в ноябре (а в армию забрали в июле) и теперь я должен институту 47 тысяч за обучение, за семестр. Хотя я на тот момент полгода уже как в армии был. Сказали, что могут меня восстановить только после того, как я оплачу долг», — пояснил студент.
Представитель комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина утверждает, что это неединичный случай. Обучение в вузе не гарантирует того, что не заберут в армию. Если документы собраны неправильно, на службу призовут даже студента.
«В военкоматах часто не принимают документы студентов. Более того — в военкомате часто теряют такие документы, и молодым людям приходится служить», — рассказала Феткуллина
Пресс-служба УрФУ и Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Сможет ли молодой человек восстановиться в университете без оплаты долга остаётся пока под вопросом.
«В военкоматах часто не принимают документы студентов. Более того — в военкомате часто теряют такие документы, и молодым людям приходится служить», — рассказала Феткуллина
Пресс-служба УрФУ и Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Сможет ли молодой человек восстановиться в университете без оплаты долга остаётся пока под вопросом.
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«В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию»
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«В военкоматах часто не принимают документы студентов. Более того в военкомате часто теряют такие документы, и молодым людям приходится служить», рассказала Феткуллина
Т.е. в универе дали не ту справку, студент не проверил и даже не поинтересовался в военкомате та ли справка, а виноват военкомат.
Но на пришедшую повестку реакция у него по-любому какая-то должна быть.
Лично я просто положил эту повестку на видное место и забил бы на нее для начала. Раз мне положена отсрочка по закону.
А после второй начал бы вентилировать дело в университете. Закрытие на карантин не означает прекращение работы. Е-мейлы вполне себе работают, да и телефоны порой тоже.
Я тут как-то отправлял заказное письмо в Альметьевск, и не проверил квитанцию на отправление. Адрес был на письме ПРАВИЛЬНЫЙ, но оператор прописал "Казань" и пошло письмо в Казань. И пофигу, что в адресе был город Альметьевск.
Армии он долг уже отдал.
Университет не потребует от него больше, чем уже требует.
Значит собрать все документы и в суд.
Как минимум, денежный долг перед университетом спишут - служба в армии причина уважительная.
А как максимум назначат виновного в незаконном призыве - уволят какую-нибудь секретаршу с волчьей записью в трудовой.