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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
1.
Мария Кежа — Mиcc CCCP 1990 года.
Ha фото девушке 17 лет.
В 1987-1989 параллельно с учёбой Мария работает моделью при Витебской экспериментальной лаборатории одежды, принимая участие в показах коллекций одежды. В 1989 году Мария завоёвывает титул Мисс-Витебск. В 1989 она принимает участие на Белорусском национальном конкурсе в Минске и завоёвывает первое место, «Панна Белая Русь» (Мисс Беларусь).
В 1990 году Мария принимает участие на всесоюзном конкурсе красоты, представляя республику Беларусь, и завоёвывает титул Мисс СССР 1990.
По правилам конкурса Мисс Вселенная, право на участие получают девушки, которым до 1 февраля текущего года исполняется 18 лет. Мария не может представлять СССР на конкурсе Мисс Вселенная 1991 года и на её место попала первая вице-Мисс, Юлия Лемигова.
Ha фото девушке 17 лет.
В 1987-1989 параллельно с учёбой Мария работает моделью при Витебской экспериментальной лаборатории одежды, принимая участие в показах коллекций одежды. В 1989 году Мария завоёвывает титул Мисс-Витебск. В 1989 она принимает участие на Белорусском национальном конкурсе в Минске и завоёвывает первое место, «Панна Белая Русь» (Мисс Беларусь).
В 1990 году Мария принимает участие на всесоюзном конкурсе красоты, представляя республику Беларусь, и завоёвывает титул Мисс СССР 1990.
По правилам конкурса Мисс Вселенная, право на участие получают девушки, которым до 1 февраля текущего года исполняется 18 лет. Мария не может представлять СССР на конкурсе Мисс Вселенная 1991 года и на её место попала первая вице-Мисс, Юлия Лемигова.
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5.
Сотрудники СОБРа в ходе операции по освобождению заложников в обменном пункте на Фрунзенской набережной. Москва, 19 мая 1994 года.
19 мая 1994 года в дежурную часть поступило сообщение о расстреле экипажа вневедомственной охраны и захвате заложников в районе Фрунзенской набережной в Москве.
- Когда мы прибыли на место, - вспоминает Анатолий Аверкин, в ту пору начальник РУБОП ЦАО города Москвы, - оказалось. Что в перестрелке с бандитами один милиционер погиб, другой был тяжело ранен.
Как выяснилось, преступников было трое. После расстрела милицейского экипажа они усилили свой арсенал оружия захваченными автоматами сотрудников и забаррикадировались в помещении обменника, объявив кассиршу и ее сменщицу заложницами.
Нам удалось вытащить из под обстрела еще живого коллегу, а также тело погибшего. Вскоре на место прибыла группа из столичного РУБОПа во главе с начальником – Владимиром Рушайло, подтянулся отряд СОБРа, а также во главе с командиром. Оценив ситуацию, вступили в переговоры с преступниками. В качестве переговорщика с нашей стороны выступил Владимир Пономаренко - мой сослуживец, с которым я проработал не один год.
Преступники заявили, что им нужен легковой автомобиль, бензовоз и миллион долларов для вылета из аэропорта Домодедово в нейтральную страну. Один из бандитов вел себя весьма агрессивно, кричал и грозил убить одну из заложниц, если в течение трех часов их требования не будут выполнены.
Надо было что-то делать, переговорный процесс затягивался, а время подходило уже к вечеру. Решили заложить взрывное устройство со стороны черного входа. Взрыв предполагалось произвести в качестве отвлекающего маневра, а в это время спецназ должен был проникнуть в помещение обменного пункта через фасадные окна. Но данный план оказался трудновыполним, так как осуществлять минирование незаметно было проблематично. Счет шел буквально на минуты. Решили начинать штурм.
В то время, когда Володя Пономаренко в очередной раз заговорил с бандитом, командир СОБРа выстрелил из табельного ПМ в направлении голоса. По раздавшемуся вслед за этим крику стало понятно: собровец не промахнулся. Это послужило сигналом к действию для остальных: БТР с бойцами резко выдвинулся к зарешеченному окну, через мгновение краем брони была сорвана металлическая решетка и внутрь полетела граната со слезоточивым газом, а за ней следом ворвались спецназовцы…
Все закончилось в считанные секунды. Бойцы вынесли на руках живых и невредимых, хоть и шокированных происходящим женщин. Один бандит, самый активный, оказался убитым, второй – ранен, третий притаился на полу обменника.
Эта успешная операция широко освещалась в прессе и на телевидении. Действия сотрудников получили положительную оценку у специалистов и общественности. Да и сами бандиты в очередной раз убедились, что с РУБОПом шутки плохи.
19 мая 1994 года в дежурную часть поступило сообщение о расстреле экипажа вневедомственной охраны и захвате заложников в районе Фрунзенской набережной в Москве.
- Когда мы прибыли на место, - вспоминает Анатолий Аверкин, в ту пору начальник РУБОП ЦАО города Москвы, - оказалось. Что в перестрелке с бандитами один милиционер погиб, другой был тяжело ранен.
Как выяснилось, преступников было трое. После расстрела милицейского экипажа они усилили свой арсенал оружия захваченными автоматами сотрудников и забаррикадировались в помещении обменника, объявив кассиршу и ее сменщицу заложницами.
Нам удалось вытащить из под обстрела еще живого коллегу, а также тело погибшего. Вскоре на место прибыла группа из столичного РУБОПа во главе с начальником – Владимиром Рушайло, подтянулся отряд СОБРа, а также во главе с командиром. Оценив ситуацию, вступили в переговоры с преступниками. В качестве переговорщика с нашей стороны выступил Владимир Пономаренко - мой сослуживец, с которым я проработал не один год.
Преступники заявили, что им нужен легковой автомобиль, бензовоз и миллион долларов для вылета из аэропорта Домодедово в нейтральную страну. Один из бандитов вел себя весьма агрессивно, кричал и грозил убить одну из заложниц, если в течение трех часов их требования не будут выполнены.
Надо было что-то делать, переговорный процесс затягивался, а время подходило уже к вечеру. Решили заложить взрывное устройство со стороны черного входа. Взрыв предполагалось произвести в качестве отвлекающего маневра, а в это время спецназ должен был проникнуть в помещение обменного пункта через фасадные окна. Но данный план оказался трудновыполним, так как осуществлять минирование незаметно было проблематично. Счет шел буквально на минуты. Решили начинать штурм.
В то время, когда Володя Пономаренко в очередной раз заговорил с бандитом, командир СОБРа выстрелил из табельного ПМ в направлении голоса. По раздавшемуся вслед за этим крику стало понятно: собровец не промахнулся. Это послужило сигналом к действию для остальных: БТР с бойцами резко выдвинулся к зарешеченному окну, через мгновение краем брони была сорвана металлическая решетка и внутрь полетела граната со слезоточивым газом, а за ней следом ворвались спецназовцы…
Все закончилось в считанные секунды. Бойцы вынесли на руках живых и невредимых, хоть и шокированных происходящим женщин. Один бандит, самый активный, оказался убитым, второй – ранен, третий притаился на полу обменника.
Эта успешная операция широко освещалась в прессе и на телевидении. Действия сотрудников получили положительную оценку у специалистов и общественности. Да и сами бандиты в очередной раз убедились, что с РУБОПом шутки плохи.
15.
Задумчивый Владислав Листьев в маленьком кабинете на 11-м этаже телецентра "Останкино". Россия, 1994 год.
16.
До появления группы «Руки Вверх», Сергей Жуков и Алексей Потехин делали технопоп-музыку, вдохновившись дуэтом 2 Unlimited
В 1993 году на самарской радиостанции «Европа плюс» познакомились будущие хитмейкеры группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин. И первым их совместным музыкальным опытом стала группа Mr.Ray Company (также ее называли «Дядюшка Рэй и Компания»), почетное место вокалиста занял Сергей Жуков, а над музыкой работали несколько друзей-диджеев.
Вскоре в одной из самарских студий ребята начинают делать песни на английском языке, по стилю напоминающие популярный в 90-е коллектив 2 Unlimited. Жуков настолько сильно фанател от нидерландского дуэта, что в честь вокалиста 2U Рэя Слэйнгарда и назвал свой музыкальный проект "Дядюшка Рэй и компания". В кругу друзей Сергея называли "Мистер Рэй", некоторое время он даже носил похожую прическу.
В 1994 году группа удостоилась приза на локальном хип-хоп фестивале в Москве, а спустя 2 года записи "Мистера Рэя" попали в руки продюсеру Андрею Маликову, и на свет появились «Руки Вверх» в привычном нам виде.
В 1993 году на самарской радиостанции «Европа плюс» познакомились будущие хитмейкеры группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин. И первым их совместным музыкальным опытом стала группа Mr.Ray Company (также ее называли «Дядюшка Рэй и Компания»), почетное место вокалиста занял Сергей Жуков, а над музыкой работали несколько друзей-диджеев.
Вскоре в одной из самарских студий ребята начинают делать песни на английском языке, по стилю напоминающие популярный в 90-е коллектив 2 Unlimited. Жуков настолько сильно фанател от нидерландского дуэта, что в честь вокалиста 2U Рэя Слэйнгарда и назвал свой музыкальный проект "Дядюшка Рэй и компания". В кругу друзей Сергея называли "Мистер Рэй", некоторое время он даже носил похожую прическу.
В 1994 году группа удостоилась приза на локальном хип-хоп фестивале в Москве, а спустя 2 года записи "Мистера Рэя" попали в руки продюсеру Андрею Маликову, и на свет появились «Руки Вверх» в привычном нам виде.
17.
Беспризорник употребляет клей «Момент»
Нарколог, который специализировался на клее «Моменте»:
«В 1994 году поймали детей, которые три года жили в лесу. Их четырежды пытались поймать, а при облаве обнаружили занятные детали — печку-буржуйку и библиотеку — это они всегда забирали с собой. Среди книг обнаружили сказки «Винни-Пуха и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Незнайка на Луне», «Малыш и Карлсон».
Это были любимые книги самой старшей — она с отличием окончила школу-интернат, но после того, как кинули с квартирой, стала бродяжничать. Однажды она вспомнила, как мелкие в детдоме дышали под кроватью, купила растворитель и сорганизовала в лес таких же, как она. Самая красивая девочка из группировки увлекала в кусты мужиков из города — их грабили, а на заработанные деньги покупали бензин, еду и новые книги. После трапезы коммуна топила в землянке буржуйку и начинала дышать, а самая старшая читала всем книгу. Дети рассказывали, как в состоянии опьянения встраивались в текст - к ним приходил ослик Иа-Иа вместе с Чеширским Котом».
Нарколог, который специализировался на клее «Моменте»:
«В 1994 году поймали детей, которые три года жили в лесу. Их четырежды пытались поймать, а при облаве обнаружили занятные детали — печку-буржуйку и библиотеку — это они всегда забирали с собой. Среди книг обнаружили сказки «Винни-Пуха и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Незнайка на Луне», «Малыш и Карлсон».
Это были любимые книги самой старшей — она с отличием окончила школу-интернат, но после того, как кинули с квартирой, стала бродяжничать. Однажды она вспомнила, как мелкие в детдоме дышали под кроватью, купила растворитель и сорганизовала в лес таких же, как она. Самая красивая девочка из группировки увлекала в кусты мужиков из города — их грабили, а на заработанные деньги покупали бензин, еду и новые книги. После трапезы коммуна топила в землянке буржуйку и начинала дышать, а самая старшая читала всем книгу. Дети рассказывали, как в состоянии опьянения встраивались в текст - к ним приходил ослик Иа-Иа вместе с Чеширским Котом».
20.
Леонид Якубович в Чечне, 2001 год.
Во время боевых действий в Аргунском ущелье (2001 год) Леонид Якубович напросился на задание в засаду. Ведущего в бронежилете и с винтовкой наперевес отправили в только что разминированную траншею «держать позицию».
Вот как он об этом вспоминает в книге: «Я положил палец на спусковой крючок и прицелился. И очень хорошо представил себе, как из-за куста вышел человек.
Я его даже почти увидел. И какой-то холодок вдруг заполз мне под ложечку, стал подниматься в верх и сдавил мне горло. Палец на крючке затек и окаменел. Я вдруг отчетливо понял, что не смогу выстрелить в человека... И я испугался. Я никогда не испытывал такого страха...
Там другая жизнь, и самое страшное, что люди к этому привыкают. Я не понимаю, как они потом живут. Я даже не знаю, как это назвать. Человек, который хоть раз это увидел, запомнит навсегда. Они перешагнули через грань возможного, а вернуться назад уже нельзя.
Там страшно и кроваво, но при этом там чище духовно. То, что этих людей забывают, это преступно. Люди ничего не умеют кроме этого, а значит, если не следить за этим, они вернутся к этому. Это как наркомания, которая не лечится. Мое ощущение в Чечне было такое, как будто я увидел богатырей лично своими глазами..."»
Во время боевых действий в Аргунском ущелье (2001 год) Леонид Якубович напросился на задание в засаду. Ведущего в бронежилете и с винтовкой наперевес отправили в только что разминированную траншею «держать позицию».
Вот как он об этом вспоминает в книге: «Я положил палец на спусковой крючок и прицелился. И очень хорошо представил себе, как из-за куста вышел человек.
Я его даже почти увидел. И какой-то холодок вдруг заполз мне под ложечку, стал подниматься в верх и сдавил мне горло. Палец на крючке затек и окаменел. Я вдруг отчетливо понял, что не смогу выстрелить в человека... И я испугался. Я никогда не испытывал такого страха...
Там другая жизнь, и самое страшное, что люди к этому привыкают. Я не понимаю, как они потом живут. Я даже не знаю, как это назвать. Человек, который хоть раз это увидел, запомнит навсегда. Они перешагнули через грань возможного, а вернуться назад уже нельзя.
Там страшно и кроваво, но при этом там чище духовно. То, что этих людей забывают, это преступно. Люди ничего не умеют кроме этого, а значит, если не следить за этим, они вернутся к этому. Это как наркомания, которая не лечится. Мое ощущение в Чечне было такое, как будто я увидел богатырей лично своими глазами..."»
22.
Шествие с надувной бутылкой водки «Smirnoff» по Тверской улице.
24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
25.
Взорванный троллейбус у станции метрополитена Алексеевская. Москва. 12 июля 1996 года.
Подробности здесь : https://nafary.blogspot.com/2016/07/terakt-vzryv-trollejbusy-moscow.html
Подробности здесь : https://nafary.blogspot.com/2016/07/terakt-vzryv-trollejbusy-moscow.html
26.
Оригинальная модель танка из рубрики «Железный капут», передачи «Каламбур».
Автор – художник-бутафор Александр Алексеев (1997 год).
В настоящее время «танк» хранится в звукозаписывающей студии Сергея Гладкова (г. Одесса). В длину модель танка более метра, в ширину немногим меньше метра.
Автор – художник-бутафор Александр Алексеев (1997 год).
В настоящее время «танк» хранится в звукозаписывающей студии Сергея Гладкова (г. Одесса). В длину модель танка более метра, в ширину немногим меньше метра.
27.
Тренинги, проходящие прямо в квартирах, менеджеров по продаже знаменитой продукции Гербалайф, 1990-е годы.
28.
Сергей Безруков на съёмочной площадке сатирического шоу «Куклы»).
Сергей озвучивал разных персонажей с 1995 по 1999 год).
Сергей озвучивал разных персонажей с 1995 по 1999 год).
29.
Завод РАФ в Елгаве, Латвия 1992 год.
После развала СССР РАФ стал испытывать проблемы с поставкой комплектующих из России и сбытом своих микроавтобусов.
На фото запечатлено складирование некомплектных "рафиков" на площадках вокруг завода. Не хватало деталей шасси, двигателей и коробок передач. В общем, апокалипсис в жизни отдельно взятого завода.
После развала СССР РАФ стал испытывать проблемы с поставкой комплектующих из России и сбытом своих микроавтобусов.
На фото запечатлено складирование некомплектных "рафиков" на площадках вокруг завода. Не хватало деталей шасси, двигателей и коробок передач. В общем, апокалипсис в жизни отдельно взятого завода.
31.
"Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем уважать тебя!"
С этой надписи началась история знаменитой Стены.К концу дня она была уже покрыта надписями (15.08.1990 год).
С этой надписи началась история знаменитой Стены.К концу дня она была уже покрыта надписями (15.08.1990 год).
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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