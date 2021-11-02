"Лансеры могли бы залпом уничтожить российский флот

если бы не одно но..." . МиГ-31 против В-1В, новая дуэль старых знакомых.
В феврале 2021 года на авиабазу НАТО в Норвегии прибыло звено огромных стратегических бомбардировщиков Б-1Б с новой миссией. Фото мкльтимедия пресс-службы НАТО
Только за последние две недели октября 2021 года знаменитым российским перехватчикам МиГ-31 на Дальнем Востоке приходилось трижды подниматься на сопровождение американских стратегических бомбардировщиков. Это была встреча старых знакомых, двух ветеранов эпохи ледяного противостояния СССР и США. МиГ-31 и Рокуэлл Б-1 "Лансер" были созданы в самом конце "Холодной войны" и в каком-то смысле стали триумфом авиационной мысли этого глобального противостояния. Оба самолёта имеют на счету массу рекордов и ряд показателей, непревзойденных и по сей день. Теперь эта старая и немного забытая дуэль может возродиться, уже в новом качестве.
Взлёт Б-1Б в октябре 2021 года с базы в Норвегии. На этот раз стратегический бомбардировщик направлялся в Черноморский регион, где был условно перехвачен парой российских Су-30. Фото USAF
Американские бомбардировщики Рокуэлл В-1 "Лансер" долгое время считались идеальным оружием "Холодной войны". Их по сути единственным предназначением был прорыв ПВО на малых высотах и удар ядерными ракетами по центрам принятия решений и стратегически важным оборонным узлам. Из-за этого самолёт, выпущенный в количестве более 100 экземпляров, после исчезновения СССР довольно долго не мог найти применения, и как носитель обычного тактического оружия стал широко использоваться только в Афганистане. На сегодняшний день в строю USAF, по приблизительным данным, находятся от 50 до 60 боеспособных машин, производства ныне исчезнувшей компании Рокуэлл Интернейшнл, которая когда-то производила космические корабли "Аполлон".
Миг-31.Фото открытые мултимедиа пресс-службы МО РФ
МиГ-31 стал ответом на появление в арсенале США высокоточных крылатых ракет и других быстрых и маловысотных целей. Самолёт числился своеобразным "спецназом" советской ПВО и даже был приписан к особым частям противовоздушной обороны. МиГ-31 встал в строй на четыре года раньше "Лансера" (1981 год) и когда американцы подготовили концепцию прорыва мощной советской ПВО, на малых и сверхмалых высотах, с помощью этих огромных бомбардировщиков, у Союза уже был готовый ответ на такую угрозу. Один из ведущих американских "ястребов" тех лет, первый советник по безопасности администрации Рональда Рейгана Дональд Леман, называл МиГ-31 "ржавой занозой в ..." и "главной устрашающей силой Советов".
МиГ-31 с ракетами дальнего действия Р-33. Фото МО РФ
Конец "Холодной войны" по-разному повлиял на судьбу двух этих высококлассных и совершенных машин. МиГ-31, по мере возможностей и финансирования, продолжал патрулировать бескрайние российские границы и, по сути, не имел альтернативы в деградирующих в 90-х российских ВВС. "Лансер", с его 23 ядерными крылатыми ракетами, просто потерял достойного соперника, и только получив аэробаллистические комплексы и высокоточные бомбы в неядерном исполнении, начал, время от времени, наносить высокоточные удары по более слабым противникам США. Но это было, скорее, исключение, чем правило. В двух важнейших кампания США последних лет, афганской и сирийской, удары Б-1 составили лишь три процента от общего количества, почти на порядок меньше, чем у ещё одного реликта "Холодной войны", легендарного Б-52.
Всё изменилось нынешней зимой, когда несколько "Лансеров", из состава 7-го бомбардировочного крыла USAF, были дислоцированы на аэродромах НАТО в Норвегии. Официально их миссия называлась "Укрепление региональной стабильности". Истинные причины были не так давно озвучены в статье военного обозрения авторитетного журнала "Форбс":
"Теперь ясно, что B-1 будут делать в последние годы своей жизни. Им предстоит нести малозаметные противокорабельные ракеты, чтобы создавать смертельные угрозы вражескому флоту. Драматические учения в последние годы подчеркнули новую роль бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла в морских ударах.. B-1 стал первым типом, модифицированным ВВС США для несения новой противокорабельной ракеты большой дальности... B-1 может нести 24 ракеты, стоимостью каждая в 3 миллиона долларов".
Запуск AGM-158C LRASM с Лансера. В идеальных условиях Лансер способен нести до 23 ракет. Фото Локхид Мартин
Речь, конечно же, о новейшей американской противокорабельной ракете AGM-158С , созданной в конце прошлого десятилетия, по программе LRASM.
В конце 2018 года она была принята на вооружение. Считается, что эта ПКР, концептуально близкая к советскому комплексу П-700 "Гранит", станет основным ударным средством в борьбе против флотских группировок потенциального противника.
Недостаток скорости (AGM-158С ракета дозвуковая) планируется преодолеть за счёт малозаметности и возможности массового пуска. По мнению обозревателя "Форбс", два "Лансера" способны одним залпом этих ракет уничтожить основные силы российского Балтийского флота и составить серьезную угрозу российскому ВМФ в Арктике.
Ракета Р-37М, экспортная модификация РВВ-БД. Помимо МиГ-31БМ их способны нести и более современные Су-35С. Фото разработчика НПО "Вымпел"
Всё, наверное, так и было бы, если бы "Лансеры" летали в чистом небе, а корабли российского ВМФ выстроились, как в тире, и не оказывали массированной ракетной атаке со старых ракетоносцев никакого сопротивления. Но у России по-прежнему есть уникальные перехватчики МиГ-31, а в 2014 году на вооружение ВКС была принята ракета Р-37М.
Она специально предназначена для уничтожения "АВАКСов", самолётов-заправщиков и больших носителей крылатых ракет, коими и являются грозные призраки "Холодной войны" Б-1Б. МиГ-31БМ может нести четыре таких "стрелы" (по натовской кодификации Р-37М это AA-13 ARROW "Стрела"), способных на гиперзвуковой скорости (6М) поражать цели на дальности свыше 300 км. Их хватит и на два "Лансера", "способных уничтожить Балтийский флот", а заодно останется и АВАКСу и даже самолётам-заправщикам. Всё это, конечно, очень условно, но и в некотором смысле, очень символично.
Условно потому что такая дуэль фактически невозможна, ибо может происходить только на фоне глобальной войны. А символично потому, что и в новой эре главным ответом на угрозу в виде обновленного мощного бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer остается заслуженный, но не думающий стареть МиГ-31
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А мы живы всем назло и восстанавливаемся !
А эти амерские птички ,даже массово, ничего против России не смогут сделать . Их же списывать собрались и это их последний полет ,дорогие птички очень ,хоть и дряхлые .
А так только памперсы меняют, после того как наш флот и авиация приближаются.
Одно слово пиндосы.