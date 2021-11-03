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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 8 постов • 1 подписчик подписаться
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В сети появилось видео, снятое на месте крушения Ан-12 в Иркутской области

В сети появилось видео, снятое на месте крушения Ан-12 в Иркутской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 23:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: АН-12   Иркутск   Россия   СК РФ   видео   крушение   место   падения   
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СК показал кадры с места падения самолёта у села Пивовариха, недалеко от которого, он заходил на второй круг посадки.

По поручению главы ведомства Бастрыкина уголовное дело о крушении по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), уже передано в центральный аппарат комитета.

Ан-12 принадлежал белорусской Авиакомпании Гродно. Упавшим самолётом управлял опытный экипаж, сообщается на Telegram-канале "RT на русском".

Причины ЧП выясняются в настоящее время. По предварительным данным, все семь человек, находившиеся на борту самолёта в момент крушения - погибли.

Самолёт был обнаружен горящим в 7 км от Иркутска, недалеко от населённого пункта Пивовариха, эти и другие подробности происшествия в ранее опубликованном материале.

Источник:

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Метки: АН-12   Иркутск   Россия   СК РФ   видео   крушение   место   падения   
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17k
Vital Idol 41 минуту назад
8-ое крушение за год...
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4k
VL 2 часа назад
Вечного полёта экипажу.... Близким мужества пережить горе.
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−6
_-_AndreW-_- 3 часа назад
Есть примета: в самолете часть экипажа из Украины - быть беде.
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