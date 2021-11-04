30 реальных локаций, которые похожи на кадры из фильмов Уэса Андерсона

Автор:
04 ноября 2021 11:54
У режиссера Уэса Андерсона есть свой стиль, который ни с чем не спутать. Он создает особое настроение, рассказывая необычные истории, скрывающиеся за фасадами красивых и уникальных зданий. Онлайн-проект Accidentally Wes Anderson
собирает похожие локации по всему миру. Только взгляните - они действительно выглядят как декорации из фильмов Андерсона!
1. Здание Eastern Columbia | Лос-Анджелес, Калифорния | ок. 1930 г. Стиль ар-деко
2. Хельсинки, Финляндия, ок. 1907 г.
3. Отель Belvédère Furka Pass, Швейцария ок. 1882 г.
4. Palmenhaus Schönbrunn | Вена, Австрия | Около 1882 г.
5. Библиотека наук Верхнего Лаузица | Герлиц, Германия | Около 1779 г.
6. Бассейн на Маршалл-стрит, Лондон, Англия, около 1850 г.
7. Маяк Турлитис, Андрос, Греция ок. 1897 г.
8. Риад Ясмин Марракеш, Марокко, ок. 2002 г.
9. Пригородная станция Филадельфия, Пенсильвания, ок. 1930 г.
10. Охотничий домик Гогенлоэ Татранска Яворина, Словакия ок. 1883 г.
11. "Джорджиан Хотел" | Лос-Анджелес, Калифорния | ок. 1933 г.
12. Почтовое отделение Северного Хобарта, Тасмания, Австралия, ок. 1913 г.
13. Эстрада Брайтон-Бич Брайтон, Великобритания ок. 1884 г.
14. Ворота Патрика Джайпур, Индия, ок. 2016 г.
15. Деревня Хауганес Эйяфьордур, Исландия, ок. 1882 г.
16. Паломническая церковь Святого Винсента Хайлигенблут-ам-Гросглокнер, Австрия ок. 1491 г.
17. Железная дорога Golden Pass, Монтрё, Швейцария, около 1901 года.
18. Лейнсборо, Лондон, Великобритания, ок. 1719 г.
19. Вилла Сола Кабиати, Комо, Италия, ок. 1500 г.
20. Гостиница "Москва" | Белград, Сербия | ок. 1908 г.
21. Гостиница Opera Prague, Чехия ок. 1890 г.
22. Загородный дом Тинакилли, графство Уиклоу, Ирландия, ок. 1876 г.
23. Аббатство Святого Бенедикта | Квебек, Канада | 1912 год
24. Мэдисон Отель | Морристаун, Нью-Джерси | ок. 1936 г.
25. Магазин Gosling Brothers, Гамильтон, Бермуды, около 1806 г.
26. Отель Mills House, Чарлстон, Южная Каролина ок. 1853 г.
27. Ноттинг-Хилл | Лондон, Англия | ок. 1356 г.
28. Гранд Отель Европа, Прага, Чехия ок. 1872 г.
29. Большой крытый рынок | Будапешт, Венгрия | ок. 1897 г.
30. Пекарня Везувий | Нью-Йорк, Нью-Йорк | ок. 1920 г.
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— переведено специально для fishki.net
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