Мой фотоаппарат Вилия-Авто

В 1987 году, мне подарили фотик Вилия-Авто) Для меня, Вилия-Авто, стал любимым фотоаппаратом, может быть потому, что с ним связано много хороших воспоминаний юности.
Вилия-Авто шкальный фотоаппарат, производился в СССР с 1973 по 1985 год. В аппарате используется пленка шириной 35 мм, с форматом кадра 24 х 36 мм. Объектив "Триплет-69-3 4/40 mm". Видоискатель оптический, со светящейся рамкой для указания границ кадра. Механизм автоматической установки экспозиции работает от селенового экспонометра. Отрабатываемая пара выдержка-диафрагма отображается в видоискателе стрелкой гальванометра. При отключенной автоматике возможен ручной выбор диафрагмы при постоянной выдержке 1/30 с. Размеры фотоаппарата 72×85×128 мм, вес 450 г. (Информация из Википедии).
Стоила Вилия-Авто в 80-е годы, 42 рубля. Там цена была в зависимости от наличия кожаного футляра для него или сумочки из кожзаменителя. Мой фотоаппарат был соответственно в кожаном чехле.
На объективе был расположен светочувствительный элемент для селенового устройства, для выставления экспозиции съемки.
Для меня Вилия-Авто, была очень удобной. Не надо было париться и думать, какая экспозиция, выдержка и диафрагма. В окошке видоискателя, была рамка со значениями и стрелка от селенового элемента. Который работал кстати не от батарейки, что было очень удобно и по тем временам довольно круто. стрелка показывала, какая нужна в данный момент диафрагма. Внизу объектива, выставляешь рычажок на автоматический режим и фотоаппарат показывает тебе какие значения экспозиции устанавливать. Фотографии получались довольно качественные и четкие, благодаря объективу Триплет 69. На Смене 8М к примеру, стоял Триплет-43.
Лентопротяжный механизм в Вилия-Авто, для меня был очень удобен. Хотя я от некоторых знакомых и в интернете слышал, что якобы зубцы перемотки у них рвали перфорацию пленки. На своем фотике, я с этим никогда не сталкивался. Может удачная модель мне по
Инструкция для Вилия-Авто, была написана очень понятным и доступным языком, не разобраться в ней, было просто невозможно.
Вилия-Авто мне запомнился, как очень хороший фотоаппарат. Я в этом посте, не стал вдаваться в технические нюансы. Их полно в интернете. Естественно, это не ФЭД и не Зенит, но и уже не фотоаппарат начального уровня, типа Смены 8М или Смены-символ.
Кто в 70-е и 80-е годы, фоткал на Вилию-Авто и был ее владельцем, пишите свое мнение)
Авторский пост
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Сколько фотографий им сделал - не пересчитать. Автоматика! Не надо было заморачиваться с выдержкой и диафрагмой. Да и экспонометр таскать с собой не нужно было.
А дальномер-та зачем? Там глубина резкости такая, что дальше трех метров дальномер не нужен...