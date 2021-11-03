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Картинки на позитиве

Картинки на позитиве (29 фото + 3 видео)

Автор:
03 ноября 2021 09:11
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
2270
29
3
Картинки и другое с просторов интернета

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17  комментариев
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19k
kamanch 3 часа назад
Алла Борисовна, ну что ж вы так-то?
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8k
Самка Хорька Полчаса назад
Извините, вы медвежонка не видели?..
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18k
Anna 39 минут назад
Комментарий к фото
умер Андрей, не дождался рождения братьев
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18k
Anna 43 минуты назад
Комментарий к фото
интрига. может быть гнёт для засолки капусты?
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880
Opliut Час назад
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зато было три сестры.
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2k
kca-opa Час назад
С точки зрения ботаники, картофель и томат очень близкие родственники семейства паслёновых, но вот с арифметикой аффтор картинки ни разу не дружит, даже до четырёх считать не научился, вижу три, пишу четыре, даун...
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106k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Как-то туповаты "шутки"...
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38k
Александр 2 часа назад
Плохо падает. Прямо на шею... (
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3k
ride 3 часа назад
Комментарий к фото
Да ну нафиг, половина сдохла, вторая алкоголики
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57k
Андрей 3 часа назад

Твою ж мать!!!
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