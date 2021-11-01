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Традиционные китайские единоборства оказались пшиком

Традиционные китайские единоборства оказались пшиком (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 22:04
Метки: Китай   боевые единоборства   кунг-фу   мма   
714
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Боец ММА (и «Муай Тая») по имени Шу («Зрелый» по-кит.) Из Пекина в КНР множит на ноль (вызывает на бой и побеждает) шарлатанов - учителей бесконтактных практик кунг-фу, у-шу и тай- чи.

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Метки: Китай   боевые единоборства   кунг-фу   мма   
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13  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
А кто-то сомневался что вся эта бесконтактная х"йня- на"балово?)
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1k
Vovan Petroff 10 минут назад
Единственный зафиксированный случай соприкосновения русских казаков и японского ниндзя.
"Третьего дня сотня стояла во второй линии охранения, отчего было дозволено готовить пищу и разводить костры. В девятом часу пополудни из кустов на огни костров к охранению вышел странный японец. Весь в чёрном, дёргался и шипел. Есаулом Петровым оный японец был ударен в ухо, отчего в скорости помер".

Рапорт о происшествии в расположении сотни казачьего сотника Переслегина.
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5k
Ya Полчаса назад
Наконец то начали развенчивать эти мифы.
Всегда говорил что это киноклоуны. Голливуд на этих сказках хорошо наварился. И очень правильная китайская пословица-"Что бы учитель жил хорошо, 100 учеников должны ему поклоняться." И никаких боев, еще покалечат "икону". Создавали миф и активно раскручивали, а бои люди видели только в голливудских фильмах. Да это было красиво и необычно после советских фильмов. А хотелось бы посмотреть сколько секунд продержался бы киношный Брюс Ли против того же Емельяненко.
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
Напомнило мастера бесконтактного лечения...))
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2k
DerDimon 58 минут назад
Бэйджинг - это сильно. Да, это шарлатаны, так как ни один монах не будет драться в подобной ситуации. Ну и заниматься тем, чем занимаются эти "мастера" тоже не будут.
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5k
Али Ди Час назад
Спецом под себя в соперники калек в возрасте выбирал?
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Ну так, грубо говоря, это не традиционные единоборства, а шарлатаны всякие, которые выезжают на названиях из прошлого, а сами пшик. Это, вероятно, Шу и хотел показать, что куча развелось всяких идиотов, которые юани тянут из лохов.
А вообще тоже У-шу - это философия жизни, а не техника боя, там и диеты и распорядок и гимнастика, ну и какие-то приемы единоборства конечно.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Шарлатаны.
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5k
yahaomsk Час назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
Vacony 2 часа назад
ну не...один реально дедушка из медитации, второй увалень , хотя ногу он ему выбить не смог, удивительно... третий был хорош, но тоже не того уровня...
не совсем то и не тех мастеров он звал... хотя нормальные видимо не пришли ...
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