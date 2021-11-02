Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про деревянные члены из Химок

В конце 90-х, когда я увидела картину "Ширли-Мырли" по телевизору, для меня он сразу стал «угарной комедией», а для моей мамы, по началу, это была пошлятина: ну как так, режиссер, снявший «Москву слезам не верит», под которую плакал весь мир, снимает такой бред. Но пересмотрев фильм несколько раз, я поняла, что это идеальная пародия на 90-е годы, самое точное высказывание о том, что было в то время.



Как придумывали фильм и название.