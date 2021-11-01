Красноармейцы. 1931

FISHKINET
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» "Всё прошло прекрасно, подаю на развод!": услуги, выносящие мозг "Всё прошло прекрасно, подаю на развод!": услуги, выносящие мозг Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но в полиции ей не поверили Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но... Бумажный самолетик, который захочется запустить и взрослому Бумажный самолетик, который захочется запустить и взрослому Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно "А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей соцсетей, которые раньше никому на ум не приходили "А во сколько лет вы узнали?": открытия и факты от пользователей... Кошка юрского периода. Редкая режиссёрская версия Кошка юрского периода. Редкая режиссёрская версия Понедельник день тяжелый.Заходи...Улыбнись Понедельник день тяжелый.Заходи...Улыбнись В Одинцово мигранты избили местного жителя В Одинцово мигранты избили местного жителя Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста... Солдат, который не умеет завязывать шнурки Солдат, который не умеет завязывать шнурки Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33... «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом... Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-12 Смешные комментарии из социальных сетей-12 Весёлые картинки. Выпуск 33 Весёлые картинки. Выпуск 33
Красноармейцы. 1931

Красноармейцы. 1931 (25 фото)

Автор:
01 ноября 2021 21:15
Метки: СССР.Страна   история   люди   фотографии   
450
25
Вооруженные силы советского государства - «тайна за семью печатями».
Снимки из серии «Красноармейцы» фотографа-художника Вячеслава Коваленко, созданные в 1931-1932 гг.. открывают для нас неизведанную историю и показывают, что «Всюду жизнь!» Из коллекции Артема Классена.
Все фото сделаны под Ленинградом.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР.Страна   история   люди   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Wadim 11 минут назад
Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.

Припев:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!

Красная Армия, марш, марш вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Припев
Мы не допустим пожар мировой,
Пусть будет счастлив весь шар земной.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Ну что, блогеры, тиктокеры, антиваксеры, чайлдфри, веганы, зожники, гозман-ройзман-варламов-боня-макаревич-сванидзе, подискутируем?
90 лет фотографии а жопы до сих пор пылают от одного упоминания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Rus77 2 часа назад
Настоящие Герои!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Самые глупые планы побегов из тюрьмы Самые глупые планы побегов из тюрьмы 25-летняя учительница попала в тюрьму за секс с 14-летним учеником 25-летняя учительница попала в тюрьму за секс с 14-летним учеником Лучшие фото со всего мира по версии Siena International Лучшие фото со всего мира по версии Siena International В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон Семья нашла в доме старинное письмо Семья нашла в доме старинное письмо
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

669698



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес
1
89
Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес
Набирающие популярность
Почему прием некоторых витаминов вызывает тошноту?
0
3
Почему прием некоторых витаминов вызывает тошноту?
"Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера
0
22
"Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера
«Короли локдауна»: звезды похвастались шикарной вечеринкой в соцсетях (19 фото)
«Короли локдауна»: звезды похвастались шикарной вечеринкой в соцсетях (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#Россия#познавательно#Ynews#комментарии#фотографии#в мире#животные
#интересно#история#кино#дтп#аварии#подборка#новости#прикольные#автомобили#забавно
#фото#люди#смешные#сарказм#авто аварии#дети#сша#прикол#еда#Китай
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться