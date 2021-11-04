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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
04 ноября 2021 21:15
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1471
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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−40
Геннадий Кирюшкин 8 минут назад
Народ России- СССР после того когда сдал свое Отечество после 1991 года.
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8k
kirpal Час назад
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