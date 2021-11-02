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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
1.
Российские фанаты во время концерта Red Hot Chili Peppers на Красной площади в Москве. 14 августа 1999 год.
2.
Телохранитель Бориса Березовского открывает дверь автомобиля своему начальнику в аэропорту Внуково, когда Березовский прибывает из Баку. По приказу Бориса Ельцина его уволят с должности вечером этого дня. Москва, 5 марта 1999 год.
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3.
Встреча нового, 1996 года в плену.
На фото Владимир Шарпатов с Виктором Рязановым. Фото: из архива Владимира Шарпатова.
3 августа 1995 года самолёт Ил-76, принадлежащий компании «Аэростан» (Казань), был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж самолёта смог совершить побег из плена.
Звание Героя России присвоено указом президента России № 1225 от 22 августа 1996 года. Звезду Героя России В. И. Шарпатову вручил в Кремле премьер-министр В. С. Черномырдин.
На фото Владимир Шарпатов с Виктором Рязановым. Фото: из архива Владимира Шарпатова.
3 августа 1995 года самолёт Ил-76, принадлежащий компании «Аэростан» (Казань), был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж самолёта смог совершить побег из плена.
Звание Героя России присвоено указом президента России № 1225 от 22 августа 1996 года. Звезду Героя России В. И. Шарпатову вручил в Кремле премьер-министр В. С. Черномырдин.
11.
Муниципальная милиция
В 1992 году, ещё будучи премьером правительства Москвы, Ю. М. Лужков подписывает постановление "Об управлении муниципальной (местной) милиции". Ну, цели, конечно, декларировались самые благие: забота о гражданах, пресечение преступлений и охрана порядка в столице. Первые 50 экипажей муниципальной милиции появились в Москве в сентябре 1992 года.
Тогда Юрий Лужков назвал эти подразделения "милицейской гвардией мэрии". В муниципальную милицию вбухали огромные деньги и много рассказывали о критериях отбора сотрудников: рост, внешний вид, психическая стойкость...
На муниципалов возлагались большие надежды, однако скоро стало понятно, что особой подмоги городу в борьбе с преступностью от них нет. Наделив “местную” милицию правами, с нее сняли все привычные милицейские обязанности. Доставил пойманного на улице в отделение, сдал с рук на руки — а там хоть трава не расти. Посадят его, не посадят, муниципалов не волновало. Зато в единоборстве со старушками–торговками и алкашами у подъездов они побеждали всегда.
А позже муниципальная милиция и вовсе выродилась в некое подобие опричнины, работавшей по заказу московских властей.
В 1992 году, ещё будучи премьером правительства Москвы, Ю. М. Лужков подписывает постановление "Об управлении муниципальной (местной) милиции". Ну, цели, конечно, декларировались самые благие: забота о гражданах, пресечение преступлений и охрана порядка в столице. Первые 50 экипажей муниципальной милиции появились в Москве в сентябре 1992 года.
Тогда Юрий Лужков назвал эти подразделения "милицейской гвардией мэрии". В муниципальную милицию вбухали огромные деньги и много рассказывали о критериях отбора сотрудников: рост, внешний вид, психическая стойкость...
На муниципалов возлагались большие надежды, однако скоро стало понятно, что особой подмоги городу в борьбе с преступностью от них нет. Наделив “местную” милицию правами, с нее сняли все привычные милицейские обязанности. Доставил пойманного на улице в отделение, сдал с рук на руки — а там хоть трава не расти. Посадят его, не посадят, муниципалов не волновало. Зато в единоборстве со старушками–торговками и алкашами у подъездов они побеждали всегда.
А позже муниципальная милиция и вовсе выродилась в некое подобие опричнины, работавшей по заказу московских властей.
15.
Лидер читинской ОПГ "Ключевские" Евгений Жаров, предпочитающий водку, с неодобрением смотрит на африканца, размешивающего шампанское.
17.
Анатолий Кашпировский в захваченной больнице Будденовска. Июнь 1995 года.
Фото из личного архива фотокорреспондента "Новые Известия" Владимира Машатина.
Фото из личного архива фотокорреспондента "Новые Известия" Владимира Машатина.
25.
Челноки с покупками возвращаются из Турции домой в Россию. 1995 год.
Настоящей «челночной» меккой для россиян была Турция. Качество турецких вещей в 1990-х было на очень высоком уровне: ткани, обувь, косметика служили долгие годы, а цены при этом были невысоки. Везли столько, сколько могли – о перевесе никто не думал, да и не было таких строгих правил у авиаперевозчиков. В багажное отделение сумки не влезали, поэтому забивали баулами даже проход самолета. Экипажи относились к ситуации с пониманием, а кто-то даже сам «челночил».
Настоящей «челночной» меккой для россиян была Турция. Качество турецких вещей в 1990-х было на очень высоком уровне: ткани, обувь, косметика служили долгие годы, а цены при этом были невысоки. Везли столько, сколько могли – о перевесе никто не думал, да и не было таких строгих правил у авиаперевозчиков. В багажное отделение сумки не влезали, поэтому забивали баулами даже проход самолета. Экипажи относились к ситуации с пониманием, а кто-то даже сам «челночил».
26.
Катя Майорова избрана «Мисс КГБ-1990».
Факт избрания «Мисс КГБ» не остался незамеченным на Западе. В 1991 году газета The New York Times писала: «Пытаясь придать своему имиджу больше “теплоты”, и “дружелюбия”, шпионское ведомство, среди прочего, организовало конкурс красоты, выбрав одну из сотрудниц, Катю Майорову, “Мисс КГБ”. По слухам, стреляет она без промаха».
Факт избрания «Мисс КГБ» не остался незамеченным на Западе. В 1991 году газета The New York Times писала: «Пытаясь придать своему имиджу больше “теплоты”, и “дружелюбия”, шпионское ведомство, среди прочего, организовало конкурс красоты, выбрав одну из сотрудниц, Катю Майорову, “Мисс КГБ”. По слухам, стреляет она без промаха».
27.
Наиболее тесно пообщаться с Майоровой удалось Дэвиду Ремнику – сотруднику американского ежедневника «The Washington Post». Заокеанский корреспондент написал, что очаровательная Катя отвечала на его вопросы в присутствии офицера КГБ. Девушка-чекистка рассказала, что занимается вязанием, ее любимейшая еда – бананы, а предпочтительный образ мужчины – Джеймс Бонд.«Передо мной стояла Катя Майорова – красавица в свитере из ангорской шерсти и обтягивающих итальянских джинсах. В присутствии офицера КГБ, отвечавшего «за связи с прессой», Катя ответила на мои вопросы – или, можно сказать, не ответила. По ее словам, конкурс красоты проводился «закрыто», тайной было даже число конкурсанток. Понятно, что никакого конкурса вообще не было. Я решил, что это разумелось само собой и не требовало пояснения. Но Катя для человека, «обученного убивать» и состоявшего в одной из самых страшных организаций в мире, была очаровательна», — вспоминал впоследствии журналист.
Как сложилась дальнейшая судьба Екатерины Майоровой после распада Советского Союза — неизвестно.
Как сложилась дальнейшая судьба Екатерины Майоровой после распада Советского Союза — неизвестно.
29.
Сотрудники спецназа проверяют документы и обыскивают кавказцев возле Казанского вокзала, Москва, 13 сентября 1999 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Но стрелок, держащий палец на спусковом крючке, в данном случае, у меня не ассоциируется с профессионализмом.
Ору: А ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ ТАК?????