"Лансеры могли бы залпом уничтожить российский флот

Взлёт Б-1Б в октябре 2021 года с базы в Норвегии. На этот раз стратегический бомбардировщик направлялся в Черноморский регион, где был условно перехвачен парой российских Су-30. Фото USAF

Американские бомбардировщики Рокуэлл В-1 "Лансер" долгое время считались идеальным оружием "Холодной войны". Их по сути единственным предназначением был прорыв ПВО на малых высотах и удар ядерными ракетами по центрам принятия решений и стратегически важным оборонным узлам. Из-за этого самолёт, выпущенный в количестве более 100 экземпляров, после исчезновения СССР довольно долго не мог найти применения, и как носитель обычного тактического оружия стал широко использоваться только в Афганистане. На сегодняшний день в строю USAF, по приблизительным данным, находятся от 50 до 60 боеспособных машин, производства ныне исчезнувшей компании Рокуэлл Интернейшнл, которая когда-то производила космические корабли "Аполлон".