Красноармейцы. 1931

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Вооруженные силы советского государства - «тайна за семью печатями».
Снимки из серии «Красноармейцы» фотографа-художника Вячеслава Коваленко, созданные в 1931-1932 гг.. открывают для нас неизведанную историю и показывают, что «Всюду жизнь!» Из коллекции Артема Классена.
Все фото сделаны под Ленинградом.
Снимки из серии «Красноармейцы» фотографа-художника Вячеслава Коваленко, созданные в 1931-1932 гг.. открывают для нас неизведанную историю и показывают, что «Всюду жизнь!» Из коллекции Артема Классена.
Все фото сделаны под Ленинградом.
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25.
А это единственная фотография армейской серии, следующего, 1932-го, года. Автопортрет 24-летнего ленинградского фотографа-художника. Он уже сделал свои авангардные фотографии 1920-х, снял свою службу в рядах РККА. Войну с Германией он встретит на флоте, а после уже никогда не возьмёт камеру в руки.
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Еще крутые истории!
Метки: СССР.Страна история люди фотографии
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