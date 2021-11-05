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Мой фотоаппарат Вилия-Авто

Мой фотоаппарат Вилия-Авто (5 фото)

Автор:
05 ноября 2021 08:48
Метки: СССР   вилия-авто   фотоаппараты   фототехника   
354
5

В 1987 году, мне подарили фотик Вилия-Авто) Для меня, Вилия-Авто, стал любимым фотоаппаратом, может быть потому, что с ним связано много хороших воспоминаний юности.



Вилия-Авто шкальный фотоаппарат, производился в СССР с 1973 по 1985 год. В аппарате используется пленка шириной 35 мм, с форматом кадра 24 х 36 мм. Объектив "Триплет-69-3 4/40 mm". Видоискатель оптический, со светящейся рамкой для указания границ кадра. Механизм автоматической установки экспозиции работает от селенового экспонометра. Отрабатываемая пара выдержка-диафрагма отображается в видоискателе стрелкой гальванометра. При отключенной автоматике возможен ручной выбор диафрагмы при постоянной выдержке 1/30 с. Размеры фотоаппарата 72×85×128 мм, вес 450 г. (Информация из Википедии).



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Стоила Вилия-Авто в 80-е годы, 42 рубля. Там цена была в зависимости от наличия кожаного футляра для него или сумочки из кожзаменителя. Мой фотоаппарат был соответственно в кожаном чехле.




Для меня Вилия-Авто, была очень удобной. Не надо было париться и думать, какая экспозиция, выдержка и диафрагма. В окошке видоискателя, была рамка со значениями и стрелка от селенового элемента. Который работал кстати не от батарейки, что было очень удобно и по тем временам довольно круто. стрелка показывала, какая нужна в данный момент диафрагма. Внизу объектива, выставляешь рычажок на автоматический режим и фотоаппарат показывает тебе какие значения экспозиции устанавливать. Фотографии получались довольно качественные и четкие, благодаря объективу Триплет 69. На Смене 8М к примеру, стоял Триплет-43.





Вилия-Авто мне запомнился, как очень хороший фотоаппарат. Я в этом посте, не стал вдаваться в технические нюансы. Их полно в интернете. Естественно, это не ФЭД и не Зенит, но и уже не фотоаппарат начального уровня, типа Смены 8М или Смены-символ.

Кто в 70-е и 80-е годы, фоткал на Вилию-Авто и был ее владельцем, пишите свое мнение)

Авторский пост

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Метки: СССР   вилия-авто   фотоаппараты   фототехника   
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4k
4ijik 4 часа назад
Перескочил со смены на Зоркий, про Вилию даже не слышал... Интересно.

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1k
Атомный Крот 24 минуты назад
Классный фотоаппарат.

Сколько фотографий им сделал - не пересчитать. Автоматика! Не надо было заморачиваться с выдержкой и диафрагмой. Да и экспонометр таскать с собой не нужно было.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Снимал я на вилию.. отрабатывал на ней проявку пленки и состав проявителей...
А дальномер-та зачем? Там глубина резкости такая, что дальше трех метров дальномер не нужен...
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117
Максим Автор поста Corvus Corax 55 минут назад
Мне нравилось им пользоваться, да и фотик с дальномером еще солиднее смотрелся)
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23k
Ваня 2 часа назад
много фотоаппаратов у меня было... самый любимый был вот такой аппарат...
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564
Alex 2 часа назад
У меня кроме всех перечисленных, типа Зенита и т.д. Был Киев-30, играл в шпиона, и даже реально с него печатал, хотя там пленка 16 мм. Ну и Старт зеркалка - 50х годов, дед подарил
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117
Максим Автор поста Alex 2 часа назад
У меня то же Вега-2 был, маленький. Один в один Киев -30, только гнездо для вспышки на Веге было)
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12k
zdoba 3 часа назад
Был у меня такой. Хороший аппарат, работал безупречно. В прошлом году прибирались с женой в стенке (перед выбросом) и нашли его. Вид как у нового, работает. Отдал директору на работе - у него друг такие вещи коллекционирует.
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117
Максим Автор поста zdoba 2 часа назад
А некоторые пытались утверждать, что Вилия-Авто работал ненадежно и рвал пленку при перемотке. Мне тоже удачный экземпляр попался, я был очень им доволен!
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35k
kalinser 3 часа назад
С этого начинал.
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6k
hairov 4 часа назад
Это был мой первый фотоаппарат -
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6k
Владимир 4 часа назад
Вилия-авто был вторым моим фотоаппаратом, после Смены-8м. Правда пользовался им легко, но недолго, перешел на Зенит.
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