Странная находка в колбасе шокировала мужчину

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Мужчина решил позавтракать бутербродами с колбасой, однако его утро было омрачено неприятной находкой. В мясном продукте обнаружилась хорошо знакомая многим вещь.
Маска с ароматом колбаски! Мужчина снял видео о своей неприятной находке и поделился им с пользователями сети.
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Метки: антисанитария видео колбаса маска мясо находка неожиданно
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