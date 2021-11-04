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Чипировать всех мигрантов: «МВД предложило выдавать иностранцам, у которых есть вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии. Карта будет содержать фото лица в электронном виде, изображения папиллярных узоров пальцев, QR-код. Карточку можно будет использовать 10 лет с даты записи информации о биометрических персональных данных»
Авторский пост
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Метки: мвд мигранты чипировать
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«МВД предложило выдавать иностранцам, у которых есть вид на жительство или патент на работу в России.
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Рой Джонс ГРАЖДАНИН РОССИИ!!!!
Имеет ли право мигрант выйти из дома без паспорта и документов на пребывание? Нет. Но ходят ведь? На днях сам был свидетелем, как кондуктор пытался оштрафовать мигранта за безбилетный проезд, а у того не было документов. В итоге его просто отпустили, что бы не связывается с полицией, ведь пришлось бы в отдел ехать и терять время.
Могут ли они нарушать закон? Опять нет. Но смотрите как интересно, им объявляют амнистию и зовут еще к нам. А кто чаще всего носится на велосипедах по тротуарам, хотя права на это не имеют? Кто больше всех качает права силой, нападая толпой? А что в ответ? Верно у преступности нет национальности.
Продолжать можно долго. Так что чипы эти для успокоения народа и маминых националистов, что визжат в ухо или еще куда надо чип воткнуть.