Запретить и (не) забыть. Какие клипы запрещали показывать по телевидению и почему

Со времени существования и действия Кодекса Хейса, который фактически стал бичом Голливуда, прошло уже больше 50 лет.
Тогда в Голливуде действовали свои правила: нельзя было показывать обнаженную натуру (даже тени), мат, экспрессивные выражения (даже слова God, Lord и Jesus), разговоры о сексе (только порицательно), изображение нелегальной продажи наркотиков, сексуальные извращения (даже намеки на них), белое рабство, смешанные браки и межрасовые отношения, демонстрация половых органов детей, упоминания и демонстрация ЗППП, сцены родов (даже силуэты), высмеивание религии и духовенство (священник не мог быт злодеем или даже комичным персонажем). При этом были и относительно здравые идеи. Нельзя было умышленно оскорблять людей любой нации и вероисповедания – правда, атеистов можно.
Кто-то даже сделал фотосет со всеми запретами республиканца Хейса.
Был еще и список того, что показывать воспрещалось не так строго, но все же не рекомендовалось. Например, сцены пыток, поджогов, кражи, сцены, вызывающие сочувствие к преступникам и многое, многое другое.
Видимо, поэтому мы и не увидели экранизацию «Собора Парижской Богоматери». Ведь там почти полный набор всего этого – и тебе пытки, и венерические заболевания, и даже священник-злодей.
Конечно, снимать фильмы, где есть все эти «кошмары», было можно, но их бы просто нигде не показали: почти все кинотеатры принадлежали Гильдии, а Гильдия как раз и следила за соблюдением кодекса.
Но цензура не может существовать бесконечно. В итоге кодекс отменили, но кое-какие ограничения все же остались. В основном, правда, они касаются телевидения, и сейчас мы поговорим о современном искусстве музыкальных видео.
И начнем, конечно, с короля поп-музыки – Майкла Джексона. Его клип Black or White вышел еще в 1991 году. Там даже отметились молодые Маколей Калкин и Тайра Бэнкс.
Но провокационность клипа все-таки не осталась незамеченной главным музыкальным каналом того времени. На видео Джексон танцует очень неоднозначно, особенно в последние четыре минуты видео.
Клипы поп-короля всегда были мини-фильмами, и хоть это видео на вполне себе понятную тему – равенство всех, но все же движения в конце 11-минутного видео. В итоге боссы MTV решили, что перевоплощения Джексона в пантеру – еще ладно, но руки на пахну и активные покачивания бедрами – слишком.
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Эти 4 минуты вырезали и показывали клип без них. А полное видео – в ночное время. Сейчас оно доступно полностью на YouTube.
Есть еще один клип того же года, что и видео Майкла Джексона – песня коллектива Soundgarden – Jesus Christ Pose (то бишь поза Иисуса Христа). Его тоже запретили для показа по MTV из-за, внимание, антихристианизма. Все из-за того, что в видео, весьма абстрактном, в какой-то момент появляется большой крест с распятой девушкой.
Участникам коллектива в какой-то момент начали приходить угрозы, и все они, плюнув, решили отказаться от ротации клипа. Зато наверняка. Сейчас он тоже полностью доступен на YouTube.
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Цензура на MTV не обошла стороной и неподражаемую Шер.
Видео на песню If I Could Turn Back Time запретили на канале из-за слишком откровенного наряда певицы. Позже такие наряды уже не смущали никого. И мы увидели и Бритни Спирс и прочих.
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Ну и куда без героини эпатажа всех времен? Конечно, Мадонну запреты тоже не оставили в стороне. Удивительно, но относительно безобидный клип на песню Justify My Love запретили к показу из-за сцен бисексуальности и наготы.
При этом к Мадонне за словом в карман не полезет никто. Тогда она справедливо возмутилась, почему же спустя столько лет после прекращения действия Кодекса Хейса люди смотрят боевики с жесточайшими сценами насилия, а клип, в котором есть невинный поцелуй девушек и объятия мужчин – под запретом самого прогрессивного канала MTV?
Но спустя годы красивое черно-белое видео доступно на YouTube.
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Музыка со временем, конечно, меняется. Как и MTV. Но это не помешало ему все же запретить в 2014 году к показу клип группы Two Door Cinema Club на песню Handshake. Причиной стало то, что один из героев отсекает голову другому герою мясницким ножом.
На деле, правда, не все так ужасно. Голова даже умудряется жить без тела. И даже интереснее, чем могла бы жить с телом. Клип тоже доступен на различных площадках.
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Были и другие поводы для исчезновения клипов с различных каналов. Как, например, случилось с коллективом рэперов N.W.A. и их клипом на песню Straight Outta Compton.
Там парни читают о том, что в США есть полицейский произвол и посылают ко всем чертям правоохранителей.
В итоге это не понравилось ФБР, и клип перестали показывать на MTV, что лишь добавило коллективу популярности. Эффект Бейонсе в действии.
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Но были и запрещенные по не таким очевидным причинам клипы. Например, клип на песню певицы Ники Минаж – Stupid Hoe запретили не только на телевидении, но и на нескольких онлайн-площадках.
А причиной, как предположили пользователи, стало обилие мата, наготы и большого количества мигающих кадров, что может вызвать приступы эпилепсии.
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Но американский телеканал отказывался показывать клипы и за меньшие «грехи». Так, например, в 1999 году, когда глобальная сеть еще не набрала таких оборотов, MTV отказался показывать один из самых дорогих клипов в истории – She’s a Bitch певицы Мисси Эллиот.
Бюджет превышал 2 млн долларов, при этом он доступен на онлайн-площадках. А все из-за мата.
Зато теперь можно насладиться эстетикой конца 90-х-начала нулевых. Клип определенно стал предзнаменованием дорогих танцевальных видео.
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Запреты не обошли стороной и исландскую певицу Бьорк. Клип на песню Cocoon вышел в относительно уже свободном 2002 году.
Его сняла японка Эйко Исиока, которая даже получала Оскар за лучший дизайн костюмов за работу над фильмом Копполы «Дракула».
Клип в черно-белых тонах не понравился на телевидении из-за обнаженной натуры, хотя там нет ничего откровенного. Видимо, в том и мастерство Исиоки – из относительно невинных сцен ей удалось создать почти что порнографию.
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Не обошел стороной запрет и группу The Cardigans и их клип на песню «My Favourite Game».
Это один из немногих клипов, который канал запретил не только в США, но и в европейском подразделении MTV. А все дело в том, что героиня ведет себя асоциально. Она провоцирует ДТП, пытаясь покончить с собой, но умирает совсем не от этого.
На клип творцы потратили баснословные 300 тысяч долларов, и для разных рынков сняли разные концовки (концовка камня и уходящая концовка).
К слову, к суицидальным идеям героини относят и другие детали видео. А какие – можно увидеть самостоятельно на YouTube.
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Из-за асоциального поведения героев в свое время запретили и другой клип – группы Foo Fighters . В их клипе на песню «Low» герои рушат номер в мотеле, сами они одеты как стриптизерши и в принципе ведут себя странно.
По легенде это был один из самых дешевых клипов профессиональных музыкантов в истории. Коллектив заплатил за съемки всего 53 доллара – именно столько стоила аренда мотеля.
А посвящен клип «всем гомофобам юга США». Что там такого – можно посмотреть самостоятельно.
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Но вернемся и в начало 80-х. Тогда руководство канала было куда менее толерантным – запретить клип к показу могли и просто за то, что в нем чернокожий паренек танцует с белокожими девушками. Так случилось и с Риком Джеймсом. Его культовую песню Super Freak, которую позже сплагиатил MC Hammer, за что и поплатился.
Формальной причиной стал «неформат» песни для телеканала, тогда там показывали в основном софт-рокеров и синтипоп-исполнителей, а вот легкомысленная песенка «не зашла». Что стало причиной на самом деле – возможно, демагогия, но об этом рассказать могут только топ-менеджеры канала.
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Вернемся в относительно недавнее прошлое. Песня Рианны S&M звучала чуть ли не из каждого утюга, а строчки Sticks and stones may break my bones/ But chains and whips excite me прочно въелись в головы фанатов, в самом клипе мелькали сцены как раз соответствующей тематики.
Чуть позже менеджерам Рианны пришлось заплатить известному БДСМ-фотографу за визуальный плагиат, а по американскому телевидению клип и вовсе не показали. Все потому, что слишком уж там много эротического подтекста и прямых слов.
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Ну и конечно, кто не помнит знаменитейшую провокацию от The Prodigy на песню Smack My Bitch Up, где герой клипа явно употребляет запрещенные вещества, пьяным водит автомобиль, посещает стрип клуб и в итоге уезжает с красоткой домой? И все это – от первого лица»!
А в конце, пожалуй, происходит одна из наиболее шокирующих развязок. Для еще не такого толерантного общества с четкими гендерными рамками это был шок. Но, наверное, с тех пор и начался подъем клипов на новых уровень и более свободных взглядов в видео.
Но этот клип по MTV все же не показали, а на YouTube до сих пор тяжело найти хоть какие-то более-менее полные видео.
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Были и другие поводы бана на MTV. Например, клип Нила Янга на песню This Note's For You.
Вроде как очень лиричная песня, но канал обиделся на то, что там куча пародий на звезд, которые рекламировали напитки. А компании ведь все же спонсировали канал.
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В целом, время идет, и большинство из этих клипов вышли уже более 20 лет назад. Сейчас вряд ли можно дождаться цензуры на творчество, если это не противоречит официальному закону. Да и большинство видео теперь размещаются на различных онлайн-площадках и тысячу раз перезаливаются.
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