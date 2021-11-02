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Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про деревянные члены из Химок

Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про деревянные члены из Химок (18 фото)

Автор:
02 ноября 2021 22:41
Метки: актеры   история фильма   кино   
567
18

«Ширли-Мырли»: продукт своей эпохи, был снят на перепутье истории, в интересное время перемен, когда старый мир уже разрушен до основания, а новый ещё не построен.

Режиссер Владимир Меньшов за свою жизнь снял всего 5 фильмов, но этого было достаточно, чтобы войти в историю.  У всех есть колоссальная народная любовь, а у картины « Москва слезам не верит» есть Оскар. Гораздо сложнее получилось с комедией Ширли-Мырли, которая вышла в 1995 году и многими оказалась не понята.
Грубый юмор, диковатый сюжет, ощущение тотального хаоса. Все это давало повод называть фильм дурновкусием и считать, что режиссер ошибся. Так ли это?

×

В конце 90-х, когда я увидела картину "Ширли-Мырли" по телевизору, для меня он сразу стал «угарной комедией», а для моей мамы, по началу, это была пошлятина: ну как так, режиссер, снявший «Москву слезам не верит», под которую плакал весь мир, снимает такой бред. Но пересмотрев фильм несколько раз, я поняла, что это идеальная пародия на 90-е годы, самое точное высказывание о том, что было в то время.


Как придумывали фильм и название.

Сценаристы фильма Виталий Москаленко и Андрей Самсонов писали сценарий в присутствии Владимира Меньшова. По словам самого режиссера, они так смеялись в процессе написания над актуальностью событий и яркостью персонажей, что уже не было сомнений, фильм надо срочно снимать.

Название картины, сценарист Виталий Москаленко, взял из собственного детства. Дело в том, что его бабушка всегда пела одну частушку, которая называлась "ширли-мырли, шырма-нирли, ширма-тыркин, мур-мур-кин".  Даже в самой картине главный герой Васька Кроликов исполняет данную песню. Долгое время это было названием фильма, но потом, Владимир Меньшов решил его сократить.


«Пафосный конферанс и угарное содержание»

Фильм был напичкан суперзвездами советского кино. На тот момент работы практически не было ни у кого, и кинематограф не исключение. Некоторые артисты сидели без ролей в театре, перебивались незатейливыми фильмами. Но имя Владимира Меньшова являлось гарантом качества и все, кто играл в картине, согласились сниматься без уговоров.

В таком созвездии артистов есть и режиссерский ход. Если вспомнить начальные титры, то там была пафосная заявка, в ней указывались не только имена, но и отчества актеров. Такая ирония режиссера говорила о том, что в фильме будет набор ярких эпизодов с народными артистами, даже в самых маленьких ролях, в которых по своему статусу они никогда не играли.


Пьяница Суходрищев. Как создавалась гениальная роль Табакова.

Меньшов очень хотел, чтобы роль Суходрищева играл Олег Табаков, но не знал, как ему это предложить, как вообще завлечь его в фильм.
Режиссер и сценаристы приехали к Олегу Павловичу в театр, после спектакля, и стали читать ему сценарий. Табакову очень понравилась идея, но он отказался, тк думал, что придется играть Ваську Кроликова, на которого он не подходит по возрасту.

Тогда Меньшов предложил ему маленькую роль алкоголика Суходрищева, чему Олег Павлович очень обрадовался. Еще в 70-е годы, актеру приходилось играть подобного персонажа в развернутом варианте, в спектакле «А поутру они проснулись» по рассказу Шукшина. Поэтому Табакову практически ничего не нужно было придумывать, он давно уже сделал эту роль.


Происхождение имени главного милиционера в фильме, Жан-Поль Пискунов.

Здесь идет отсылка к тому, что в 60-е годы французский актер Жан-Поль Бельмондо был очень популярен и многие родители даже называли детей его именем. По сценарию Пискунову около 30 лет, и конечно же понятно, почему этот человек становится милиционером, он очень хочет быть крутым, как Бельмондо.


Интересные факты.

Как рассказывал Валерий Гаркалин, на съемках фильма мало кто смеялся. При том, что каждая фраза вызывает гомерический смех. Актеры работали с полной отдачей и в серьез, без всякой халтуры. Это еще раз доказывает то, что маленьких ролей не бывает.
Крылатая фраза Суходрищева «Этого пи...ра в Химках видал, деревянными членами торгует!»

Вообще не соответствует тому, о чем все подумали изначально. Оказывается «члены» - это члены ЦК КПСС, в виде матрешек, которые были так популярны у иностранцев в 90-х.
При показе картины на кинофестивалях все члены жюри заливались диким хохотом, а когда подходило время оценивать, то все они окрестили «Ширли-Мырли» худшим фильмом всех времен и народов. Меньшова это обижало всю жизнь.

Цитата президента (Меньшова) из фильма: «Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло.»


Почему поначалу невзлюбили фильм.

Когда картина вышла на экраны, многие фыркали и плевались. Конечно, в этом фильме рассказаны многие нелицеприятные вещи, про наши фобии, про национальные стереотипы. Меньшов снял маски и вскрыл ханжеское отношение к элементарным, жизненным вещам. И не всем понравилось, что самым нормальным персонажем стал Вася Кроликов, аферист и уголовник, который любит маму, квашенную капустку, принимает братьев, помогает им, и спасает.

Фильм оказался сатирически-правдивым. Более того, он и про наше время, про весь этот печальный каламбур, который твориться сейчас. И с годами, люди не только оценили этот шедевр по достоинству, но он становится как хорошее вино, все вкуснее и актуальнее.  А игра актеров бесподобна.

Я бы еще сказал, что для нашей страны этот фильм – утопия. Режиссер показал, что все люди братья, и все, когда-нибудь, мы будем жить в лучшем мире. Так ли это, наверное зависит от нас самих..

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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1k
Палыч 3 часа назад
Что мы не знали ©
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0
сергей 12 минут назад
Фильм замечательный, хотя и возникало ощущение, что крыша поехала.. Смотрел его на премьере (бесплатной) в Подольске - Меньшов лично выступил перед показом, т.к. хотел пройти в депутаты от нашего города. По моему, повторял показ несколько раз. Но, насколько я помню, его так и не выбрали. Но аплодировали от души.
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12k
ss Час назад
О! Хорошо, что напомнили. Надо пересмотреть.
А фильм шедевральный. Наравне с гайдаевскими. Что ни фраза, то цитата в народ. Что ни декорация - то шедевр. Начиная от вагонного купе в квартире у проводницы Кроликовой и заканчивая разбухшей в водке звездой, когда Пискунов нашёл алмаз. О гениальной актёрской игре вообще молчу.
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6k
newegg 2 часа назад
Фильм-гротеск, фильм-буффонада.
Можно смотреть опять и опять, высматривая любимые моменты и каждый раз находя что-то новое.
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15k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"А сиську почему много народу просило?"
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472
Влад 3 часа назад
Один из моих любимых фильмов, наравне с Особенностями национальной охоты...
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268
Andrey 3 часа назад
Все в нашем мире познается в сравнении ! Сравните "Ширли- Мырли " и " Любовь и голуби! Или с Собачьим сердцем ! Думаю что параллели умный читатель сам проведет!
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Отстой, но надо еще раз пересмотреть, может зайдет. Война и мир не зашла.
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12k
Вася 3 часа назад
говнище редкостное.. стыдно за табакова, обосрался первый раз там, а второй в "карлосоне".. меньшов сиськи жены во все фильмы пихает извращенец.. оскароносец блин. в жопе
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29k
Антон 3 часа назад
Без мата он был бы шедевром. А так наглядно показал, что могут снять именитые режиссёры без контроля цензуры, куда их занесёт и насколько далеко.
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268
Andrey Majul 3 часа назад
Вы очень удивитесь ,но Казахи снимают неплохое кино ! Правда кому и кобыла невеста !
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1k
Михалыч 3 часа назад
Соглашусь, первый раз смотрел сразу после выхода фильма, вообще не понял, что за херня.
Следующий раз смотрел лет 10 спустя, и зашёл как совсем другой фильм. В любом случае, фильм, который разошёлся на цитаты в таких широких кругах, нельзя назвать говёным.
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