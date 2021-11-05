Мой фотоаппарат Вилия-Авто

Вилия-Авто мне запомнился, как очень хороший фотоаппарат. Я в этом посте, не стал вдаваться в технические нюансы. Их полно в интернете. Естественно, это не ФЭД и не Зенит, но и уже не фотоаппарат начального уровня, типа Смены 8М или Смены-символ.

Кто в 70-е и 80-е годы, фоткал на Вилию-Авто и был ее владельцем, пишите свое мнение)