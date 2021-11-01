Красноармейцы. 1931

25.

А это единственная фотография армейской серии, следующего, 1932-го, года. Автопортрет 24-летнего ленинградского фотографа-художника. Он уже сделал свои авангардные фотографии 1920-х, снял свою службу в рядах РККА. Войну с Германией он встретит на флоте, а после уже никогда не возьмёт камеру в руки.