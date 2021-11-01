Традиционные китайские единоборства оказались пшиком

В Китае авторитет учителя любой «школы жизни» священен, и парня затравили в соцсетях и засудили в судах проигравшие шарлатаны, а СэСэР был обнулён, и теперь Шу запрещено ездить на общественном транспорте (чтоб помешать разоблачению множества мошенников -«наставников секретных школ» в провинциях Китая). Но Шу не сдается и раз за разом развенчивает мошенников-пропагандонов «Полёта пьяного журавля» и «Выхода дракона из задницы выдры». Давно бы признались, что эти, с позволения сказать, единоборства — разновидности китайской гимнастики, и не смешили бы взрослых пацанов, — и конфликт был бы исчерпан!