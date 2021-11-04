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30 реальных локаций, которые похожи на кадры из фильмов Уэса Андерсона

30 реальных локаций, которые похожи на кадры из фильмов Уэса Андерсона (31 фото)

Автор:
04 ноября 2021 11:54
Сообщество : Путешествия
Метки: Красивые здания   Уэс Андерсон   красивые места   локации   необычные места   уникальные места   
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У режиссера Уэса Андерсона есть свой стиль, который ни с чем не спутать. Он создает особое настроение, рассказывая необычные истории, скрывающиеся за фасадами красивых и уникальных зданий. Онлайн-проект Accidentally Wes Anderson собирает похожие локации по всему миру. Только взгляните - они действительно выглядят как декорации из фильмов Андерсона!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые здания   Уэс Андерсон   красивые места   локации   необычные места   уникальные места   
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22k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Пристройка к Мэдисон Отелю в Нью-Джерси в виде жд вагона - не розовая.
Это обработка фильтрами.
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4k
Александр 38 минут назад
хах, Грузинская гостиница...
гугл переводчиком хоть бы попробовали
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