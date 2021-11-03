В сети появилось видео, снятое на месте крушения Ан-12 в Иркутской области

СК показал кадры с места падения самолёта у села Пивовариха, недалеко от которого, он заходил на второй круг посадки.
По поручению главы ведомства Бастрыкина уголовное дело о крушении по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), уже передано в центральный аппарат комитета.
Ан-12 принадлежал белорусской Авиакомпании Гродно. Упавшим самолётом управлял опытный экипаж, сообщается на Telegram-канале "RT на русском".
Причины ЧП выясняются в настоящее время. По предварительным данным, все семь человек, находившиеся на борту самолёта в момент крушения - погибли.
Самолёт был обнаружен горящим в 7 км от Иркутска, недалеко от населённого пункта Пивовариха, эти и другие подробности происшествия в ранее опубликованном материале.
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