Традиционные китайские единоборства оказались пшиком

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Боец ММА (и «Муай Тая») по имени Шу («Зрелый» по-кит.) Из Пекина в КНР множит на ноль (вызывает на бой и побеждает) шарлатанов - учителей бесконтактных практик кунг-фу, у-шу и тай- чи.
Оказалось, что для практических драк все эти хваленые монастырские «боевые искусства» не годятся от слова «совсем». Менее, чем за минуту средний боец ММА и любого реального единоборства (борец или боксер) вырубает любителей и «великих мастеров» красивых экзотических гимнастик. Но это — было только началом
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В Китае авторитет учителя любой «школы жизни» священен, и парня затравили в соцсетях и засудили в судах проигравшие шарлатаны, а СэСэР был обнулён, и теперь Шу запрещено ездить на общественном транспорте (чтоб помешать разоблачению множества мошенников -«наставников секретных школ» в провинциях Китая). Но Шу не сдается и раз за разом развенчивает мошенников-пропагандонов «Полёта пьяного журавля» и «Выхода дракона из задницы выдры». Давно бы признались, что эти, с позволения сказать, единоборства — разновидности китайской гимнастики, и не смешили бы взрослых пацанов, — и конфликт был бы исчерпан!
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Метки: Китай боевые единоборства кунг-фу мма
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"Третьего дня сотня стояла во второй линии охранения, отчего было дозволено готовить пищу и разводить костры. В девятом часу пополудни из кустов на огни костров к охранению вышел странный японец. Весь в чёрном, дёргался и шипел. Есаулом Петровым оный японец был ударен в ухо, отчего в скорости помер".
Рапорт о происшествии в расположении сотни казачьего сотника Переслегина.
Всегда говорил что это киноклоуны. Голливуд на этих сказках хорошо наварился. И очень правильная китайская пословица-"Что бы учитель жил хорошо, 100 учеников должны ему поклоняться." И никаких боев, еще покалечат "икону". Создавали миф и активно раскручивали, а бои люди видели только в голливудских фильмах. Да это было красиво и необычно после советских фильмов. А хотелось бы посмотреть сколько секунд продержался бы киношный Брюс Ли против того же Емельяненко.
А вообще тоже У-шу - это философия жизни, а не техника боя, там и диеты и распорядок и гимнастика, ну и какие-то приемы единоборства конечно.
не совсем то и не тех мастеров он звал... хотя нормальные видимо не пришли ...