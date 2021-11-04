Башня в виде перевернутой лилии с 6-кратным запасом на «опрокидывание»

Пуск был приурочен к 50-летию Октябрьской революции, и первое ее название тоже отсылало к этой знаменательной дате - «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50-летия Октября». Но так как на момент торжественного открытия работы в полном объеме завершить не успели, было принято компромиссное решение: 4 ноября с башни впервые ушёл телевизионный сигнал; на следующий день был торжественно подписан акт Государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию первой очереди Аппаратно-студийного комплекса, в состав которого входила телебашня, а вторая очередь была сдана лишь 26 декабря 1968 года.

Постановление «О строительстве нового телепередающего центра» было принято Советом министров СССР 15 июля 1955 года. В январе 1956 года для строительства был выделен участок в районе Черёмушек, но изыскания показали непригодность почв для строительства массивного сооружения. После Черёмушек рассматривались участки около Берсеневской набережной, в районе Кропоткинской улицы и Калужской заставы, подходящий был найден на территории Останкинского питомника Управления благоустройства города Москвы.