Запретить и (не) забыть. Какие клипы запрещали показывать по телевидению и почему

Видимо, поэтому мы и не увидели экранизацию «Собора Парижской Богоматери». Ведь там почти полный набор всего этого – и тебе пытки, и венерические заболевания, и даже священник-злодей.

Конечно, снимать фильмы, где есть все эти «кошмары», было можно, но их бы просто нигде не показали: почти все кинотеатры принадлежали Гильдии, а Гильдия как раз и следила за соблюдением кодекса.