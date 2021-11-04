5.

Сотрудники СОБРа в ходе операции по освобождению заложников в обменном пункте на Фрунзенской набережной. Москва, 19 мая 1994 года.



19 мая 1994 года в дежурную часть поступило сообщение о расстреле экипажа вневедомственной охраны и захвате заложников в районе Фрунзенской набережной в Москве.

- Когда мы прибыли на место, - вспоминает Анатолий Аверкин, в ту пору начальник РУБОП ЦАО города Москвы, - оказалось. Что в перестрелке с бандитами один милиционер погиб, другой был тяжело ранен.



Как выяснилось, преступников было трое. После расстрела милицейского экипажа они усилили свой арсенал оружия захваченными автоматами сотрудников и забаррикадировались в помещении обменника, объявив кассиршу и ее сменщицу заложницами.

Нам удалось вытащить из под обстрела еще живого коллегу, а также тело погибшего. Вскоре на место прибыла группа из столичного РУБОПа во главе с начальником – Владимиром Рушайло, подтянулся отряд СОБРа, а также во главе с командиром. Оценив ситуацию, вступили в переговоры с преступниками. В качестве переговорщика с нашей стороны выступил Владимир Пономаренко - мой сослуживец, с которым я проработал не один год.



Преступники заявили, что им нужен легковой автомобиль, бензовоз и миллион долларов для вылета из аэропорта Домодедово в нейтральную страну. Один из бандитов вел себя весьма агрессивно, кричал и грозил убить одну из заложниц, если в течение трех часов их требования не будут выполнены.



Надо было что-то делать, переговорный процесс затягивался, а время подходило уже к вечеру. Решили заложить взрывное устройство со стороны черного входа. Взрыв предполагалось произвести в качестве отвлекающего маневра, а в это время спецназ должен был проникнуть в помещение обменного пункта через фасадные окна. Но данный план оказался трудновыполним, так как осуществлять минирование незаметно было проблематично. Счет шел буквально на минуты. Решили начинать штурм.

В то время, когда Володя Пономаренко в очередной раз заговорил с бандитом, командир СОБРа выстрелил из табельного ПМ в направлении голоса. По раздавшемуся вслед за этим крику стало понятно: собровец не промахнулся. Это послужило сигналом к действию для остальных: БТР с бойцами резко выдвинулся к зарешеченному окну, через мгновение краем брони была сорвана металлическая решетка и внутрь полетела граната со слезоточивым газом, а за ней следом ворвались спецназовцы…

Все закончилось в считанные секунды. Бойцы вынесли на руках живых и невредимых, хоть и шокированных происходящим женщин. Один бандит, самый активный, оказался убитым, второй – ранен, третий притаился на полу обменника.



Эта успешная операция широко освещалась в прессе и на телевидении. Действия сотрудников получили положительную оценку у специалистов и общественности. Да и сами бандиты в очередной раз убедились, что с РУБОПом шутки плохи.