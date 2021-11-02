11.

Муниципальная милиция



В 1992 году, ещё будучи премьером правительства Москвы, Ю. М. Лужков подписывает постановление "Об управлении муниципальной (местной) милиции". Ну, цели, конечно, декларировались самые благие: забота о гражданах, пресечение преступлений и охрана порядка в столице. Первые 50 экипажей муниципальной милиции появились в Москве в сентябре 1992 года.



Тогда Юрий Лужков назвал эти подразделения "милицейской гвардией мэрии". В муниципальную милицию вбухали огромные деньги и много рассказывали о критериях отбора сотрудников: рост, внешний вид, психическая стойкость...



На муниципалов возлагались большие надежды, однако скоро стало понятно, что особой подмоги городу в борьбе с преступностью от них нет. Наделив “местную” милицию правами, с нее сняли все привычные милицейские обязанности. Доставил пойманного на улице в отделение, сдал с рук на руки — а там хоть трава не расти. Посадят его, не посадят, муниципалов не волновало. Зато в единоборстве со старушками–торговками и алкашами у подъездов они побеждали всегда.



А позже муниципальная милиция и вовсе выродилась в некое подобие опричнины, работавшей по заказу московских властей.