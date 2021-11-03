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Странная находка в колбасе шокировала мужчину

Странная находка в колбасе шокировала мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 09:04
Сообщество : Еда
Метки: антисанитария   видео   колбаса   маска   мясо   находка   неожиданно   
1982
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Мужчина решил позавтракать бутербродами с колбасой, однако его утро было омрачено неприятной находкой. В мясном продукте обнаружилась хорошо знакомая многим вещь.
Маска с ароматом колбаски! Мужчина снял видео о своей неприятной находке и поделился им с пользователями сети.

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Метки: антисанитария   видео   колбаса   маска   мясо   находка   неожиданно   
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27  комментариев
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4k
NO NAME 2 часа назад
Зачем название колбасы замазали? Страна должна знать своих героев! А то следующий раз туда трусы засунут!
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171
Юденич 14 минут назад
Как туда попала маска как раз и объяснимо - работник наклонился над чаном с фаршем и уронил маску. Такое бывает если покупается низкокачественная колбаса от неизвестных производителей. Нот нужно было показать что это за колбаса и сказать где покупал, чтобы другие знали.
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Странно как-то. С одной стороны, вроде маска надёжно вмурована в фарш. С другой - мужик, судя по сопроводительному тексту, уже знал, что в батоне маска, дял чего и снял сюжет. Однако маску он доставал с видимым усилием, разрез делал на глазах зрителя... не знаю, всё-таки попахивает постановкой.
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171
Юденич Мария Коненкова 13 минут назад
Он догадался что это маска по увиденному фрагменту. Я лично понял так.
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3k
дед Сергей 40 минут назад
Хорошо, что не презик.
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33k
Aleksandr 47 минут назад
Купившему палку колбасы маска-в подарок!
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19k
kamanch 59 минут назад
Антиковидная колбаса!
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34k
Антон Час назад
Однако, резать колбасу под камеру! Меня терзают смутные сомнения!
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3k
Горожанин Час назад
Креактивная реклама ношения масок по-русски. Ждём рекламу вакцинации.
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1k
Боцман Час назад
ну да ну да.....он каждый раз колбасу режет под включенную камеру....
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724
D. K Час назад
Возможно тут не только маска, но и тот кто ее носил.
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171
Юденич D. K 11 минут назад
А вот это вопрос.
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890
Hallo FreeSpace Час назад
Да это еще вполне нормально , значит хоть в масках там ходят )))
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56k
parallax Час назад
Просто акция - Купи колбасу, маска в подарок."
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2k
Заряд бодрости Час назад
подгон от мясокомбината, чо
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13k
MrForstd Час назад
Ну ништяк, значит колбасу в масках делают, соблюдают сан нормы так сказать
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2k
lekha-fil Час назад
У мужика нож тупой: не разрезал маску.
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890
Довер Иванович 2 часа назад
"Б" безопасность. Кавид все таки маска везде нужна.
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