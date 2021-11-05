Студента УрФу по ошибке забрали в армию,а долг за пропущенный учебный год требуют вернуть

«За два дня я физически не успел бы что-то сделать. Университет далеко, да ещё и карантин. Короче, ушёл в армию», — делится бывший студент.

Однако проблемы на этом не закончились. После демобилизации будущий журналист решил восстановиться на заочное отделение журфака. Там выяснилось, что он задолжал учебному заведению, пока служил в армии.

«Оказалось, что меня официально отчислили в ноябре (а в армию забрали в июле) и теперь я должен институту 47 тысяч за обучение, за семестр. Хотя я на тот момент полгода уже как в армии был. Сказали, что могут меня восстановить только после того, как я оплачу долг», — пояснил студент.