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Чипировать всех мигрантов

Чипировать всех мигрантов (1 фото)

Автор:
04 ноября 2021 11:16
Метки: мвд   мигранты   чипировать   
213
1

Чипировать всех мигрантов: «МВД предложило выдавать иностранцам, у которых есть вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии. Карта будет содержать фото лица в электронном виде, изображения папиллярных узоров пальцев, QR-код. Карточку можно будет использовать 10 лет с даты записи информации о биометрических персональных данных»

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Метки: мвд   мигранты   чипировать   
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5k
Echo 3 часа назад
вживлять надо как собакам, а то потеряют
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5k
Ruk Минуту назад
выслать всех мигрантов! можно и чипануть на дорожку
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29k
Антон 11 минут назад
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38k
Александр Час назад
Удивительная у нас страна, сперва царь открывает ворота и облегчает въезд мигрантов в Россию, потом ждет, когда мигранты начнут охренвать, а потом вроде-бы, но еще не точно, ужесточить въезд мигрантов.
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8k
Barachek_Obachek Час назад
И кастрировать!
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4k
au3 2 часа назад
А нафиг карта? Главное накопление биометрических данных, что б идентифицировать организм.
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14k
uutb 2 часа назад
Напомнило...
Ссылка www.youtube.com
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27k
lem02 2 часа назад
Лучше так...
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976
Ольга 3 часа назад
Почему этого раньше не сделали?
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4k
tamin 3 часа назад
А слова то какие..чипировать. бред. Мигранты разные бывают. Рой джонс так то тоже мигрант. И мы ему не рады?
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4k
Максим 3 часа назад
И дальше что? Ужесточать на бумаге у нас любят. А по факту как исполнять будут?
Имеет ли право мигрант выйти из дома без паспорта и документов на пребывание? Нет. Но ходят ведь? На днях сам был свидетелем, как кондуктор пытался оштрафовать мигранта за безбилетный проезд, а у того не было документов. В итоге его просто отпустили, что бы не связывается с полицией, ведь пришлось бы в отдел ехать и терять время.
Могут ли они нарушать закон? Опять нет. Но смотрите как интересно, им объявляют амнистию и зовут еще к нам. А кто чаще всего носится на велосипедах по тротуарам, хотя права на это не имеют? Кто больше всех качает права силой, нападая толпой? А что в ответ? Верно у преступности нет национальности.
Продолжать можно долго. Так что чипы эти для успокоения народа и маминых националистов, что визжат в ухо или еще куда надо чип воткнуть.
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Весело там у вас!
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9k
kaboza 3 часа назад
с берданки в сраку, едобровольно принудительно
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31
wwwink 3 часа назад
это чтоб потом как с геномной регистрацией? Уже новоиспечённые парламентарии предлагают распространить это всех граждан России
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13k
Михалыч 3 часа назад
Правильно. Давно пора.
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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Вот кто видит картину в целом,на много ходов вперёд!
Ссылка youtu.be
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106k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Лучше вместе с чипом в ухо.
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