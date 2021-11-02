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Интересные фотографии 1990-х

Интересные фотографии 1990-х (35 фото)

Автор:
02 ноября 2021 21:15
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1301
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
"Девушка из 90-х передаёт привет" – красотки 21 века в восторге!
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13k
Алексей 2 часа назад
Девушка может и симпатичная...
Но стрелок, держащий палец на спусковом крючке, в данном случае, у меня не ассоциируется с профессионализмом.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Кто-то сможет обьяснить кому были нужны пустые банки из под пива?
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9k
Vacony 2 часа назад
Да уж.. мне было 18 лет ... что то не припоминаю тогда такое...
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696
Мы Ул 2 часа назад
Сотрудники спецназа проверяют документы и обыскивают кавказцев возле Казанского вокзала, Москва, 13 сентября 1999 год.

Ору: А ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ ТАК?????
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7
07 andrey 2 часа назад
25 фото-эт не самолёт а судно на подводных крыльях (спк) Комета 16 рейсы на Трабзон кажись были
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Снимок 19 это первая половина 90х. Операция "Заслон". Она в Казани года 3 проводилась. Первое время перекрывались почти все перекрёстки и проверяли практически все автомобили с полным досмотром. Участвовали все службы. Первоначально "улов" был огромным. Оружие, наркота и.т.д.
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17k
babuby 3 часа назад
Телохранителя Березовского уволили по приказу Ельцина, за то что он открыл дверь Березовскому? Дааа... Лютое время было.
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